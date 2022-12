Dass in einem Jahr mit einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer die meistgesehene TV-Sendung des Jahres ein Fußball-Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein würde, hätte sich bis vor wenigen Wochen wohl auch kaum jemand vorstellen können. Doch die Verlegung der WM in den Winter, die dubiosen Umstände der Vergabe nach Katar und die Boykott-Aufrufe zeigten zumindest in Deutschland offensichtlich Wirkung.

Und so geht der Titel der meistgesehenen Sendung des Jahres in diesem Jahr an die ARD-Übertragung des Fußball-EM-Endspiels der Frauen, in dem das deutsche Team den Engländerinnen in diesem Sommer unterlag. 17,9 Millionen Personen sahen die Übertragung im Schnitt - und somit 400.000 mehr als das meistgesehene Spiel der deutschen Herren-Nationalelf bei dieser WM. Die Partie gegen Costa Rica kam dort auf 17,5 Millionen. Natürlich war es aber auch das frühe Ausscheiden, das diesen Triumph der Frauen über die Männer möglich machte - im weiteren Verlauf des Turniers wären die Zahlen sicherlich noch deutlich gestiegen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war die meistgesehene Sendung noch das Achtelfinal-Aus der Nationalelf bei der EM, das 27,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen.

Es waren übrigens augenscheinlich vor allem die Älteren, die den Männern stärker die Gefolgschaft verweigerten: Blickt man auf die 14- bis 49-Jährigen, dann liegen die beiden Partien gegen Spanien (5,95 Millionen) und Costa Rica (5,85 Millionen) bei der Winter-WM in Sachen Reichweite ein ganzes Stück vor dem EM-Finale der Frauen im Sommer (5,38 Millionen). Lässt man die Sportübertragungen sowie Nachrichten in deren Umfeld außen vor, dann waren die meistgesehenen Sendungen des Jahres bei Jung und Alt gleichermaßen die Münster-"Tatorte". Im vergangenen Jahr war dieser Titel noch an "Wetten, dass..?" gegangen, das im zweiten Jahr nach der Wiederbelebung aber keine ganz so hohe Zugkraft mehr entfaltete.

Im Folgenden werfen wir nun wie immer noch einen Blick auf die Spitzenreiter in einzelnen Genres. (alle Daten: eigene Berechnungen auf Grundlage der endgültig gewichteten Quoten der AGF/GfK bis 1.1.-18.12., vorläufig gewichtet 19.-21.12.)

Die meistgesehenen Show-Reihen 2022 bei den 14- bis 49-Jährigen

"Wetten, dass..?" blieb also wie erwähnt deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück, war aber trotzdem die meistgesehene Show des Jahres bei Jung und Alt gleichermaßen - wobei in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen der "Eurovision Song Contest" mit 2,74 zu 2,81 Millionen nur knapp dahinter landete. Alle weiteren Show-Events blieben weit dahinter, wobei sich das "RTL Turmspringen" (0,98 Millioonen) knapp vor der "Passion" (0,97 Millionen), der "TV Total Wok-WM" (0,95 Millionen) und den "RTL Wasserspielen" (0,93 Millionen) platzierte.

Das Ranking der Show-Reihen wird beim jüngeren Publikum in diesem Jahr erstmals von keiner Primetime-Show angeführt, sondern von der "heute-show" - und zwar mit riesigem Vorsprung. Das liegt allerdings vor allem auch an der sehr hohen zeitversetzten Nutzung, die Woche für Woche zu großen Nachschlägen bei den endgültig gewichteten Quoten führen. Und: Die "heute-show" konnte, ähnlich wie das "ZDF Magazin Royale", seine Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen zum Vorjahr annähernd stabil halten, was vielen großen Primetime-Shows nicht gelang.

Einen gewaltigen Reichweitenrückgang um etwa 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr musste vor allem "The Masked Singer" hinnehmen, das ProSieben zuletzt mit der hohen Schlagzahl und Ablegern wohl etwas überstrapaziert hat. Jedenfalls war die Show erstmals seit ihrem Start 2019 nicht die beim jungen Publikum meistgesehene Primetime-Showreihe des Jahres. Diesen Titel teilen sich stattdessen der RTL-Klassiker "Let's Dance" und mit "Wer stiehlt mir die Show?" eine andere ProSieben-Produktion - und das, obwohl dort eine der beiden Staffeln im Jahr im quotenschwächeren Sommerprogramm läuft.

Auch wenn "The Masked Singer" seine Ausnahmestellung eingebüßt hat, steht ProSieben im Show-Bereich also weiterhin gut da. Denn inklusive "Joko & Klaas gegen ProSieben" laufen drei der vier meistgesehenen Primetime-Shows in der klassischen Zielgruppe bei dem Sender. "TV total", das in der Anfangs-Euphorie vergangenes Jahr noch ganz oben mitspielte, fiel diesmal aus der Top 10 heraus - trotz bemerkenswert stabil guter Quoten.

Bei RTL sticht "Let's Dance" weit heraus, die zweiterfolgreichste Show "Ninja Warrior Germany" liegt schon weit dahinter und übrigens etwa gleichauf mit "Murmel Mania", das dabei auch vom Dschungel-Umfeld profitierte. "Deutschland sucht den Superstar", im vergangenen Jahr immerhin noch auf Platz 5, fiel mit der neuen Jury um Florian Silbereisen komplett aus der Top 10. Man darf gespannt sein, ob sich das mit Dieter Bohlens Rückkehr Anfang 2023 wieder ändern wird.

Sender Reichweite

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr heute-show ZDF 1,51 -3% Let's Dance RTL 1,23 -19% Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 1,23 +1% ZDF Magazin Royale ZDF 1,17 -3% The Masked Singer ProSieben 1,14 -40% Joko & Klaas gegen ProSieben ProSieben 1,08 -9% Die Höhle der Löwen Vox 0,95 -19% Klein gegen Groß Das Erste 0,93 -23% Ninja Warrior Germany RTL 0,90 -6% Murmel Mania RTL 0,89 -3%

Die meistgesehenen Show-Reihen 2022 beim Gesamtpublikum

Beim Gesamtpublikum verteidigte die ARD ihre Vormachtstellung im Bereich der Show-Reihen auch im Jahr 2022. Ganz vorne lag dabei einmal mehr "Klein gegen Groß" - wobei das Format ein merklich kleineres Publikum erreichte als noch im Vorjahr. Dahinter platzierten sich annähernd gleichauf die Silbereisen-Shows und "Wer weiß denn sowas XXL".

Dabei ist zu beachten, dass der Silbereisen-Zeitplan ähnlich wie im Vorjahr ordenlich durcheinander griet. Die eigentlich zu Jahresbeginn geplante Show wurde aus Corona-Gründen durch ein Best-Of ersetzt - und weil im Frühjahr dann "DSDS" mit Silbereisen auf dem Plan stand, fanden gleich zwei Ausgaben im Juli statt, wenn für gewöhnlich weniger Menschen vor dem Fernseher sitzen. Zu allem Überfluss musste man dann im Dezember aufgrund der WM auch noch vom Samstag- auf den Freitagabend ausweichen. Angesichts dessen kamen die Shows aus Quotensicht sehr gut durchs Jahr.

Sender Reichweite

(ab 3 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Klein gegen Groß Das Erste 5,26 -15% Silbereisen-Shows Das Erste 4,85 +3% Wer weiß denn sowas XXL Das Erste 4,84 -16% heute-show ZDF 4,74 -7% Bares für Rares - Primetime ZDF 4,39 -8% Let's Dance RTL 4,13 -7% Die Giovanni Zarrella Show ZDF 4,06 -8%

