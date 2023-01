Auch im Jahr 2022 lief wieder nichts anderes so häufig auf den acht großen Vollprogrammen wie "Medical Detectives" - was daran liegt, dass Vox schon seit einigen Jahren nachts eine Monokultur angelegt hat und die True-Crime-Reihe ohne zu zucken in Dauerrotation abspielt. Allein im letzten Jahr geschah das 2.075 Mal, womit nun auch die 2000er-Marke durchbrochen wurde.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Einschalten von ProSieben auf "The Big Bang Theory" stieß war trotzdem deutlich höher, weil die Sitcom nicht nur auf nächtliche Ausstrahlungen beschränkt war, sondern nachts, vor- und nachmittags und auch in der Primetime zum Einsatz kam. Insgesamt 1.714 Mal war das im vergangenen Jahr der Fall - genug Zeit, um die 279 Episoden der Sitcom im Schnitt mehr als sechs Mal durchzunudeln.

Auch wenn das nach viel klingt: Im Vergleich zum Jahr 2021 wurde die "Big Bang"-Dosis um 217 reduziert. Vor allem kamen die Serie, von der ohnehin schon 2019 die letzte neue Folge zu sehen war, deutlich seltener in der Primetime zum Einsatz. Statt 176 Mal lief "The Big Bang Theory" zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht "nur" noch 82 Mal. Noch deutlich stärker hat ProSieben die Dosis bei "Two and a half Men" zurückgefahren, das es zwar noch immer auf 1.163 Ausstrahlungen brachte, was aber 644 weniger waren als im Jahr zuvor, auch "Die Simpsons" oder "The Middle" liefen seltener, weil man auch andere Sitcoms in die Rotation mischte - etwa "Brooklyn Nine-Nine", das schon auf über 500 Ausstrahlungen kam.

Unterdessen haben RTLzwei und Kabel Eins zwei Eigenproduktionen in die Dauerschleife geschickt. Kabel Eins zeigte von "Mein Lokal, Dein Lokal" 1.173 Folgen. Das Format ist eigentlich am Vorabend beheimatet, füllte aber einige Zeit lang viele Stunden mit Wiederholungen im Morgenprogramm, wovon man inzwischen aber wieder abgekommen ist. Trotzdem lief "Mein Lokal, Dein Lokal" satte 781 Mal häufiger als 2021. RTLzwei zeigte von seinem "Trödeltrupp" sogar 973 mehr Folgen als im Jahr zuvor, insgesamt 1.162. Auch hier ist ein großflächiger Einsatz im Nacht- und Morgenprogramm dafür mitverantwortlich.

Ausstrahlungen auf den 8 großen Vollprogrammen* davon Primetime (20:15 bis 0 Uhr) Veränderung zum Vorjahr Medical Detectives 2.075 2 +78 The Big Bang Theory 1.714 82 -217 Mein Lokal, Dein Lokal 1.173 0 +781 Two and a half Men 1.163 0 -644 Der Trödeltrupp 1.162 4 +973 CSI: Miami 1.154 0 +122 CSI: NY 1.038 0 +88 Die Simpsons 1.032 34 -81 Castle 1.029 0 +223 Scrubs - Die Anfänger 1.004 0 -14 Auf Streife 935 0 -74 CSI 817 0 -59 Navy CIS 744 179 +55 Galileo 739 4 +53

Quelle: DWDL.de-Recherche, *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

Apropos Trödel: "Bares für Rares" lief inklusive seiner Ableger wie "Lieblingsstücke" 390 Mal im ZDF - bezieht man aber auch ZDFneo mit ein, dann kamen innerhalb eines Jahres 1.142 Folgen zur Ausstrahlung. Das ist immer noch eine enorme Zahl, die aber im Vergleich zum Vorjahr erneut um 241 abnahm.

95 Tage "CSI" und seine Ableger

Bei den Sendern von RTL Deutschland steht als Sendezeitfüller das "CSI"-Franchise hoch im Kurs. Auf allen Free-TV-Sendern der Gruppe zusammen liefen 1.332 Folgen von "CSI: Miami", 1.062 Mal stand "CSI" und 1.049 Mal "CSI: NY" auf dem Programmplan. Somit wurden also exklusive Werbung um die 2.300 Stunden allein mit "CSI"-Folgen bestritten. Hätte man sie nacheinander auf einem Sender gezeigt, hätte das für über 95 Tage gereicht.

Betrachtet man alle Free-TV-Sender, dann sticht vor allem wieder Comedy Central heraus, wo die reine Ausrichtung auf Comedy verbunden mit der kurzen Dauer der Sitcoms die Ausstrahlungs-Zahlen in die Höhe schnellen lässt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Mix hier aber etwas angepasst, was dazu führte, dass man sich "South Park"-Fans mit 3.129 statt 3.960 Folgen begnügen mussten. Stark im kommen war dafür "Malcolm Mittendrin", das nur knapp unter der 2.000er-Marke blieb, die ansonsten noch von "American Dad", "Bob's Burgers" und "Modern Family" übersprungen wurden.

Zahlreiche wiederholungen in den Dritten Programmen sorgten dafür, dass 2.327 Mal die Telenovela "Sturm der Liebe" über die Bildschirme flimmerte, "Rote Rosen" brachte es auf 1.324 Ausstrahlungen, das Boulevard-Magazin "Brisant" auf 1.484, "In aller Freundschaft" sogar auf 1.856. Es stellt sich natürlich nur die Frage, ob der Betrieb so vieler Dritter als 24-Stunden-Sender sein muss, wenn solche Sendungen dann einfach überall laufen.

Im Ranking weit oben taucht mit über 2.000 Ausstrahlungen auch "Das Strafgericht" auf. Dabei geht es natürlich nicht um die Neuauflagen "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" und "Barbara Salesch - Das Strafgericht", die bei RTL laufen, sondern um das ehemalige RTL-Format, das zusammen mit "Das Jugendgericht" und "Das Familiengericht" bei RTLup den größten Teil des Tagesprogramms bestreitet. Bei Sat.1 Gold brachte es "K 11 - Kommissare im Einsatz" auf 1.770 Ausstrahlungen. Auch hier gilt: "K11 - Die neuen Fälle" ist hier nicht inbegriffen, die Neuauflage lag bei 380 Ausstrahlungen in Sat.1.

Ausstrahlungen im Free-TV* South Park 3.129 American Dad 2.878 Bob's Burgers 2.694 Medical Detectives 2.376 Sturm der Liebe 2.327 Das Strafgericht 2.048 Modern Family 2.015 Malcolm Mittendrin 1.997 Storage Wars 1.918 In aller Freundschaft 1.856 K 11 - Kommissare im Einsatz 1.770 The Big Bang Theory 1.714 Das Familiengericht 1.516 Brisant 1.484 CSI: Miami 1.403 Das Jugendgericht 1.383 Two and a half Men 1.370 The Cleveland Show 1.340 Rote Rosen 1.324 Die Simpsons 1.182

Quelle: DWDL.de-Recherche, gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit