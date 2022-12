am 29.12.2022 - 09:59 Uhr

Das Jahr 2022 war ein bemerkenswertes Jahr für die deutsche Fernsehbranche, schließlich haben zahlreiche große Häuser am Ende dieses Jahres eine andere Führung als noch zu Beginn. Dass Tom Buhrow zwischenzeitlich noch einmal notgedrungen den ARD-Vorsitz übernehmen würde, hätte der WDR-Intendant vermutlich noch vor einem halben Jahr kaum erwartet. Wesentlich reibungsloser verlief das schon der Wechsel an der ZDF-Spitze, wo sich nicht nur Intendant Thomas Bellut verabschiedet hat, sondern auch Chefredakteur Peter Frey.

Bei RTL wiederum ist Stephan Schäfer nicht mehr in Amt und Würden - und auch eine Reihe anderer Führungskräfte sind in Köln im Laufe des Jahres von Bord gegangen. Dazu kommen der überraschende Abschied des ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean und die Fusion von Warner Bros. und Discovery, in deren Folge etwa Susanne Aigner ihren Hut nahm.

Und auch vor der Kamera gab es Abschiede: Frank Plasberg hat nach über 20 Jahren seinen Rückzug vom Polittalk "Hart aber fair" erklärt, Béla Réthy kommentierte bei der Fußball-Weltmeisterschaft jüngst sein letztes Spiel fürs ZDF und auch die legendäre Reporterin Antonia Rados verabschiedete sich. Für eine ganz neue Aufgabe hat sich derweil Steffen Simon entschieden: Nach 19 Jahren in leitenden Positionen wechselte der Sportjournalist überraschend die Seite - und arbeitet nun für den DFB.

Bilder: Abschiede 2022

Insgesamt 25 Personen und Formate umfasst unsere Liste der Medien-Abschiede 2022 - freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Klicken Sie auf die Bildergalerie und sehen Sie sich an, wer in diesem Jahr alles seinen Hut genommen hat - entweder für immer, oder auch nur in einem bisherigen Job, den er oder sie geprägt hat.