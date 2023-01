So rüde wie mit "In aller Freundschaft" unmittelbar nach dem Sendestart im Herbst 1998 umgegangen wurde, geht es in der Serie selbst selten zu. Als "Totgeburt" wurden die Geschichten aus der Sachsenklinik damals bezeichnet. Die Medical-Weekly startete im Ersten drei Jahre nach der ersten Folge des einstigen Sat.1-Quotenhits "Für alle Fälle Stefanie" und zwei Jahre nach dem "Alphateam", in jedem Fall also zu einer Zeit, in der werbefinanzierte Sender in nicht unerheblichen Umfang auf Klinik-Weeklys zur besten Sendezeit setzten. Sven Sund, heutiger CEO und Produzent der herstellenden Firma Saxonia Media, verfolgte die Geburt der Sachsenklinik als Zuschauer. Er stieß selbst erst 2002 zum Unternehmen. "Zunächst als Ein-Strang-Serie erzählt, funktionierte das Format nicht. Man stoppte den Dreh und führte die 'Zwei-Strang-Dramaturgie' ein, wie man damals sagte. Mit großem Erfolg, wie man heute noch sehen kann", erinnert sich der Fernsehmacher an die frühen Folgen aus dem fiktiven Leipziger Krankenhaus.

© Saxonia Media Cecilia Malmström

Pause von den Problemen

Dass "In aller Freundschaft" auch 2023 pumperlgesund ist – und pro Folge mehr als fünf Millionen Menschen (Mediathekenabrufe inkludiert) zuschauen, ist nicht selbstverständlich. Die Pandemie und die damit verbundenen schlimmen realen Krankenhausbilder haben der Sachsenklinik jedenfalls nicht geschadet. Nicht unwahrscheinlich, dass das damit zusammenhängt, dass das Krankenhaus noch keinen einzigen Covid-19-Erkrankten gesehen hat. "Wir wollten dem Zuschauer am Dienstagabend eine Pause schenken von der permanenten Beschallung mit den echten Krankenhausbildern. Schließlich erschaffen wir ein eskapistisches Format und keine Dokuserie", sagt Malmström. Ihre Serie liefert am Ende der Folge in aller Regel ein Happy End. Das wissen die Fans.

© Tom Schulze Sven Sund

Emtional und humorvoll

Auch die Geschichten der fiktiven Karlsklinik haben sich in den rund acht Jahren gewandelt – am deutlichsten übrigens zur vierten Staffel, als mit einem Hauptdarstellerinnenwechsel auch die Entscheidung einherging, die pro Jahr bestellte Folgenanzahl deutlich und auf 26 hochzudrehen - was einer Verdoppelung gleich kam. "Durch diese Entscheidung war klar, dass auch die Dramaturgie der Serie angepasst werden muss. Wir haben 'Bettys Diagnose' zu einer Serie entwickelt, in der unsere Betty zwar immer noch im Mittelpunkt des Geschehes steht, wir uns aber auch stärker den Geschichten unserer Nebenfiguren widmen. Damit ist eine Ensemble-Serie entstanden, in der die episodenübergreifenden, privaten Geschichten unserer Krankenpfleger*innen und Ärzt*innen dafür sorgen, dass die Zuschauer*innen über die Vielzahl der Folgen dranbleiben", sagt Vesper. Gleich geblieben, ergänzt Verkoyen, sei indes die Tonalität der Vorabendserie: "So kann sich der Zuschauende immer noch über eine besondere Mischung aus emotionalem und humorvollem Erzählen freuen, die sich neben unseren Hauptfiguren strukturell pro Episode weiterhin aus einem emotionalen und einem komödiantischen Patientenfall ergibt."



Angepasst wurde stetig der Look der Produktion - Farbgebung, Lichtgestaltung oder Motivauswahl wurden sukzessive angepasst. In diesen Punkten steht "Betty" im Einklang mit "In aller Freundschaft", wo größere Veränderungen zeitnah anstehen. "Für die Staffel, die wir gerade produzieren und die im März startet, wird es einen neuen Look geben. Es gibt ein neues Logo, eine neue Bildsprache. Permanent überdenken wir Kostüm und Maske. Mit Blick auf die Geschichten wollen wir noch mehr Highlights setzen. Wir setzen vermehrt auf Leuchtturm-Folgen", erklärt Produzentin Cecilia Malmström. Parallel dazu sollen Strategien entstehen, wie die Serie in der Mediathek noch stärker werden kann – "etwa über horizontales Erzählen". In der Karlsklinik sollen die Geschichten künftig, so sagen es Verkoven und Vesper, noch diverser werden.

Vorbild in Sachen Diversität

Ein Punkt, dem sich "In aller Freundschaft" ganz besonders angenommen hat. So ist es dort beispielhaft, dass mit Tan Caglar ein im Rollstuhl sitzender Schauspieler als Arzt zu sehen ist. In der Vorabendserie mischt seit geraumer Zeit die taube Schauspielerin Kassandra Wedel mit. Diverser zu sein und zu werden, sei eine Selbstverständlichkeit, meint Sven Sund. "Wir thematisieren Dinge, die früher tabuisiert wurden, wie zum Beispiel Geschlechtsumwandlungen, selbstbestimmtes Sterben, die Konsequenzen für den Arzt, wenn er ein noch nicht zugelassenes Medikament einsetzt, um ein Menschenleben zu retten und vieles mehr." Eventuelle Kritik halte man aus.



Ein dickes Fell zu haben, das schadet wohl nicht. Weder "In aller Freundschaft" noch "Bettys Diagnose" stehen im Verdacht, die Speerspitze seriellen Erzählens zu sein. Und auch wenn beide Redaktionen beteuern, auf medizinische Korrektheit größten Wert zu legen, so zeichnen die Formate unter dem Strich ein stark geschöntes Bild der Krankenhauswirklichkeit. So farbenfroh-fröhlich-modern wie auf der Station der Karlsklinik sieht es in Deutschland vermutlich auf wenigen Privatstationen aus, so entspannt und nett dürfte das Arbeiten für das Personal nirgends sein. "Die Sachsenklinik ist eigentlich das Krankenhaus, in das man als Patient selbst gern eingeliefert werden möchte", sagt Sven Sund. Eine "positive Ausflucht aus dem Alltag" solle "Bettys Diagnose" bieten, heißt es seitens des ZDF. Deshalb sei "Bettys Diagnose" "schon immer auf unterhaltenes Erzählen ausgerichtet, welches sich besonders durch seine humorige Note auszeichnet." Die Karlsklinik stehe für einen "Ort der Verlässlichkeit, der für Momente der Entlastung sorgen kann." Nach ZDF-Angaben wird das auch auf Abruf goutiert – neben den "Rosenheim-Cops" habe "Betty" unter den Vorabendserien die besten Abrufe in der Mediathek.

Auch deshalb siehen Verkoven und Vesper "Bettys Diagnose" trotz linear durchschnittlicher Quoten auch in den nächsten Jahren als "wichtigen Bestandteil" des ZDF-Programms. "Ein Medical, welches zum Großteil im Krankenhaus spielt, hat den Vorteil, dass man hier mehr oder weniger in einem closed set dreht, welches ökonomisches und verdichtetes Erzählen ermöglicht." Teure Außendrehs sind nicht Teil der Erzählwelt. Auch das mag Krankenhaus-Serien für beauftragende Sender attraktiv machen. Und auch in der Sachsenklinik ist noch lange nicht Schluss. Der MDR-Rundfunkrat hat erst in dieser Woche grünes Licht dafür gegeben, dass "In aller Freundschaft" erneut um zwei Staffeln verlängert wird. Die "Totgeburt" war also eine krachende Fehldiagnose.