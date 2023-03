© NDR/Hendrik Lüders Melanie Lidsba

Die deutschen Top 100 im Radio zu spielen, ist im Streaming-Zeitalter nicht mehr so effektiv wie vor 20 Jahren und emotionalisiert die Hörer*innen nicht ausreichend. Marc Möllmann, Teamleiter Musik bei N-Joy





Tech glaubt: "Es stimmt zwar nicht, dass Radio ein jüngeres Publikum nicht mehr erreicht, aber doch mit einigen Programmpunkten und Spezialsendungen nicht mehr. Und dazu gehört auch die Chartshow." Das hat seiner Meinung auch mit neuer Konkurrenz zu tun. "Die 'Toptitel der Woche' werden nun von Spotify und anderen kuratiert, das heißt vorgefertigt als Playlist angeboten, die ich jederzeit hören kann. Ich muss also nicht warten, bis der Radiosender sie ausstrahlt." Da Radio auch nicht mehr unbedingt zum Entdecken neuer Musik herangezogen werde, "ist der strategische Bedarf, eine Chartshow für die Hörer anzubieten, deutlich gesunken – auch, da die Popradios nicht mehr als 'Einschaltprogramme' wahrgenommen werden." Die Sender, die heute noch Chartshows anbieten, würden seiner Meinung nach eine eher nostalgisch orientierte Hörerschaft bedienen.

Für junge Menschen können die Charts am Beginn der Leidenschaft für Pop-Musik stehen. Wolfgang Kerber, Bayern 3-Musikredaktion

Charts können bei Imageoptimierung helfen

Nicht ganz so viel Sinn sieht Malak indes darin, nationale oder internationale Airplay-Charts zu spielen - so wie es bisher bei N-Joy der Fall war. "Wenn Apache 207 in Berlin einen Airplay-Hit hat, weil drei Berliner Urban CHR Stationen ihn spielen, macht es für einen Hot AC Sender wenig Sinn, diesen in der Chartshow zu senden… gilt natürlich auch für Helene Fischer und alle anderen für den jeweiligen Sender unpassenden Musikstile."