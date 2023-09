Mit dem Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs und den Detroit Lions beginnt in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit die neue Saison der National Football League (NFL) – und in Deutschland eine neue Fernsehära. In den zurückliegenden Jahren war es "ran", zunächst in Sat.1 und bei ProSieben Maxx, später dann ausschließlich bei ProSieben, das die Sportart auch einem breiteren Publikum bekannt gemacht hat. Entsprechend groß war 2022 der Aufschrei in der Football-Community, als bekannt wurde, dass sich RTL in einem Bieterprozess letztlich gegen "ran" durchgesetzt hat und nun bis mindestens 2028 die deutsche Fernsehheimat des US-Sports ist.

© RTL / Anne Werner Haben das neue Studio auch schon kennengelernt: Jan Stecker und Nadine Nurasyid

© MG RTL Andreas von Thien

"Etwas sportlicher" bei RTL+

"Diese Crew", das dürften an vorderster Stelle Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeldt, aber auch Jan Stecker, Patrick Esume oder Markus Kuhn und Sebastian Vollmer sein – alle haben eine "ran"-Vergangenheit. Bei den RTL-Übertragungen werden diese Männer also erneut den Spagat schaffen müssen: Es gilt, eingefleischte Football-Fans ebenso mitzunehmen wie auch für neues Publikum verständlich zu bleiben. Trotz allem Erfolg gilt es ja weiterhin, die NFL hierzulande noch größer zu machen und weitere Zielgruppen zu erschließen. Im Free-TV wolle man "zwischen dem Sportlichen und dem richtigen Maß an Entertainment bestmöglich ausgewogen bleiben" nennt es von Thien, während die bei RTL+ gestreamten Spiele von der Ausrichtung her "etwas sportlicher werden" sollen. Gut angekommen bei den erst zunehmenden Accounts der Football-Blase ist zumindest die neue Moderatorin Jana Wosnitza (früher Sport1), der stets anzumerken war, wie intensiv sie sich zuletzt in die für sie neue Materie NFL reingefuchst hat. Viel Applaus geerntet hat RTL Deutschland auch für die Verpflichtung von Adrian Franke, der dafür bekannt ist, als Kommentator die taktischen Untiefen eines Football-Spiels nicht zu scheuen. Es ist davon auszugehen, dass Franke zumeist bei RTL+ im Einsatz sein wird.

Grundsätzlich gilt die Herausforderung, dass wir es schaffen, alle mitzunehmen und diesen faszinierenden Sport noch populärer machen. Andreas von Thien



Insgesamt hat RTL zwei neue Football-Studios gebaut. Im 265-Quadratmeter großen Hauptstudio hat sich die 11,5 Meter hohe und 2,7 Meter lange LED-Wall bereits während der Pre-Season-Games als Hingucker erwiesen. Ab kommendem Wochenende geht dann auch ein kleines Set On Air, das sich im Studio 3 befindet und künftig bei RTL+ zu sehen ist. In Studio 3 entstand früher "Guten Morgen Deutschland", zuletzt bot es Platz für die Rahmenberichte der Fußballtestspiele. Wie ernst es RTL Deutschland mit Football meint, ziegt sich aber auch abseits der Bildschirme. Durchaus Applaus war aus der Community für die ersten Tage eines eigenen NFL-Radios zu vernehmen, geplant sind zudem auch Formate für Kinder und Podcasts. "Mit diesen differenzierten Angeboten bieten wir auf allen Plattformen sowohl Inhalte für Football-Fans als auch für absolute Neulinge", beschreibt Andreas von Thien die Herausforderung, die NFL in Deutschland noch populärer zu machen.



Immer mal wieder will RTL zudem direkt aus den USA über die Spiele berichten – etwa gleich beim Season Opener, bei dem sich Markus Kuhn und Mitja Lafere aus dem Arrowhead Stadium, "dem vermeintlich lautesten Stadion der NFL", wie von Thien es nennt, melden werden. "Und auch beim weltberühmten Tailgating der Fans sind sie dabei und holen den US-Flair in deutsche Wohnzimmer", kündigt der RTL-Sportchef an, der sich sonst bezogen auf die Häufigkeit von USA-Reisen aber nicht festlegen will. Dies solle, sagt er grob, bei "bestimmten Saison-Highlights" und "besonders spannenden Partien" der Fall sein.

Den Start in die neue NFL-Saison zeigen RTL und DAZN in der Nacht auf Freitag. Kickoff ist gegen 2:20 Uhr.