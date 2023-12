am 26.12.2023 - 08:02 Uhr

Nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen 2022 noch einen Überraschungssieg über ihre männlichen Kollegen eingefahren und mit dem EM-Endspiel den Titel der meistgesehenen Sendung des Jahres einheimsen konnten, verlief das Jahr 2023 nun auch für die Damen aus sportlicher Sicht so enttäuschend, dass es nicht erneut für einen Platz an der Spitze reichte.

Das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Kolumbien war trotz des Anstoßzeitpunkts um 11:27 Uhr am Vormittag mit im Schnitt 10,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem die meistgesehene Sportübertragung des Jahres - exakt gleichauf allerdings mit dem Fußball-Länderspiel der Herren zwischen Deutschland und Frankreich, das kurioserweise vor allem deswegen auf so viel Interesse stieß, weil es das erste Spiel nach der Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer war, obwohl der neue Bundestrainer noch gar nicht bestimmt war und dementsprechend nur Interimslösung Rudi Völler auf der Trainerbank saß.

Alles in allem stehen die beiden Fußball-Spiele im Reichweitenranking des Jahres 2023 aber nur auf einem geteilten vierten Platz. Die meisten Leute holte nämlich der Münster-"Tatort: MagicMom" im März vor den Fernseher, insgesamt im Schnitt 13,93 Millionen - Mediatheken-Abrufe nicht eingerechnet. Auch der zweite Münster-"Tatort" im Dezember ergatterte noch einen Platz auf dem Treppchen, lief mit im Schnitt 11,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ein ganzes Stück schlechter.

Dazwischen platzierte sich noch die Abschiedsvorstellung von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?": Der nunmehr dritte Abschied Gottschalks aus dem Format, der nun aber wirklich endgültig sein soll, versammelte 12,89 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Besonders bemerkenswert ist dabei gerade auch, wie viele Jüngere darunter waren. Betrachtet man nämlich nur die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, dann war "Wetten, dass..?" mit einer Reichweite von 3,66 Millionen mit haushohem Vorsprung von fast 600.000 Personen die meistgesehene Sendung des Jahres 2023.

Im Folgenden werfen wir nun wie immer noch einen Blick auf die Spitzenreiter in einzelnen Genres. (alle Daten: eigene Berechnungen auf Grundlage der endgültig gewichteten Quoten der AGF/GfK im Zeitraum 1.1.-21.12., vorläufig gewichtet 22.-24.12. // Mediatheken-Abrufe sind aufgrund nicht vorliegender vergleichbarer Zahlen nicht berücksichtigt)

Die meistgesehenen Show-Reihen 2023 bei den 14- bis 49-Jährigen

Neben dem Show-Event "Wetten, dass..?" spielte auch noch der "Eurovision Song Contest" in der Liga mit über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Von den regelmäßigen Showreihen schafften es hingegen nur drei, zumindest die Millionen-Marke zu überspringen. Und darunter gibt es einen neuen Spitzenreiter: "Wer stiehlt mir die Show" hat sich nach der Verlegung vom Dienstag- auf den Sonntagabend und der Verlegung ins Frühjahr und Herbst (statt Anfang des Jahres und Sommer) an die Spitze des Rankings geschoben.

Die "heute-show", die im vergangenen Jahr vor allem aufgrund der enormen zeitversetzten Nutzung noch Platz 1 belegt hatte, wurde auf Platz 2 verwiesen, verlor aber - ebenso wie das "ZDF Magazin Royale" - im klassischen TV merklich an Reichweite. Die Mediatheken-Nutzung ist hier aber wie auch bei allen anderen Sendungen nicht vollständig abgebildet. Dritter im Millionenclub war "Let's Dance", das damit erneut die mit Abstand erfolgreichste RTL-Show blieb - übrigens bei Jung und Alt gleichermaßen. Dahinter folgte im RTL-internen Ranking "Ninja Warrior Germany" vor "Murmel Mania" - das man im kommenden Jahr allerdings an Sat.1 verliert. "DSDS" schaffte es nach der Rückkehr von Dieter Bohlen auch wieder in die senderübergreifende Top 10, wenn auch knapp.

Das Ranking verdeutlicht unterdessen auch die erheblichen Abnutzungserscheinungen bei "The Masked Singer". Von 2019 bis 2021 war das noch das erfolgreichste Show-Format beim jungen Publikum, anfänglich mit riesigem Vorsprung. Doch der Trend zeigt nun schon mehrere Jahre deutlich nach unten, auch im Prosieben-internen Ranking ist das Format nun hinter "Joko & Klaas gegen ProSieben" zurückgefallen. Interessant auch, dass die ARD mit "Wer weiß denn sowas XXL" mehr junges Publikum erreichte als ProSieben mit "The Masked Singer".

Sender Reichweite

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 1,44 +17% heute-show ZDF 1,32 -13% Let's Dance RTL 1,16 -6% Joko & Klaas gegen ProSieben ProSieben 0,93 -14% ZDF Magazin Royale ZDF 0,90 -23% Wer weiß denn sowas XXL? Das Erste 0,86 +12% The Masked Singer ProSieben 0,83 -27% Ninja Warrior Germany RTL 0,82 -9% Murmel Mania RTL 0,81 -9% DSDS RTL 0,80 +29% Klein gegen Groß Das Erste 0,79 -15% TV Total ProSieben 0,79 -1%

Die meistgesehenen Show-Reihen 2022 beim Gesamtpublikum

"Wer weiß denn sowas XXL" war aber nicht nur beim jungen Publikum ein voller Erfolg, sondern vor allem auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite. Hier sahen in diesem Jahr im Schnitt rund 5,3 Millionen Menschen zu - eine Ausgabe steht allerdings noch aus. Das waren noch ein paar mehr als bei "Klein gegen Groß", das den Spitzenplatz im Ranking der Show-Reihen verteidigen konnte. Allerdings könnte sich nach Einrechnung und endgültiger Gewichtung der Ausgaben zum Jahresende hier auch noch eine Verschiebung ergeben.

Die Silbereisen-Shows - deren langfristige Zukunft wegen klammer Finanzen beim MDR nicht gesichert ist - platzierten sich ebenfalls noch vor allen Show-Produktionen der Konkurrenz und auch weit vor dem ZDF-Pendant, der "Giovanni Zarrella Show". Die insgesamt meistgesehene Show-Reihe der Privaten war 2023 "Let's Dance", "Wer wird Millionär" lag mit im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich dahinter.

Sender Reichweite

(ab 3 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Wer weiß denn sowas XXL Das Erste 5,27 +9% Klein gegen Groß Das Erste 5,14 -2% Silbereisen-Shows Das Erste 4,67 -4% heute-show ZDF 4,54 -4% Let's Dance RTL 4,17 +1% Bares für Rares (Primetime) ZDF 3,96 -10% Die Giovanni Zarrella Show ZDF 3,63 -11%

Auf den folgenden Seiten: Die meistgesehenen Serien, Reality-Formate, Filme, Talks und Politmagazine