Über den Autor

Torsten Zarges ist seit 2013 Chefreporter des Medienmagazins DWDL.de. Stellt liebend gern Fragen – an deutsche Intendanten wie an US-Showrunner. Hat Journalistik und Politik an der Uni, BWL bei "Succession", VWL bei "Bad Banks" und Touristik bei "The White Lotus" studiert.