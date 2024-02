Mai 1992

In einer Zeit, in der deutsche Serien im Privatfernsehen noch eher selten waren, kam der damalige RTL-Chef Helmut Thoma auf die Idee, eine Daily namens "GZSZ" zu starten. Da passte es gut, dass in den Niederlanden eine dortige Adaption der australischen Soap "Restless Years" sehr gut funktionierte. In Staffel eins wurden die Bücher von dort einfach sehr maßstabsgetreu übernommen. Und so flimmerte am 11. Mai 1992 der von Frank-Thomas Mende als Clemens Richter gesprochene erste Satz "Was ist denn?" über die Bildschirme.