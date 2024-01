Wer Ulrich Wetzel Urteile sprechen sehen wollte, der hatte im vergangenen Jahr im deutschen Free-TV 2.253 Mal die Chance dazu - auf diese enorme Zahl kommt man, wenn man alle Ausstrahlungen seiner Sendungen zusammenzählt. 2022 nahm RTL "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" ja als Neuauflage wieder in sein Nachmittagsprogramm auf, inklusive Wiederholungen lief die Sendung vergangenes Jahr dann bereits 588 Mal. Zwischenzeitlich übernahm er obendrein auch noch das "Jugendgericht", das 113 Mal zu sehen war.

Und RTLup füllt ja schon seit vielen Jahren sein Programm zu weiten Teilen mit der Wiederholung alter Gerichtsshows - Wetzels "Strafgericht" kam hier innerhalb eines Jahres 1.552 Mal zum Einsatz. Hätte man all das hintereinander gesendet, dann hätten die Ulrich-Wetzel-Gerichtsshows ohne Werbeunterbrechungen allein über 69 Tage Programm gefüllt. Seine Kollegin Barbara Salesch lief zwar auch mit der Neuauflage bei RTL und mit alten Folgen bei Sat.1 Gold, brachte es aber auf in Summe nur etwas mehr als halb so viele Einsätze.

"Medical Detectives" vor "Big Bang Theory"

Unterdessen blieb es allein bezogen auf die acht Vollprogramme auch 2023 dabei: Kein anderes Format war dort häufiger zu sehen als die True-Crime-Reihe "Medical Detectives". Zwar lief die Sendung immerhin 48 Mal weniger als noch im Jahr zuvor, trotzdem kamen wieder über 2.000 Ausstrahlungen zusammen. Allerdings stößt man auf die Sendung bei Vox nur, wenn man sich die Nacht um die Ohren schlägt - denn dort läuft sie in einer Art Dauerschleife.

Deutlich prominenter ist da bei ProSieben "The Big Bang Theory" platziert, ebenfalls seit Jahren ganz oben im Heavy-Rotation-Ranking. Die Sitcom lief 2023 insgesamt 1.818 Mal bei ProSieben und damit sogar wieder über 100 Mal häufiger als im Jahr zuvor. Sie kam dabei zu allen möglichen Tageszeiten zum Einsatz, darunter auch immer noch 67 Mal in der Primetime, obwohl bekanntlich seit 2019 keine neuen Folgen mehr produziert werden. Ansonsten mischt ProSieben bei den Sitcoms inzwischen übrigens etwas besser durch, auf über 1.000 Ausstrahlungen bringt es ansonsten nur "Scrubs", "Two and a half Men" fiel erstmals seit langer Zeit aus der Top15.

Auf Platz 3 gibt's einen Neuzugang auf dem Treppchen: Den "Trödeltrupp". RTLzwei schickte ihn 2023 1.707 Mal auf Sendung, noch 545 Mal häufiger als im Vorjahr, als es ebenfalls schon eine enorme Steigerung gegeben hatte. Die Sendung, von der teils 45-, teils gar 90-minütige Ausgaben laufen, füllte enorm große Flächen am frühen Morgen, Vor- und Nachmittag, samstags obendrein auch am Vorabend. Vergangenes Jahr hatte es Kabel Eins mit "Mein Lokal, Dein Lokal" ebenfalls eine Eigenproduktion in die Heavy Rotation geschickt, das in diesem Jahr aber wieder auf unter 500 reduziert.

Ausstrahlungen auf den 8 großen Vollprogrammen* davon Primetime (20:15 bis 0 Uhr) Veränderung zum Vorjahr Medical Detectives 2.027 0 -48 The Big Bang Theory 1.818 67 +104 Der Trödeltrupp 1.707 0 +545 CSI: Miami 1.381 0 +227 CSI: Vegas (alt & neu) 1.280 10 +463 Castle 1.056 0 +27 Auf Streife 1.056 0 +121 Scrubs - Die Anfänger 1.036 0 +32 CSI: NY 955 0 -83 Navy CIS 845 161 +101 Die Simpsons 828 32 -204 Lenßen übernimmt 746 0 +139 Galileo 711 0 -28 Auf Streife - Die Spezialisten 658 0 +241 Hawaii Five-0 639 2 +192

Quelle: DWDL.de-Recherche, *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

Generell ist es ansonsten vor allem ältere US-Ware mit sehr vielen zur Verfügung stehenden Episoden, die genutzt wird, um große Programmstrecken zu füllen. Bestes Beispiel ist das "CSI"-Franchise. Von "CSI: Miami", "CSI: New York" und "CSI: Vegas" (bzw. "CSI: Den Tätern auf der Spur") liefen in Summe über 3.600 Folgen allein bei RTL und Vox - und erweitert man den Blick noch auf Super RTL, Nitro und Vox Up, dann waren es sogar über 4.100. Immerhin zehn Folgen der Neuauflage von "CSI: Vegas" waren übrigens in Erstausstrahlung bei Vox auch darunter.

Bezieht man auch die kleineren Free-TV-Sender mit ein, dann sticht vor allem Comedy Central als Heavy-Rotation-König heraus. Da der Sender sein Programm vorwiegend mit kurzen Sitcom-Episoden bestückt, kommt etwa "South Park" auf sagenhafte 3.260 Ausstrahlungen, auch "Modern Family", "Bob's Burgers" und "American Dad" wurden über 2.600 Mal innerhalb eines Jahres ausgestrahlt.

Ausstrahlungen im Free-TV* South Park 3.260 Modern Family 2.684 Medical Detectives 2.642 Bob's Burgers 2.616 American Dad 2.643 Rote Rosen 2.370 Sturm der Liebe 2.309 K 11 - Kommissare im Einsatz / K11 - Die neuen Fälle 1.847 The Big Bang Theory 1.818 In aller Freundschaft 1.786 Malcolm Mittendrin 1.735 Der Trödeltrupp 1.733 Das Familiengericht 1.674 CSI: Miami 1.629 Das Strafgericht 1.552 Das Jugendgericht 1.543 Brisant 1.468 CSI: Vegas 1.439 Der Blaulicht Report 1.387 The Cleveland Show 1.324

Quelle: DWDL.de-Recherche, gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit

Und der Tatort?

Im öffentlich-rechtlichen Kosmos sorgen die Wiederholungen in zahlreichen Dritten dafür, dass die Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" auf in Summe jeweils mehr als 2.300 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres kommen. Und noch etwas wird in den Dritten ja nur allzu gerne wiederholt: Der "Tatort" - und hier anders als bei den Telenovelas ja häufig auf prominenten Sendeplätzen.

Wir haben nachgezählt und kommen auf 621 "Tatort"-Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres, im Schnitt als rund zwölf pro Woche. Das allerdings war im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Rückgang um knapp 60. Dieser Rückgang geht vor allem darauf zurück, dass sich der WDR etwas gezügelt hat und 40 "Tatorte" weniger gezeigt hat als noch 2022 - mit in Summe 114 allerdings trotzdem erheblich mehr als jedes andere Dritte Programm. Im Ersten belegte der "Tatort" übrigens 117 Sendeplätze.