In den seltensten Fällen lässt sich bei Fernsehformaten der genaue Moment bestimmen, an dem ein Hype platzt. Vielleicht ist "Newtopia" einer dieser ganz seltenen Fälle. Vielleicht war damals die Nacht vom 12. auf den 13. April des Jahres 2015 jener Moment, an dem die TV-Idee, die an sich selbst an Anspruch hatte, einen ähnlichen oder gar größeren Siegeszug als "Big Brother" anzutreten, scheiterte. Der Moment, an dem sich die Vision eines letztlich kaum visionären Formats nicht bewahrheitete. Dabei lief doch im Jahr 2014 alles noch so vielversprechend.

© Sat.1/Talpa/BB-unzensiert.de Nur karg ausgestattet war die Scheune von "Newtopia" zu Beginn. Weil der deutsche Cast recht träge war, blieb sie es auch.

Von einer Minute auf die nächste stellte sich das auf allen Messen so begehrte neue Reality-Projekt also als heimliche Scripted Reality dar, zumal jene Mitarbeiterin keinen Hehl daraus machte, dass es ihren damaligen Aussagen nach einen solchen nächtlichen Austausch auch in den Niederlanden immer wieder gegeben haben soll – nur ohne Liveübertragung. Wie wahr das alles war, war dann letztlich zweitrangig. Unübersehbar waren fortan die Zweifel, "Newtopia" hatte den Ruf als Schummelshow.