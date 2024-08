Es war ein weitgehend unauffälliger Dienstag im März für uns alle, aber nicht für ihn: Als Peter Kloeppel uns in einem Kölner Loft besucht, um über 40 Jahre Privatfernsehen und seine 39 Jahre bei RTL zu sprechen, ist das nur wenige Stunden vor seiner großen Meldung in eigener Sache: In einem hausinternen Interview mit dem "Stern" kündigt er seinen TV-Ruhestand im Sommer an.

Bilanz gezogen haben wir trotzdem schon, weil sich bei ihm das 40-jährige Jubiläum des Mediums beinahe gänzlich mit seiner TV-Karriere deckt. Peter Kloeppel und ich haben in den vergangenen zwanzig Jahren schon mehrfach miteinander gesprochen, oft zeitnah zu aktuellen Ereignissen, etwa in New York zur US-Präsidentschaftswahl 2008. Diesmal ist es grundsätzlicher, es geht um die Entwicklung des Mediums, Berufsethos und - da hält er kurz inne - auch um sein Vermächtnis bei RTL.

Viel Vergnügen also mit der ersten Folge von "40 Years On Air" mit einem, der eigentlich moderiert aber diesmal die Fragen gestellt bekommt - und einem, der Fragen stellt, aber eigentlich nie moderiert. Was soll schon schief gehen...

In den kommenden Wochen zu Gast bei uns: Barbara Schöneberger, Jürgen Doetz, Klaas Heufer-Umlauf, Valerie Weber, Günther Jauch und Katrin Helmschrott. "40 Years On Air" ist eine Produktion von We Are Era im Auftrag von VAUNET.