am 21.05.2024 - 21:10 Uhr

Nur noch bis zum Jahresende wird Tom Buhrow bekanntlich als WDR-Intendant fungieren. Und danach? Die Nachfolge-Suche läuft inzwischen auf Hochtouren und wenige Tage, nachdem die Bewerbungsfrist endete, kristallisieren sich nun auch erste Namen heraus, die Ambitionen auf einen der mächtigsten Posten innerhalb der ARD hegen. Über sie berichten unter anderem "Business Insider" und die "Süddeutsche Zeitung".

Zwei Namen kommen dabei wenig überraschend: Es handelt sich um WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau. Daneben hat sich sich aber auch Helge Fuhst beworben, der seit fast fünf Jahren als Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell fungiert und in dieser Funktion die "Tagesthemen" verantwortet. Auch Elmar Theveßen, der einst stellvertretender Chefredakteur des ZDF war und nun schon seit einigen Jahren das ZDF-Studio in Washington leitet, schielt auf die Buhrow-Nachfolge.

Wer sind die aussichtsreichsten Bewerber?

© WDR/Annika Fußwinkel Jörg Schönenborn

© RBB/Gundula Krause Katin Vernau

© NDR/Hendrik Lüders Helge Fuhst

© ZDF/Andreas Steg Elmar Theveßen

© ARD/Alexander von Spreti Christine Strobl

Wie geht's nun weiter?

Der Fahrplan sieht nun zunächst vor, dass sich die Mitglieder des WDR-Rundfunkrats am kommenden Freitag von den eingereichten Bewerbungen selbst ein Bild machen können - ein echtes Novum. Nach DWDL.de-Informationen soll die Findungskommission, die aus Mitgliedern von Rundfunk- und Verwaltungsrat besteht, am 8. Juni Gespräche mit den besten Kandidatinnen und Kandidaten führen, ehe schließlich mindestens drei von ihnen für die Wahl am 27. Juni vorgeschlagen werden. Diese könnte spannender werden als anfangs von vielen gedacht.