Die Wege des Bundeskartellamts sind lang und manchmal unergründlich. Legendär sind die Entscheidungen der Kartellwächter, gemeinsame Streamingplattformen von konkurrierenden TV-Sendern zu verbieten (Amazonas von RTL und P7S1) bzw. so hohe Hürden zu setzen, dass die beteiligten Unternehmen ihre Pläne von sich aus aufgeben (Germany’s Gold von ARD und ZDF). Das ist mittlerweile mehr als zehn Jahre her, aber in diesen Wochen und Monaten schaut man insbesondere in Köln und Grünwald erneut unter hoher Anspannung nach Bonn.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte RTLzwei angekündigt, unter das Dach der Ad Alliance schlüpfen zu wollen. El Cartel Media, der bisherige Vermarkter des Senders und frühere Nummer drei im Markt, wäre damit Geschichte. Doch wie immer muss das Bundeskartellamt den Deal erst absegnen - aber auch zwölf Monate nach der ersten Ankündigung ist das bislang noch nicht geschehen.

Dass RTLzwei und Ad Alliance mit einer schnelleren Prüfung gerechnet hatten, zeigt alleine schon die Tatsache, dass die Umstellung eigentlich schon Anfang 2024 erfolgen sollte. Weil sich die Kartellwächter aber zu keiner Entscheidung durchringen konnten, verschob man das ganze Vorhaben auf 2025. Doch inzwischen ist schon die Hälfte des Jahres vorüber und noch immer gibt es kein grünes Licht aus Bonn. Und das bei einem Projekt, bei dem allen Beteiligten eine frühestmögliche Entscheidung zu wünschen wäre.

Ärgerlich ist die lange Hängepartie einerseits natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von El Cartel Media, die nicht wissen, ob sie im kommenden Jahr noch einen Job haben oder nicht. Und ohne die Entscheidung des Kartellamts, lässt sich die Zukunft eben schwer planen, sei es beruflich oder privat. Und dann ist da auch das Geschäftliche, auch da herrscht das Motto: Je früher es Klarheit gibt, desto besser.

Vorhaben von 2024 auf 2025 geschoben

Im vergangenen Jahr gaben RTLzwei und die Ad Alliance im November bekannt, dass aus den ursprünglichen Plänen doch nichts wird und die Umstellung in der Vermarktung 2025 erfolgen soll. Bis dahin hätte man jetzt noch viel Zeit, aber 2023 war man spät dran. Die Jahresbudgets von großen Kundinnen und Kunden werden bereits ab Oktober verhandelt. Und bei einer Freigabe durch das Bundeskartellamt wäre man erst einmal mit sich selbst beschäftigt, da geht es um ganz profane Sachen wie den künftigen Standort und die Zukunft von bestimmten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die möglicherweise noch umziehen müssen. Aber auch Systeme und Prozesse müssen umgestellt werden.

Wann RTLzwei, Ad Alliance und El Cartel Media mit einer Entscheidung rechnen können, ist noch immer unklar und auch innerhalb der Unternehmen vermag das niemand zu sagen. Es kann ganz schnell gehen, die Sache kann sich aber auch noch weiter ziehen. RTLzwei will sich bis zur endgültigen Entscheidung des Kartellamts nicht äußern. Von der Behörde heißt es auf Nachfrage von DWDL.de, dass man sich nach wie vor im Gespräch mit den Unternehmen befinde. Da es sich nicht um eine Fusion handelt, gibt es kein entsprechendes Kontrollverfahren mit bestimmten Fristen.





"Die Unternehmen stellen uns ihre Vorstellungen und Pläne vor und wir bewerten diese kartellrechtlich", heißt es von einem Sprecher des Kartellamts. "Dieser Prozess ist aktuell noch nicht abgeschlossen." Das ist aber vielleicht schon ein erstes Anzeichen dafür, dass das Bundeskartellamt Bedenken oder im besten Fall nur offene Fragen hinsichtlich des Deals hat. Andernfalls hätte man das Vorhaben auch einfach durchwinken können, nachdem es vorgestellt wurde. Das war aber offenkundig nicht der Fall.

Die gute Nachricht für RTLzwei: Nachdem der Werbemarkt im vergangenen Jahr dramatisch eingebrochen war, sieht es inzwischen für viele Sender wieder deutlich besser aus. "Wir sind mit 2024 bisher zufrieden und liegen aktuell leicht im Plus. Die Werbungtreibenden geben wieder mehr Geld aus für TV", erklärt ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de. Der Druck, unter dem die Entscheidung 2023 getroffen wurde, sich künftig von der Ad Alliance zu vermarkten, ist also nicht mehr ganz so groß. Aber um gut ins Jahr 2025 zu starten, braucht es Planungssicherheit, denn auch das goutieren Werbungtreibende.

RTL und die Kartellwächter...

Bei RTLzwei und der Ad Alliance hofft man, dass das Bundeskartellamt mehr als zehn Jahre nach den Entscheidungen zu Germany’s Gold und Amazonas eine zeitgemäßere Definition des Bewegtbild-Marktes findet. Also nicht nur die klassischen TV-Sender in ihre Überlegungen mit einbezieht, sondern auch die großen US-Plattformen oder beispielsweise TikTok, auf die inzwischen ein erheblicher Anteil des Bewegtbildkonsums entfällt - und dementsprechend auch Werbegelder.

Dass eine solche Neudefinition des Marktes durch die Wettbewerbshüter aber keinesfalls selbstverständlich ist, musste die RTL Group in den vergangenen rund zwei Jahren gleich mehrfach erleben. So scheiterten Fusionspläne der jeweiligen Tochterunternehmen in Frankreich und den Niederlanden. RTL Nederland will man nun komplett verkaufen, aber auch das Vorhaben stockt, weil die niederländische Wettbewerbsbehörde eine detaillierte Untersuchung angekündigt hat (DWDL.de berichtete). Der geplante Deal mit RTLzwei ist ein kleineres Kaliber - und doch wird man nicht minder gespannt auf die Entscheidung des Bundeskartellamts warten. Egal wann sie kommt.