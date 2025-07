Tim Gerhartz wird neuer Chief Commercial Officer bei ZDF Studios. Das hat das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Vertriebsexperte, seit vielen Jahren bei ProSiebenSat.1 tätig, wechselt demnach zum 1. Oktober als Chief Commercial Officer in das Team der ZDF-Studios-Gruppe, die sich in die Business Units Production, Distribution sowie Solutions & Services gliedert. In seiner neuen Funktion soll Gerhartz den Distributionsbereich führen und "insbesondere das Koproduktions- und Lizenzhandelsgeschäft" steuern.

Für Gerhartz ist es eine Rückkehr an bekannte Wirkungsstätte: Bei ZDF Enterprises, dem Vorgänger von ZDF Studios, begann er 2010 seine Laufbahn in der Medienbranche, ehe er in verschiedenen Positionen bei Seven.One Studios International tätig war. Zuletzt führte er dort seit April 2021 als Managing Director genreübergreifend die Bereiche Programmentwicklung, -einkauf, -vertrieb und Marketing über die Büros in München und London. Dabei war er etwa für die internationale Vermarktung von Programmformaten wie den Realityshows "Married at First Sight" und "Stranded on Honeymoon Island" sowie den Dramaserien "Vienna Blood" und "Departure" verantwortlich.

© ZDF Studios Markus Schäfer

Gerhartz selbst sagte: "Ich freue mich sehr, an den Ort meiner frühen Schaffensphase zurückzukehren – diesmal mit neuen Perspektiven im Gepäck. ZDF Studios ist ein gleichermaßen hervorragend am Markt positioniertes und schlagkräftiges Unternehmen. Von hier aus die Entwicklung und internationalen Etablierung starker deutscher und europäischer Programme mitzuverantworten – und gleichzeitig an zukunftsfähigen Geschäftsmodellen zu arbeiten – ist für mich eine ebenso spannende wie ehrenvolle Aufgabe." Seinen Dank richtete Gerhartz zugleich an Henrik Pabst und Martin Metzger, "die mich während meiner Zeit bei Seven.One International stets gefördert und unterstützt haben".