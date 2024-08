Rund sechs Jahre ist es nun her, dass RTLzwei die Entscheidung traf, seiner eigenen Newsproduktion aus einem Berliner Set den Stecker zu ziehen. Nicht ohne Trennungsschmerz wurde dies damals verkündet. Etwas "Einzigartiges" sei in Berlin geschaffen worden, fand der damalige Programmchef Tom Zwiessler lobende Worte für das Team von Matthias Walter, der dem Sender danach noch einige Zeit erhalten blieb, inzwischen aber für die Deutsche Umwelthilfe arbeitet. Und sein damaliges Baby? Kommt inzwischen aus Köln, umgesetzt von RTL News – und läuft bereits nachmittags gegen 16 Uhr, inmitten von Sozial-Reportagen. Zu einer Zeit also, in der junge Menschen eher sporadisch vor dem Fernseher sitzen.

© RTLzwei Konstanze Beyer

Das Interesse an den "RTLzwei News" ist gleichwohl seit den Umbauten deutlich gesunken – das dürfte aber im Vorfeld klar gewesen sein. Und dennoch ist es erwähnenswert, war es dem Sender früher doch stets wichtig zu betonen, dass man auf dem alten 20-Uhr-Sendeplatz und in ganz jungen Zielgruppen mitunter sogar die "Tagesschau" im Ersten überholt hatte. Kamen die "RTLzwei News" vor zehn Jahren im Schnitt teils auf über sieben Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und gesamt auf um die 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sind es jetzt weniger als 200.000 und knapp vier Prozent. Immerhin stiegen die Quoten bei den Jungen zuletzt – auch dank eines stärkeren Programmumfelds.

Insofern blickt man am Sendersitz in Grünwald bei München heute zufrieden auf die Entwicklung - und die nicht unumstrittene Entscheidung damals. Beyer jedenfalls resümiert: "Die Bilanz ist insgesamt positiv."