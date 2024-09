Anstrengungen scheint Fernsehproduzent Guido Reinhardt (UFA Serial Drama) wahrlich nicht zu scheuen. Weder in seiner Freizeit noch beruflich. Vor ziemlich genau 18 Jahren feierte die von ihm aus der Taufe gehobene tägliche Serie "Alles was zählt" ihre Fernsehpremiere. Nach mehreren Jahren Pause ist Reinhardt nun seit rund sechs Monaten und parallel zu seinen Aufgaben bei "Unter uns" wieder für das Format zuständig. Auf dem Produzentenposten löste er Damian Lott ab - und sieht sich mit jüngsten Quotenverlusten im Linearen konfrontiert. Reinhardt kümmert sich somit wieder um sein Baby, sein Format, dessen Idee ihm einst beim Wandern kam, wie er DWDL.de im Gespräch erzählt. "Es ist immer die gleiche Gegend", sagt Reinhardt über die Region, die ihm offenbar den Kopf frei machen soll. "Es ist der Kanton Wallis in der Schweiz und dort das Val d'Anniviers, also das letzte französisch-sprachige Seitental der Rhone. Ein Seitental weiter beginnt dann die deutsch-sprachige Schweiz bekannt durch das Matterhorn, das man bei vielen Wanderungen rund um die 4.000 Berg-Gruppe schon von weitem sehen kann."

© UFA Serial Drama Guido Reinhardt

Details zu kommunizieren, so nennt es Reinhardt, sei zwar noch "verfrüht". Ein bisschen aber gibt er dann doch preis. "Was feststeht: Wir halten an dem Eislauf-Markenkern fest, aber es wird nicht der alleinige bleiben. Wir wollen uns stattdessen mehr mit dem Thema emotionale Bögen und Eventisierung beschäftigen. Wir schauen also, wo wir herkommen: Die Telenovela ist immer ein großer, aber abgeschlossener Bogen. Wir entwickeln gerade solche Bögen, aber nicht abgeschlossen, sondern mit Potenzial, um dann wiederum in neue Bögen überzugehen." Die gerade laufende Jubiläums-Woche anlässlich des 18. Geburtstags der Serie darf da schon als kleiner Vorgeschmack angesehen werden.



"Es wird wieder dramatische und heitere Momente zu entdecken geben. Unabhängig von Jahrestagen oder Folgennummern, ist es aber immer auch unser Ziel, passend zu den Höhepunkten von Geschichten, Eventwochen anzulegen. Dafür sind wir für 2025 bereits in der Planung", sagt Reinhardt und wirft ein weiteres Schlagwort für die kommenden Monate in den Raum. "Steinkamp Next Generation". Gerade würden neue Charaktere für die Vorabendserie entwickelt. "Das geht nicht von heute auf morgen, wir brauchen die starken etablierten Figuren, um andere Familienbande neu aufzustellen. Wer hat in Zukunft die Macht und das Geld und wer trägt den emotionalen Kern", wirft der Serienmacher als Frage in den Raum.

© TVNow/Willi Weber So begann alles: Mit der Figur Diana Sommer im Jahr 2006. Zunächst war "Alles was zählt" sogar als Telenovela konzipiert - sie sollte eine ans Leben von Tanja Szewczenko angelehnte Geschichte erzählen.

Dabei helfe auch eine Rückbesinnung auf das, was Reinhardt vor fast zwei Jahrzehnten erdachte. Damals, als die Reise begann und sich die Figur Diana Sommer in Konkurrenz zu "Verliebt in Berlin" auf den Weg machte. "Diana Sommer kam aus prekären Verhältnissen. Sie hat eine Aufstiegschance gesehen, die zugleich ihrem Traum vom Leben entsprach, war bereit, dafür alles zu geben…und musste sich zunächst von den Steinkamps benutzen lassen. Ihre Prinzipien wurden auf eine harte Probe gestellt, aber ihre Freunde und ihre Liebe hat sie dafür nie verraten", blickt Reinhardt zurück.

Intensiveres Kommen und Gehen

Bleiben sollen auch künftig die starken Figuren, für die die Serie in den 18 Jahren bekannt geworden ist – vorneweg sind da sicherlich Simone und Richard Steinkamp zu nennen, aber auch Jenny, Vanessa, Ingo oder andere. Reinhardt sagt, Maximilian von Altenburg sei immer dann stark gewesen, "wenn er kam, sah und siegte – aber dann auch wieder verschwand." Dieses Prinzip soll intensiviert werden. Reinhardt zu DWDL.de: "Wir wollen mit starken Figuren arbeiten, die eine bestimmte Zeit auf dem Bildschirm sind, um dann aber auch wieder in der Weltgeschichte zu verschwinden. Dieses On/Off-Prinzip werden wir mehr nutzen. So können wir diesen Figuren noch stärkere Geschichten geben. Auf Dauer schwächt es selbst einen Maximilian, wenn er zur Überbrückung eines anderen Erzählstrangs Gläser spülen muss."