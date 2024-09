Am Freitagabend wird in Berlin - diesmal erstmals im Theater am Potsdamer Platz - der Deutsche Schauspielpreis 2024 vergeben über dessen Preisträgerinnen und und Preisträger die Branche selbst abstimmt - sprich: Die Mitglieder des Bundesverbands Schauspiel. In Frage kommen dafür alle Auftritte in Kino-, Fernsehfilm- und Serienproduktionen, die zwischen dem 1. April 2023 und 31. März 2024 veröffentlicht wurden. DWDL.de überträgt die Verleihung wie auch in den vergangenen Jahren wieder an dieser Stelle ab etwa 19:30 Uhr im Livestream.

Einige Preisträger stehen schon fest. Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhält Charles Brauer, daneben wird auch immer noch ein "Ehrenpreis Inspiration" vergeben - diesmal an den CDU-Politiker Axel Voss für sein Engagement für die Kreativbranche in den EU-Gesetzgebungsverfahren. Außerdem wird das Ensemble der einst für Paramount+ produzierten Serie "Zeit Verbrechen", die nun bei RTL+ eine neue Heimat gefunden hat, inklusive der Casting-Direktorinnen Liza Stutzky und Susanne Ritter ausgezeichnet. Interessanterweise könnten zwei Schauspieler für ihre Rolle in "Zeit Verbrechen" aber in den weiteren Kategorien auch einzeln ausgezeichnet werden. Wer alles Chancen auf eine der Trophäen hat, haben wir im Folgenden zusammengestellt:

Dramatische Hauptrolle (6 Nominierte, 2 Auszeichnungen)

Valerie Neuenfels (ehemals Koch) in "Der Fall Marianne Voss"

Johanna Gastdorf in "Eher fliegen hier UFOs"

Birgit Minichmayr in "Mit einem Tiger schlafen"

Franziska Hartmann in "Monster im Kopf"

Thorsten Merten in "Nackt über Berlin"

Lars Eidinger in "Zeit Verbrechen"

Dramatische Nebenrolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Nicolas Garin in "Aufgestaut"

Markus John in "Eher fliegen hier UFOs"

Corinna Kirchhoff in "Paradise"

Lore Stefanek in "Schlamassel"

Komödiantische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Jing Xiang in "Beasts like us"

Merlin Sandmeyer in "Die Discounter" (Staffel 3)

Laura Tonke in "Sexuell verfügbar"

Dela Dabulamanzi in "The Woddafucka Thing"

Episodische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Franziska Junge in "Notruf Hafenkante - Abschied"

Susanne Bredehöft in "SOKO Köln - Der Sturm op et Rodhuus"

Julischka Eichel in "SOKO Leipzig - Fürchte dich nicht"

Andreas Anke in "SOKO Leipzig - Schatten der Vergangenheit"

Duo (3 nominierte Paare, 1 Auszeichnung)

Lorenzo Germeno & Anh Khoa Tran in "Nackt über Berlin"

Hannah Schiller & Katja Riemann in "RESET - Wie weit willst du gehen?"

Bjarne Mädel & Katrin Wichmann in "Sörensen fängt Feuer"

Nachwuchs (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Bogdan Iancu in "Der Bremerhaven-Krimi. Tödliche Fracht"

Luise von Stein in "Everyone is f*cking crazy"

Florian Geißelmann in "Wer wir sind"

Samuel Benito in "Zeit Verbrechen"

Starker Auftritt (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Kübra Sekin in "Die Chefin - Millionen Gründe"

Andrei Viorel Tacu in "Die Notärztin - Undank"

Jonas Stenzel in "Everyone is f*cking crazy"

Maximilian Scheidt in "Polizeiruf 110 – Diebe"

Synchronpreis Die Stimme (3 Nominierte, 1 Auszeichnung)