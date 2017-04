Aufruhr um Google-Ad-Blocker, RTL steigt bei Goldbach ein

Google plant einen eigenen Ad-Blocker für seinen Chrome-Browser und sorgt damit für Unmut in Teilen der Werbebranche. Außerdem: IP Deutschland übernimmt Minderheitsanteil am Multiscreen-Spezialisten Goldbach Audience. UM untersucht Snapchat.



IP Deutschland, der Werbevermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, beteiligt sich mit einem Minderheitsanteil von 24,95 Prozent an Goldbach Audience, einer Tochter der Schweizer Goldbach Group, die auf Multiscreen-Advertising spezialisiert ist. Zusätzlich zur bereits bestehenden Vermarktung des Videoinventars der IP innerhalb der Goldbach-Premium-Video-Netzwerke will Goldbach den Werbekunden künftig datengestützte, crossmediale Produkte anbieten, die im Umfeld von TV-Content Brand Safety gewährleisten sollen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Goldbach vermarktet seit fast 25 Jahren die Programme der Mediengruppe RTL Deutschland in der Schweiz. Mit der erneuten Verlängerung dieses TV-Vermarktungsmandats wollen die Partner ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen.



Nachdembeim YouTube-Werbeboykott zuletzt eher in die Defensive geraten war, preschen die Kalifornier nun an anderer – ebenfalls werberelevanter – Stelle kräftig vor. Wie durch einen Bericht des "Wall Street Journal" bekannt wurde, plant Google, in Kürze einenzu integrieren. Dieser soll Werbung herausfiltern, die nach den Standards der "" alseingestuft wird. Dieser US-Industrievereinigung gehören u.a. Google, Facebook, Procter & Gamble, das Media-Agentur-Netzwerk GroupM oder die "Washington Post" an. Der Plan sorgt für Aufruhr in der Branche, weil so künftig eine der weltweit größten Werbeplattformen durch ihr eigenes Produkt darüber entscheiden könnte, welche Werbung zu sehen ist und welche nicht."Das ist ein Schritt, der die ohnehin schonkönnte", zitiert "Axios" Jakob Holm Kalkar, Vice President der Media-Agentur Blackwood Seven. "Google kontrolliert mehr oder weniger den Browser-Markt. Die Einführung eines Ad-Blockers würde ihnen damit automatisch eine starke Position im Ad-Blocking-Markt sichern und dadurch wiederum eine noch dominantere Rolle im Werbemarkt.", die Google bekanntlich eh schon auf dem Kieker hat, twitterte: "Mit unserem Einstieg bei Goldbach Audience investieren wir in zwei strategisch wichtige Felder der Online-Videovermarktung:", so IP-Geschäftsführer Matthias Dang. "Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit den Goldbach-Kollegen. Dass die Mediengruppe RTL großes Vertrauen in Goldbach hat, wird durch die gleichzeitige Verlängerung des TV-Vermarktungsvertrags noch unterstrichen."Die Media-Agentur(früher Universal McCann) hat dengewonnen. Die Tochter des Werbekonzerns Interpublic löst damit den bisherigen Betreuer MEC, eine Tochter der GroupM, ab. Roxanne Tayler, Chief Marketing Officer von Accenture, ließ verlauten, UM habe vor allem durch seineüberzeugt. Accenture setzt rund 33 Milliarden Dollar im Jahr um, hat weltweit 400.000 Mitarbeiter und ist mit der Tochterfirma Media Audits auch im Auditing-Geschäft, also der Kontrolle von Media-Agenturen, tätig. In Deutschland hat der Konzern unlängst die Digital-Agentur SinnerSchrader übernommen.Und auch mit einermachtvon sich reden. Demnach verwenden– nur unwesentlich weniger als die 37 Prozent täglich aktiven Instagram-Nutzer in derselben Altersgruppe. Bei Zielgruppen jenseits des Teenie-Alters tut sich Snapchat hingegen noch schwer: Nur 10 Prozent der 20- bis 29-Jährigen greifen täglich zu der App und nur 2,9 Prozent der 30- bis 39-Jährigen. Laut der UM-Studie ist Snapchat. Für die Älteren gebe es daher kein schlagendes Argument, zusätzlich zu Facebook und Instagram, die ähnliche Funktionen bieten, noch eine weitere App aufs Smartphone zu laden.. Die Social Influencer verhalten sich laut UM ähnlich wie die Nutzer: Um für bestimmte Produkte und Marken zu werben, biete Instagram ihnen inzwischen vielfältigere Möglichkeiten und höhere Reichweiten. Am ehesten, so die Empfehlung der Media-Agentur, eigne sich Snapchat daher als Werbekanal für junge, dynamische Marken, die sich an eine Zielgruppe zwischen 16 und 19 Jahren wenden.