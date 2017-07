Tino Krause führt Mediacom, Pilot gewinnt Under Armour

© MEC/Mediacom

Personalrochade beim Media-Konzern GroupM: Tino Krause ist von MEC zur großen Schwester Mediacom aufgestiegen, Paul Remitz baut eine neue Unit auf. Außerdem: Blackwood Seven wirbt Zenith-Manager ab. Under Armour vergibt Media-Etat an Pilot München.



18.07.2017 - 11:30 Uhr von Torsten Zarges 18.07.2017 - 11:30 Uhr



Deutschlands größte Media-Agentur hört auf ein neues Kommando:hat am Montag denübernommen. Er kommt von, der kleineren Schwesteragentur innerhalb der. Vorgängerleitet weiterhin das für P&G gegründete Joint Venture von Mediacom und Pilot ( DWDL.de berichtete ) und soll zusätzlich einenaufbauen. Über die Personalie war schon seit einigen Monaten spekuliert worden. Seit dem Verlust des Großkunden Volkswagen im vorigen Jahr standen Remitz und seine Agentur unter Druck. Aktuell geht es für Mediacom unter anderem darum, den Etat der Telekom im laufenden Pitch zu verteidigen.

"Mit Mediacom die größte Media-Agentur Deutschlands zu führen und gemeinsam mit dem gesamten Team weiterzuentwickeln, ist die spannendste Aufgabe, die ich mir wünschen kann", sagt Krause. "Dabei treibt mich der maximale Erfolg unserer Kunden an. Mediacom muss immer die beste Antwort im Markt auf die Bedürfnisse der Kunden sein. Egal, welche Herausforderungen der Kunde hat, wie groß er ist oder wer seine sonstigen Agenturpartner sind." Der 39-Jährige war seit Mai 2016 CEO von MEC, davor seit 2013 COO. Seine Karriere hatte er vor 13 Jahren als Trainee bei Mediacom begonnen. 2006 wechselte er zu Audi, leitete dort das nationale Mediamanagement. Von 2008 bis 2013 war er Head of Media, Direct & CRM Communication bei Telefonica.

Paul Remitz hatte den CEO-Posten bei der deutschen Mediacom rekordverdächtige acht Jahre lang inne. Seine künftige Aufgabe innerhalb der GroupM ist durchaus ernst zu nehmen und steht im Zusammenhang mit der immer wichtiger werdenden Big-Data-Initiative. "Es besteht im Markt ein großer Beratungsbedarf zur digitalen Transformation für Kommunikation und Marketing", so Remitz. "Ich freue mich, in unserer Unternehmensgruppe einen Geschäftsbereich für digitale Business-Transformation aufzubauen, der konkrete Beratungs- und integrierte Implementierungs-Angebote aus Daten, Kreation und Touchpoints unter Einbeziehung von Artificial Intelligence liefert. Das ist ergänzend zu den operativen Mediathemen, die bereits optimal durch unsere Media-Agenturen bedient werden."



© Blackwood Seven © Blackwood Seven Blackwood Seven einen ranghohen Manager bei der Konkurrenz abwirbt: Thorsten Stork, bislang Managing Director von Zenith München, wird zum 1. Oktober Vice President Client Services bei der noch jungen Media-Agentur, die sich vor allem über daten- und KI-getriebene Planung positioniert. In dieser Funktion soll er sich um Betreuung und Ausbau der Kunden-Etats kümmern. Stork berichtet an Blackwood-Seven-CEO Andreas Schwabe. "Durch sein exzellentes Media-Knowhow und seine herausragenden Management-Skills bringt Thorsten genau die Eigenschaften mit, die wir für die Führung unseres Kundenteams brauchen und die wir für den Ausbau unseres Kundenportfolios in 2018 benötigen", so Schwabe. "Wir haben uns ambitionierte Ziele gesteckt und bauen unsere Teams weiter so aus, dass wir diese Ziele bestmöglich erreichen können." Stork leitete den Münchner Standort der Publicis-Media-Tochter Zenith fast fünf Jahre lang, ehe dieser im Juni geschlossen wurde. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung von Mediaplus sowie in verschiedenen Führungspositionen bei MEC. Erst im Mai hatte Blackwood Seven Bernhard Becker von Mediaplus herübergelotst und zum Director Operations gemacht (DWDL.de berichtete).



© SevenOne AdFactory © SevenOne AdFactory SevenOne AdFactory hat ein neues Branded-Entertainment-Format für die Konzernschwester 12Auto Group und deren Plattform autoplenum.de entwickelt: "Wheels – das Autoplenum Magazin" soll künftig je nach Bedarf auf bestimmte Automarken zugeschnitten werden. Startkunde ist Hyundai, aktuell dient das Magazin als Bestandteil der Launch-Kampagne für den neuen Hyundai i30 Kombi. Moderator Dirk Löbling und Koch Tobi Stegmann fahren den Wagen in der ersten Ausgabe von "Wheels" beim Großeinkauf fürs gemeinsame Grillfest Probe. Ausgestrahlt wird das Ganze am 18. und 23. Juli bei kabel eins im Umfeld von "Mein Lokal, dein Lokal" und "K1 Magazin". Zusätzlich sind Advertorials auf der Online-Plattform und Co-Branded Spots im TV zu sehen.

Unterdessen hat SevenOne Media eine neue Leiterin für sein Frankfurter Verkaufsbüro gewonnen: Tamara Buss übernimmt den Posten zum 1. November und berichtet dann an SevenOne-Chef Thomas Wagner. Sie kommt von der Media-Agentur Mindshare, wo sie bislang als Managing Partner Client Leadership tätig war. "Tamara Buss ist eine äußerst versierte Mediaexpertin mit langjähriger Agenturerfahrung", so Wagner. "Ich freue mich sehr, dass wir sie für die Leitung unseres wichtigen Frankfurter Standorts gewinnen konnten." Bis November kümmert sich noch Angelika Seemann, Leiterin des Verkaufsbüros München, kommissarisch auch um den Frankfurter Standort.



© pilot Hamburg GmbH & Co. KG

Der amerikanische Sportausrüsterhat seinenvergeben. Wie "W&V" berichtet, will die Marke, die seit knapp zwei Jahren mit einer eigenen Zentrale auf dem deutschen Markt vertreten ist,. Für die konzernunabhängige Agentur Pilot zahlt sich mit dem Zuschlag das im Frühjahr 2016 gegründete internationale Netzwerk DWDL.de berichtete ) aus: Dessen britische Mitgliedsagenturbetreut Under Armour in UK und hatte dem Kunden Pilot empfohlen. Ziel von Local Planet ist es, eine unabhängige ­Alternative zu den Media-Holdings zu ­bieten und sich untereinander zu vernetzen, um so eine internationale Kundenbetreuung zu ermöglichen.



© Vizeum

Die Media-Agenturbefördert, bisher Managing Director, zum. In dieser Funktion soll er für die Tochter desdie strategische Steuerung aller Commercial-Aktivitäten im Kundengeschäft verantworten sowievorantreiben. Gabriel ist Teil des Führungs-Trios um Vizeum-CEO Karin Libowitzky und Managing Director Carsten Kollmus. Er bleibt auch weiterhin für den Key-Account des Großkundenverantwortlich.