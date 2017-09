DEVK sucht Nähe der Löwen, Sixx macht Sport mit Opel

© MG RTL D / Robert Grischek

Die Media-Agentur Pilot bringt ihren Kunden DEVK per Splitscreen in die "Höhle der Löwen" bei Vox. Außerdem: Fitness-Influencerin Sophia Thiel geht bei Sixx für Opel auf Sendung. Studien von Mediaplus und IP Deutschland zeigen die Stärke des linearen TV.



05.09.2017 - 11:00 Uhr von Torsten Zarges 05.09.2017 - 11:00 Uhr



© pilot Hamburg GmbH & Co. KG

Die Löwen sind wieder los – und diesmal ist diemit dabei. Wenn die neue Staffel der Gründershow "" am Dienstagabend beianläuft, zeigt sich die Versicherungsgruppe mit der Sonderwerbeform "" – realisiert von der Media-Agenturin Zusammenarbeit mit Vox-Vermarkter. Bei dem Splitscreen-Format legt sich die. Durch die großflächige Platzierung mitten im Programm, so das Versprechen, schaffe der "Framesplit" eine hohe Aufmerksamkeit und erziele Reichweiten auf Programmniveau. Die 10-Sekünder (Kreation:) sind über die ganze Staffel hinweg bis zum 21. November gebucht. Dabei passt es gut ins Bild, dass dasist.

Der Versicherer (Claim: "Gesagt. Getan. Geholfen.") positioniert sich als tatkräftiger Partner, der seinen Kunden im entscheidenden Moment zur Seite steht. Zusätzlich zur TV-Präsenz wird der Spot auf "TV Now" mit Pre- und Mid-Rolls innerhalb des Vox-Channels verlängert. Hier kommt mit dem "ChooseAd" noch ein Sonderformat zum Einsatz: Der Nutzer kann zwischen mehreren Spotmotiven wählen. Mobil wird ein interaktives "Interstitial Ad" ausgespielt, das die Tatkraft der DEVK spielerisch erlebbar machen soll. "Mit dem Framesplit haben wir für unseren Kunden DEVK eine emotionale, aufmerksamkeitsstarke Werbeform entwickelt, die den klassischen TV-Spot verstärkt", so Natascha Heydorn, Direktorin Beratung Media bei Pilot Berlin. "Gleichzeitig stellt der Framesplit eine thematische Verbindung zwischen den DEVK-Markenwerten und der Erfolgssendung 'Die Höhle der Löwen' her und schafft damit beste Voraussetzungen für eine nachhaltige Markenkommunikation."



© 7NXT

Fitness-Bloggerin Sophia Thiel, Kunde ist Opel mit seinem Modell Crossland X. Der SUV ist so etwas wie der zweite Hauptdarsteller – flankierend zur Sendung werden Co-Branded Spots und Advertorials ausgestrahlt. Außer

Die ProSiebenSat.1-Tochterbringt. Seit dem vorigen Wochenende läuft das 16-teiligeimmer sonntags um 18:50 Uhr auf. Protagonistin ist die YouTuberin undWorkouts mit Sophia Thiel sind in den "Fitness Diaries" auch Yoga-Tutorials mitund Lauftrainings mitzu sehen, weitere Tipps kommen von den Fitness-Influencernund. Alle zusammen erreichen rund sechs Millionen Abonnenten auf den sozialen Plattformen.

7NXT, spezialisiert auf digitale Produkte rund um Fitness, Gesundheit und Ernährung (u.a. "Mach Dich Krass!" mit Daniel Aminati), produziert das Format gemeinsam mit der Beta-Film-Tochter Seapoint ("Let's Dance", "Das Sommerhaus der Stars"). "Fitness Diaries setzt neue Maßstäbe in Sachen Branded Entertainment, da hier zum ersten Mal im deutschen TV die erfolgreichsten Influencerinnen aus Deutschland ihre Fitness- und Lifestyle-Trends mit unterhaltsamem Storytelling verbinden", so 7NXT-Geschäftsführer Markan Karajica. "Das innovative Konzept wird auch die Zuschauer erreichen, die dank des Werbepartners Opel Crossland X eine knapp halbstündige Sendung genießen können." Sixx-Senderchefin Wiebke Schodder spricht von einem "tollen Case für die Erschließung neuer Erlösquellen".



© Mediaplus

in einer Grundlagenstudie die Bewegtbildunterhaltung der Digital Natives unter die Lupe genommen – und dort insbesondere die Rolle des linearen TV im Vergleich zu SVoD-Angeboten und illegalen Streaming-Portalen. Demnach schätzen und nutzen über 80 Prozent der 14- bis 20-Jährigen weiterhin die gute alte Glotze.

TV sei vor allem als abendliche Unterhaltungsmöglichkeit und zur ungezwungenen "Berieselung" nebenbei in Gebrauch. SVoD hingegen werde für spezifischen Content und Binge-Watching genutzt. Illegale Angebote, die von 63 Prozent der Zielgruppe zumindest selten genutzt werden, befriedigten das Bedürfnis nach aktuellen Filmen ohne Aufwand.

Dassist, zeigen z. Die Media-Agenturhat



© IP Deutschland © IP Deutschland IP Deutschland seine Tagesablaufstudie "IP Fourscreen Touchpoints" upgedatet. Dabei kam heraus: Knapp ein Drittel ihrer verfügbaren Zeit verbringen die 14- bis 59-Jährigen mit Videoinhalten. Lineares TV vereinnahme 80 Prozent (14-59 Jahre) bzw. 60 Prozent (14-25 Jahre) des Bewegtbildkuchens für sich. An zweiter Stelle folge mit 15 Prozent (14-59) bzw. 35 Prozent (14-25) die Online-Videonutzung. Auch wenn Netflix und Amazon Video innerhalb von drei Tagen 20 Prozent (Netflix) bzw. 14 Prozent (Amazon) der 14- bis 25-Jährigen erreichen, so werden laut Studie dennoch enorme Größenunterschiede zum linearen TV deutlich, welches im selben Zeitraum 88 Prozent erreiche.



© BVDA

Teilen

Der(BVDA) hat zum ersten Mal eine vvorgelegt.nahmen daran zwischen März und Mai teil. Beworben wurde in einer Monokampagne mit sechs Schaltungen das, dessen Herstellerdamit neu in die Endverbraucherwerbung einstieg. Das Resultat:nach der Kampagne an die Werbung. Erreicht wurde rund ein Viertel der gesamten Zielgruppe im Kampagnengebiet. Dielaut Studie. "Die Ergebnisse sind für uns ein klarer Beleg dafür, dass sich die Anzeigenblätter sehr gut für die Bewerbung von Naturmedizinprodukten eignen und einen signifikanten Einfluss auf dieund diehaben", so Pascoe-Marketingchef Jochen Kühn. Der Umsatz für Hypercoran habe mehr als 300 Prozent über dem Vorjahreszeitraum gelegen.