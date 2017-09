About You zieht RTL II-Singles an, WPP stärkt Facebook

© RTL II/Stefan Behrens

Für seine Dating-Show "Love Island" hat RTL II die Otto-Tochter About You als Sponsor gewonnen. Außerdem: WPP-Boss Martin Sorrell spricht über steigende Werbegelder an Google und Facebook. IQ Digital schafft störende Werbemittel ab.



12.09.2017 - 11:19 Uhr von Torsten Zarges 12.09.2017 - 11:19 Uhr



© El Cartel Media

Beiwird die nächsten drei Wochen täglich geflirtet – seit Montagabend ist "" auf Sendung. Vermarkterhat dazu eine umfangreiche Kooperation mitvereinbart. Der Online-Modeshop istund wird zusätzlich noch kräftig ins laufende Programm integriert. Die Villa, in der die paarungswilligen Singles während der Sendung wohnen, hat einen großen begehbaren Kleiderschrank, der mit Outfits von About You gefüllt ist. Dort dürfen sich die Kandidaten für das nächste Date oder die nächste Party bedienen. Das

Sowohl in der App als auch auf den "Love Island"-Profilen bei Facebook und Instagram sind die Outfits ebenfalls zu sehen, was für eine crossmediale Verlängerung des Placements sorgt. Outfit-Votings sollen die Interaktion mit der Marke anstacheln und die Nutzer auf die Homepage der Otto-Group-Tochter leiten. Dort können sie die Kleidungsstücke aus der Villa in einem eigenen "Love Island"-Shop nachkaufen. "Mode ist etwas sehr individuelles und die meisten Menschen lassen sich von anderen Style-Vorbildern inspirieren", so Björn Hansen, Head of Brand & Advertising bei About You. "Erfahrungsgemäß bringen erfolgreiche Showformate wie 'Love Island' eben solche Persönlichkeiten hervor." Und El-Cartel-Geschäftsführer Andreas Kösling bezeichnet die Zusammenarbeit als "gelungenes Beispiel für echte 360-Grad-Kommunikation".



© WPP

Spannende Zahlen hat, CEO des weltgrößten Werbekonzerns, im Interview mit der "Wirtschaftswoche" genannt: Beiinvestiert WPP dieses Jahr im Auftrag seiner Kunden jeweils. "In diesem Jahr rückt Facebook wahrscheinlich vor dem Murdoch-Imperium an die zweite Stelle auf", so Sorrell. "Letztes Jahr haben wir im Auftrag unserer Kunden rund 2,25 Milliarden Dollar bei den Murdoch-Unternehmen Fox, Sky und NewsCorp, aber nur 1,7 Milliarden Dollar bei Facebook investiert, dieses Jahr dürften eswerden." Ganz vorn stehe allerdings schon seit einiger Zeit Google. Dort dürfte WPP dieses Jahr knapp unter sechs Milliarden Dollar investieren, 2016 waren es etwas weniger als fünf Milliarden. "Das Digitalgeschäft wächst, das traditionelle Mediengeschäft stagniert", so Sorrell. Dennoch gingen rund. "Stehen die Fernsehanstalten unter Druck? Ja, durchaus. Aber wer 40 Prozent des Marktes ignoriert, der hat ein Problem."



© GroupM

Dass die WPP-Tochterihre beiden, steht schon seit Juni fest ( DWDL.de berichtete ). Nun wurde auch der Name der künftigen Einheit bekannt – nämlich. Als "aufregende neue globale Agenturmarke mit einem überzeugenden Angebot für Kunden" bezeichnete GroupM-CEO Kelly Clark das Fusionskonstrukt. Wavemaker wirdhaben und für Top-Kunden wiel,odertätig sein. Der Zusammenschluss soll bis spätestens Januar 2018 vollzogen sein. Ziel der Agentur sei es, die drei Säulen, so der bisherige MEC- und künftige Wavemaker-CEO Tim Castree. Zum neuen Deutschland-Chef wurde bereits vor wenigen Wochen Sebastian Hupf berufen ( DWDL.de berichtete ).



© iq digital

– gemeinsamer Vermarkter vonund– macht. "Redaktionelle Inhalte werden bei unseren Publisher-Seiten ab dem kommenden Jahr nicht mehr von Werbemitteln überlagert, der Nutzer kann den Content ungestört lesen", kündigteim "Horizont"-Interview an. "werden in unserem Portfoliosein." Ab Anfang 2018 soll sich die Werbeplatzierung auf den Innenbereich von Artikelseiten konzentrieren, im Außenbereich gibt es dann nur noch Wallpaper und Sidebar Ads, auf Tablets gar keine Werbung im Außenbereich mehr. "Es gibt ganz klare Forderungen aus dem Markt: nach einerund", so Herp. "Darauf geben wir jetzt eine überzeugende Antwort und sehen uns an der Spitze der Bewegung."



© Mediacom

kann sich über den Komplett-Etat vonfreuen. Der Filmverleih hat den beiden Standorten der Agentur in Düsseldorf und Frankfurt nicht nuranvertraut, sondern auch das. Bislang waren die Etats von Universal Pictures aufgesplittet: Die GroupM-Schwesterkümmerte sich um die Mediaplanung, die Omnicom-Agenturum alles Digitale. "Der ganzheitliche Content & Connections-Ansatz von Mediacom ist überzeugend, weil dieser auf die Realität der Mediennutzung ausgerichtet ist", so Jens Eberth, Marketing Director von Universal Pictures. "Mit der Bündelung des Gesamtetats bei Mediacom tragen wir dieser Realität einerseits und unserem Anspruch an ganzheitliche Kommunikation andererseits Rechnung."

Teilen