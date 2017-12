Neuer Top-Job für Remitz, zu wenig Gefühl im Free-TV

© Mediacom

Die Omnicom Media Group wirbt Paul Remitz als neuen Deutschland-Chef beim Konkurrenten GroupM ab. Außerdem: Vizeum vermisst Weihnachtsstimmung in den Programmen der großen Sender. Sport1 Media holt Verstärkung für seine Geschäftsleitung.



12.12.2017 - 11:21 Uhr von Torsten Zarges 12.12.2017 - 11:21 Uhr



Seitenwechsel auf höchster Ebene:(Foto), langjähriger Chef von Deutschlands größter Media-Agentur, wird. Er folgt auf, der seinerseits zum weltweiten CEO der Omnicom-Tochteraufsteigt ( DWDL.de berichtete ). Remitz soll den Posten nach Agenturangaben 2018 "zum frühestmöglichen Zeitpunkt" antreten. Noch steht er bei der Media-Holdingunter Vertrag, wo er im Sommer die Führung von Mediacom an Tino Krause abgegeben und seither die eigens für den Großkundengegründete Joint-Venture-Agenturgeleitet hatte ( DWDL.de berichtete ).

Die Konstruktion von Twentyfive als Joint Venture mit der unabhängigen Media-Agentur Pilot gilt als Remitz' strategisches Meisterstück, um den wichtigen Kunden P&G weiter ans Network zu binden. Eigentlich sollte er parallel dazu noch einen neuen Geschäftsbereich für digitale Business-Transformation aufbauen, dazu wird es nun nicht mehr kommen. Bei Omnicom ist Remitz künftig für die Agenturmarken OMD, PHD und Hearts & Science verantwortlich. Sein Vorgänger Adamski sagte gegenüber "Horizont": "Paul Remitz ist der vielleicht erfahrenste Mediamanager der Republik und kennt alle Facetten unseres Geschäfts. Er ist absolut der Richtige, um den Weg, den wir gemeinsam bei der Omnicom Media Group eingeschlagen zu haben, fortzusetzen."



bekommt zu Beginn des neuen Jahres Verstärkung:wirdbeim Vermarkter des Sportsenders. In dieser Funktion soll er das Direktkundengeschäft und den Digitalbereich verantworten. Gruber kommt von der, wo er zuletzt Geschäftsführer war. Davor war er unter anderem Geschäftsführer Marketing und Kommunikation beim Sportwettanbieterund Direktor Kommunikation beim. "Christian Gruber verstärkt unser Team mit seiner umfangreichen Sport- und Marketing-Kompetenz", so Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sport1 Media. "Von diesem Know-how und seiner Leidenschaft werden unsere Kunden mit ihren Marken profitieren. Er wird wichtige Impulse geben, um unser."



Vermarktungsriesekann sich über diefreuen.undlassen sich auch künftig von den Kölnern vermarkten. Im Hinblick auf diesieht Ströer sich nun gut aufgestellt, da Webseiten wie "kicker.de", "spox.de", "goal.com", "sportal.de" oder "freenet.de/sport" zum Portfolio gehören, ebenso wie das konzerneigene "t-online.de/sport". "Nicht zuletzt durch dieund der sukzessiven Migration unserer Technologien haben wir hier wesentliche Synergien erzielen können", sobei Ströer Digital. "Das hat im Markt überzeugt und verspricht unseren Publishern die bestmögliche Monetarisierung ihrer Reichweiten." Ströer liegt mit 52,4 Millionen Unique Usern an der Spitze des AGOF-Vermarkterrankings.



im deutschen Free-TV: Das ist der Befund der Media-Agenturnach einer. In den Mittelpunkt ihrer Analyse stellte die Tochter des Dentsu Aegis Networks dabei die Frage, ob die in der Adventszeit dominierenden Bedürfnisse der Zuschauer nachausreichend bedient wurden. Das Ergebnis: Viele TV-Sender setzten unverändert eher auf denund griffen kaum die Stimmungslage auf. Einzig Sat.1 und Vox zeigten laut Vizeum regelmäßig Weihnachtsfilme zur besten Sendezeit. Die besonders positive Zuschauerresonanz auf Weihnachtsfilme von "Der kleine Lord" bis "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" lege hingegen nahe, dass die Sender "" sollten. "Diese Potenziale könnten Deutschlands Free-TV-Sender zu ihrem Vorteil nutzen", so. "Denn insbesondere in Zeiten von Video-on-Demand ist es ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für das lineare TV, dieund auch mit passenden Angeboten zu bedienen."