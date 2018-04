Werbeausgaben steigen 2018, Joko wirbt für s.Oliver

© Florida Reklame

Die weltweiten Werbeausgaben werden in diesem Jahr wohl deutlich steigen, auch für den deutschen Markt wird ein Plus erwartet. Derzeit liegt der Markt hierzulande im Soll. Außerdem: Joko wirbt für s.Oliver und RTL II bringt den "Trödeltrupp" in die reale Welt.



03.04.2018 - 12:06 Uhr von Timo Niemeier



© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com globale Werbemarkt wird in diesem Jahr voraussichtlich noch etwas stärker zulegen als ursprünglich gedacht. Die Mediaagentur Zenith geht im Rahmen ihres aktuellen Advertising Expenditure Forecast davon aus, dass die weltweiten Investitionen in Werbung um rund 4,6 Prozent steigen werden. Zenith korrigiert damit seine letzte Prognose von Ende des vergangenen Jahres nach oben: Damals war man von einem Anstieg von 4,1 Prozent ausgegangen. "Nach einem Vertrauenssprung erwarten wir nun ein deutlich schnelleres Wachstum in diesem Jahr, das durch die Olympischen Winterspiele, die Fußballweltmeisterschaft und die Halbzeitwahlen in den USA unterstützt wird", sagt Jonathan Barnard, Head of Forecasting und Director of Global Intelligence bei Zenith. Für Deutschland fällt die Prognose mit einem Plus von etwa 2,3 Prozent deutlich geringer aus.







© sör alex / photocase.com © sör alex / photocase.com Januar und Februar stiegen die Werbeausgaben hierzulande laut Nielsen um 2,6 Prozent auf 4,47 Milliarden Euro brutto. Während der Bereich Mobile um satte 65 Prozent zulegen konnte, ist auch das Fernsehen mit 4,0 Prozent deutlich im Plus. Derzeit ist also nichts mehr von der jüngsten Werbeschwäche des TV zu spüren. Ein dickes Minus verzeichnen in den ersten zwei Monaten des Jahres die Fachzeitschriften, das Kino und auch das klassische Internet.



© Zenith © Zenith Onlinewerbung, speziell getrieben durch Mobile, in den kommenden Jahren wohl noch an Bedeutung gewinnen, davon geht Zenith jedenfalls fest aus. So soll der globale Anteil der Onlinewerbung in diesem Jahr auf 40,2 Prozent steigen, 2017 waren es noch 37,6 Prozent. "Auch in Deutschland sehen wir einen nachhaltigen ROI der digitalen Transformation", sagt Dirk Lux (Foto), CEO von Zenith. "Marken verschieben ihre Budgets auf dem Weg zum Verbraucher. Unternehmen setzen auf leistungsstarke Algorithmen, profitieren von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning und investieren in neue E-Commerce-Lösungen. Dieser Wandel ist das Herzstück des Wachstums und bringt Steigerungen der Investitionen in digitale Kommunikation mit sich." Auch in Deutschland ist der Anteil der Onlinewerbung inzwischen sehr hoch: 2018 soll er bereits 36,1 betragen, die Marke von 40 Prozent soll aber erst 2020 fallen.



© GroupM

atmosphärischen Spannungen" zwischen beiden Unternehmen. Mit dem kürzlich erfolgten Geschäftsführer-Wechsel bei Wavemaker soll die Trennung aber nichts zu tun haben, Matthias Brüll leitet die Group-M-Tochter seit kurzer Zeit und löste Sebastian Hupf ab. Wer nun die Nachfolge von Wavemaker bei Otto antritt, ist noch unklar.

Die Modeketteund die Mediaagenturgehen schon wieder. Das kommt, gewann Wavemaker doch erst im vergangenen Herbst einen entsprechenden Pitch von Otto und Bonprix. Offiziell bestätigt wurde die Zusammenarbeit sogar erst im Februar, nach wenigen Wochen folgt nun also schon wieder die Trennung. Eine Otto-Sprecherin bestätigte das gegenüber "Horizont". Das Fachmagazin berichtet von "



© IP Deutschland © IP Deutschland IP Deutschland, der Ad-Verification-Anbieter Meetrics sowie der Bewegtbildvermarkter Smartclip (gehört zur RTL Group) und der Adserver-Anbieter Sizmek haben den neuen Videowerbestandard VAST 4.0 nach eigenen Angaben erfolgreich getestet. VAST (Video Ad Serving Template) 4.0 soll durch eine reibungslose Kommunikation zwischen Videoplayer und Adserver für eine korrekte Auslieferung von Instream-Werbespots auf den Playern der Publisher sorgen. Das Ergebnis des Tests entlang der kompletten Werbeauslieferungskette: Die Messrate konnte bei geringerem operativen Aufwand "signifikant" gesteigert werden. VAST 4.0 soll nach dem Willen der Unternehmen neuer Ad Verification Standard werden, weitere Tests sind geplant. "VAST 4.0 bietet so viele überzeugende Features, dass wir sicher davon ausgehen, dass sich der Standard in Deutschland durchsetzen wird," erklärt Jens Pöppelmann, Director Media Operations bei IP Deutschland. "Die Testergebnisse belegen eindeutig: VAST 4.0 reduziert Komplexität und Aufwand und macht die Messung von Videowerbung effektiver. Wir rechnen fest mit einer flächendeckenden Verbreitung von VAST 4.0 im Lauf des Jahres 2018."



© Tele 5 © Tele 5 Tele 5 fährt derzeit mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag die größte Kampagne seit Senderbestehen. Dabei stehen neben "SchleFaZ" auch die neuen Film-Brands "D-Movies - Die besten deutschen Filme aller Zeiten" und "Skandal - Filme, die Geschichte schrieben" im Mittelpunkt. Den Schwerpunkt der Kampagne legt Tele 5 übrigens in Bielefeld - dort sind angesichts der neuen "SchleFaZ"-Staffel ein Premieren-Event sowie eine Out-of-Home- und eine Kino-Kampagne geplant. Der Grund für Bielefeld: Nach Angaben des Senders befindet sich dort mit der "Sektion Bielefeld" eine der aktivsten Twitter-Gruppen zu der Film-Show mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Die Initiatoren der "Sektion Bielefeld" sind übrigens höchstpersönlich auf Plakaten und in Spots zu sehen - vom ITler bis zur Gymnasial-Lehrerin.



© RTL II © RTL II RTL II sucht nach weiteren Vermarktungsmöglichkeiten für seinen "Trödeltrupp" und verlängert das Format nun in die reale Welt. Ab dem 3. April gehen die Trödelprofis Mauro Corradino, Sükrü Pehlivan und Otto Schulte mit einer Live-Show auf Tour durch verschiedene deutsche Städte. Los geht’s in Bielefeld, weitere Städte sind Bremerhaven, Braunschweig, Siegen, Bochum und Landshut. Es ist das erste mal überhaupt, dass RTL II ein Format auf diese Weise weiterdreht. Die drei Experten sollen Tipps und Tricks rund um das Thema Trödel geben und die Zuschauer in "amüsanten Challenges" zum Mitmachen animieren. Darüber hinaus erscheint am 16. April ein Buch ("Ausmisten, Platz machen und auch noch Geld verdienen") zur Sendung. Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation & CMCO bei RTL II sagt: "Beliebte TV-Formate und ihre Protagonisten begeistern die Zuschauerinnen und Zuschauer auch über das Medium Fernsehen hinaus. Insbesondere Nutzwert-Themen bieten sich für die Verlängerung in andere Medien an. Die Bühnen-Show und das erste Buch zu ‚Der Trödeltrupp‘ unterstreichen die Attraktivität dieses Erfolgsprogramms bei den Fans und den Stellenwert im Portfolio von RTL II."



© Florida Reklame © Florida Reklame Florida Reklame, seit Februar 2017 als Tochter von Florida TV am Markt, hat eine neue Kampagne für das Modelabel s.Oliver kreiert, bei der Joko Winterscheidt selbst vor der Kamera steht. Drei unterschiedliche Spots und verschiedene Social-Media-Inhalte sind ab sofort auf den Social-Media-Kanälen der Marke, im Online-Shop sowie in digitalen Mediakampagnen zu sehen. Im Spot spielt Joko sich selbst und ist wie immer viel beschäftigt. Deshalb schickt er s.Oliver einen Muster-Spot, den die einfach individualisieren. Tim Sproten, Client Service Director bei Florida Reklame, sagt: "Unser Ziel ist es, Werbung so zu gestalten wie wir sie sehen wollen. Werbung muss unterhalten." Für die Kreation der Kampagne zuständig waren Sebastian Graage und Maximilian Williams.

Personalien



© IP Deutschland © IP Deutschland IP Deutschland holt Jörg Kiel an Bord, dieser leitet ab sofort den neu geschaffenen Bereich Data Business. Er kommt vom Dentsu Aegis Network, wo er zuletzt als Director Data Strategy tätig war. In seiner Funktion wird er federführend die Entwicklung des Bereichs Data innerhalb der IP übernehmen und alle datengetriebenen Vermarktungsaktivitäten steuern. Neben dem Aufbau einer technischen Infrastruktur soll er auch bestehende Datenpartnerschaften betreuen. Kiel berichtet direkt an Geschäftsleiter Paul Mudter, dieser sagt zum Neuzugang: "Mit Blick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung wird dieses Jahr für unsere datengetriebene Onlinewelt eine echte Herausforderung. Unsere Datenexpertise zu bündeln und ein zentrales Datenmanagement zu schaffen war daher ein logischer Schritt. Jörg Kiel ist hierfür genau der Richtige. Datenstrategien sind immer eng mit dem Thema AdTech verwoben und Jörg Kiel bringt für beides die Expertise und weitreichende Erfahrungen mit. Er wird die Umsetzung und den Ausbau unserer Datenvermarktung sowohl in strategischer als auch operativer Hinsicht vorantreiben. Von daher freuen wir uns sehr, ihn bei uns an Bord zu haben."

