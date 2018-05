AutoScout24 zurück im TV, RTL-II-Gesichter unter Strom

© AutoScout24

Nach langer Abstinenz meldet sich AutoScout24 mit einem neuen Spot im TV zurück. Außerdem: Addressable TV bei ProSiebenSat.1 und Sport1, die WDR mediagroup stellt sich etwas neu auf und zwei Soap-Stars von RTL II werben für einen Stromanbieter.



08.05.2018



© AutoScout24 © AutoScout24 Online-Portal autoscout24.de nicht mehr mit eigener Werbung im Fernsehen zu sehen gewesen, das ändert sich nun. Mit neuer Agentur im Rücken bucht das Unternehmen nun wieder Spots. Die zuständige Agentur pilot hat vor allem Spots bei ProSiebenSat.1 gebucht, die ab sofort für vorerst rund vier Wochen zu sehen sein sollen. Erreichen will man damit Männer im Alter zwischen 16 und 59 Jahren. Das Budget liegt laut Unternehmensangaben im siebenstelligen Bruttomedia-Bereich. Inhaltlich wird autoscout24.de inzwischen von der Münchner Agentur Drei Wünsche beraten, in den Mittelpunkt der Kampagne hat man das neue 360-Grad-Feature gestellt, das es nun auf dem Portal gibt. Das Motto der Kampagne lautet: "Einfach mal ne Runde drehen".







© SevenOne Media © SevenOne Media SevenOne Media und pilot Berlin setzen gemeinsam für die MercedesBenz-Niederlassungen in der Region Rhein-Main-Neckar eine Addressable TV Targeting-Kampagne um. Ausgespielt werden kann die Werbung dabei unter anderen an einkommensstarke Haushalte, Senioren, Singles oder Haushalte mit Kind. Außerdem ist die Aussteuerung nach AGF-Daten und nach der Wettersituation beim Zuschauer möglich. Für die Kampagne wurde das Kriterium Haushaltsnettoeinkommen eingesetzt. Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung von SevenOne Media, sagt: "Die Kampagne unterstreicht die Vorteile von Addressable TV: Werbetreibende können durch das Targeting bei Addressable TV gezielt potentielle Kunden in den definierten Zielgruppensegmenten ansprechen. Damit übertragen wir eine Mechanik aus der Online-Welt auf den großen Screen."



© ATV / ProSiebenSat.1 Puls4 © ATV / ProSiebenSat.1 Puls4 ProSiebenSat.1 in Österreich mit dem Thema Addressable TV auf seinen Sendern Puls 4, ProSieben Austria, Sat.1 Österreich und kabel eins austria gestartet. Nun können die entsprechenden Werbeformen auch auf den beiden Sendern ATV und ATV2 gebucht werden, beide gehören erst seit 2017 zum Konzern. Michael Stix, Geschäftsführung ProSiebenSat.1Puls4, sagt: "Mit der Integration von ATV und ATV2 erhöhen wir nochmals spürbar unsere AddressableTV-Power. Das bedeutet für unsere Werbekunden: Noch mehr Reichweite und noch mehr Top-Programmumfelder für maßgeschneiderte und innovative SwitchIn-Kampagnen mit maximalem Impact!"



© Constantin Medien © Constantin Medien Addressable TV: Eine repräsentative Studie von Sport1 Media und annalect hat die Werbewirkung anhand einer Auto-Kampagne belegt. So stieg die Bekanntheit von "Junge Gebrauchte" bzw. autosuche.de mit AddressableTV-Werbekontakt um sieben Prozentpunkte auf 61 Prozent. Auch die Werbeerinnerung wuchs: Von den Befragten, die durch AddTV erreicht wurden, konnten sich mehr Befragte an die Werbung erinnern als ohne AddTV-Nutzung – eine Steigerung um zehn Prozentpunkte. Auch das Nutzungsinteresse erhöhte sich um zehn Prozentpunkte. Zudem ergab die Untersuchung, dass Addressable-TV-Werbekontakte die Wirkung klassischer TV-Spots positiv verstärken. Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 Media GmbH, sagt: "Die Ergebnisse der untersuchten Kampagne belegen eindrucksvoll: Mit Addressable TV bieten wir unseren Werbekunden einen deutlichen Mehrwert. Sie können durch eine entsprechende Belegung die Markenbekanntheit, Werbeerinnerung und das Nutzungsinteresse bei den Sport1-Zuschauern deutlich steigern."



© WDR © WDR WDR mediagroup (WDRmg) hat ihre 100-prozentige Tochter, die RC Release Company, ins Mutterhaus, konkret in die neue Abteilung Sales & Direct Publishing, eingegliedert. Dort befindet sich nun auch der Bereich Content Sales. Die Abteilung wird, wie die RC Release Company schon zuvor, von Ingo Vandré geleitet. "Wir können stolz sein auf die bisherige Arbeit beider Teams. Ihre Zusammenlegung dient der optimalen Bedienung der heutigen Marktanforderungen unter einheitlicher Leitung. Mit dieser neuen Struktur werden wir dem Markt vollumfängliche Produktvermarktung aus einer Hand bieten und gleichzeitig die Weichen stellen für das erforderliche Wachstum im Bereich Home Entertainment und Digitalvertrieb", sagt Michael Loeb, Sprecher der Geschäftsführung der WDRmg. Die neu geschaffene Abteilung bündelt den gesamten Bewegtbildvertrieb der WDRmg und ihrer Mandanten. Die Marke Release Company soll als Label erhalten bleiben.



© El Cartel Media © El Cartel Media RTL-II-Vermarkter El Cartel Media hat mit der sparstrom Energievertriebs GmbH eine Markenpartnerschaft vereinbart. Dazu gehört unter anderem auch die Gründung einer eigenen Vertriebsmarke für junge Zielgruppen, diese hört auf den Namen "Stromfreunde" und bietet ab sofort Ökostrom und Gas an. Erreichen will man die jungen Kunden über bekannte RTL-II-Gesichter. So erklären die "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Martin Wernicke (Basti) und Laura Wölki (Mandy) das Angebot in einem 20-sekündigen Spot. Dieser wird im Umfeld der Daily-Soaps ausgestrahlt. Tobias Alterkemper, Geschäftsführer sparstrom.de, sagt: "sparstrom.de hat bewiesen, dass die Suche nach einem fairen Energietarif einfach sein und Spaß machen kann. Das wollen wir gerade jungen Zielgruppen noch besser vermitteln. Dabei war RTL II von Anfang an unser Wunschpartner."

