DSGVO bremst digitale Werbung, Nielsen vor Verkauf?

Digitale Werbung wird auch 2018 spürbar wachsen, aufgrund der DSGVO schraubt der OVK seine Erwartungen inzwischen aber merklich zurück. Außerdem: Marktforscher Nielsen prüft einen Komplett-Verkauf und in Baden-Württemberg kooperieren Regionalsender in der Vermarktung.



18.09.2018 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 18.09.2018 - 12:15 Uhr



© BVDW © BVDW Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat auf der dmexco den OVK-Report II 2018 vorgestellt. Die digitale Werbung wird in diesem Jahr demnach um sieben Prozent auf 2,06 Milliarden Euro anwachsen. Das Wachstum ist damit weiterhin sehr gut, allerdings musste die Prognose von zehn auf sieben Prozent verringert werden. Als Grund dafür nennt der OVK die Auswirkungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese habe für Verunsicherung im Markt gesorgt, hinzu kamen technische Investitionen. 2017 betrug das Plus noch acht Prozent. "Dank des kontinuierlich starken Wachstums ist digitale Werbung weiter auf dem Vormarsch. Maßgebliche Treiber sind Mobile sowie die programmatische und datenorientierte Auslieferung", sagt Rasmus Giese (United Internet Media), Vorsitzender des Online-Vermarkterkreises im BVDW.



© Nielsen © Nielsen Marktforscher Nielsen steht vor einer unsicheren Zukunft. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, könnte das Unternehmen bald auch komplett verkauft werden. Derzeit überprüft Nielsen seine Aufstellung, nun sei diese Überprüfung um mehrere Optionen erweitert worden, so das Unternehmen gegenüber Reuters. Ob Nielsen einen Teil seines Geschäfts veräußert oder ob ein Komplett-Verkauf, und damit die Aufgabe der Eigenständigkeit, infrage kommt, sei derzeit aber noch nicht final entschieden. Reuters berichtet, dass der Minderheitsgesellschafter Elliott an den Überlegungen maßgeblich beteiligt ist. Die Marktforscher von Nielsen hatten zuletzt immer wieder enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt, zudem ist das Unternehmen mit rund achteinhalb Milliarden Dollar verschuldet.



© LFK

Personalien

Inarbeiten künftig. Unter der neuen Markewollen künftig die Kanälekooperieren. Wie " new business " berichtet, soll es durch eine Kooperation mitzudem möglich sein, Süddeutschland komplett abzudecken. "Alle Studien belegen, dass regionale und lokale Informationen bei den Nutzern hoch im Kurs stehen", sagt(Foto), Präsident der Landesanstalt für Kommunikation (LfK). "Die Zusammenarbeit der regionalen TV-Sender in Baden-Württemberg ist darum ein wichtiger Schritt, um attraktive Werbeumfelder auch für den überregionalen Markt zu schaffen und so journalistische Inhalte zu refinanzieren."



© WPP © WPP WPP-Tochterfirma Wunderman hat eine neue, weltweite Chefin: Mel Edwards ist ab sofort CEO bei der Agentur. Sie folgt damit auf Mark Read, der nach dem Abgang von Martin Sorrell gerade erst zum WPP-CEO aufgestiegen ist. Edwards arbeitete zuvor schon sechs Jahre lang für die Agentur, zuletzt als EMEA-Chefin. Künftig leitet sie das Unternehmen mit 9.200 Mitarbeitern und rund 200 Niederlassungen auf der ganzen Welt. "Edwards ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die bewiesen hat, dass sie ein Geschäft aufbauen kann, indem sie neue Kunden gewinnt und bestehende entwickelt, Top-Talente anzieht und neue Technologie in unser Angebot integriert. Wunderman hat sich zu einem Kraftpaket in Europa entwickelt, und ich bin zuversichtlich, dass sich dieser Erfolg mit ihrer Führung auf der ganzen Welt fortsetzen wird", so Mark Read.



© Mindshare © Mindshare Mindshare Hamburg hat sich neu aufgestellt: Bereits seit dem 1. August führt Sonja Königsberg als Head of Mindshare Hamburg die Dependance des Media-Networks. Sie leitet künftig rund 20 Mitarbeiter, die sich um Kunden wie Unilever, Center-Parcs oder Deliveroo kümmern. Königsberg berichtet direkt an Mindshare-Geschäftsführerin Viktoria Hofmann, die sich für den Hamburger Agenturstandort verantwortlich zeichnet. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sonja Königsberg eine ausgewiesene Digital-Expertin mit Kundenfokus gewinnen konnten. Gerade ihre langjährige Erfahrung im Marketing auf Unternehmensseite ist für uns dabei ein echtes Plus", sagt Mindshare DACH CEO Katja Brandt und ergänzt: "In enger Zusammenarbeit mit Viktoria Hofmann wollen wir so perspektivisch den Ausbau des Geschäfts in der Hansestadt vorantreiben und unser Hamburger-Agenturteam, das vor allem unseren Großkunden Unilever betreut, für die Zukunft nachhaltig stärken". Vor ihrer Zeit bei Mindshare arbeitete Königsberg in den vergangenen fünf Jahren bei Carat Deutschland.

