"Shopping Queen" auf der AIDA, beliebteste Werbevideos

Die Vox-Sendung "Shopping Queen" geht auf hohe See und kooperiert dazu mit AIDA. Außerdem: Der BVDW warnt vor einer Adfraud-Studie aus den USA, SpotX hat ihren "Video Advertising Trends 2019"-Report veröffentlicht und von Youtube gibt es eine Liste mit den beliebtesten Werbeclips 2018.



22.01.2019 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier



Am kommenden Sonntag zeigteine. Die Kandidatinnen begeben sich darin auf einund werden ingefahren, um dort zu shoppen. Nun hat diebekanntgegeben, für das Projekt das Unternehmengewonnen zu haben. Bereits ab dem 24. Januar wird das Special im TV beworben. Promotrailer bei Vox weisen auf die spezielle Ausgabe hin. Herzstück des TV-Auftritts ist ein, bei dem dieübernimmt. Während eine Kandidatin auf Shopping-Tour ist,. Der Dampfer steht damit mehr oder weniger im Mittelpunkt: Mal als Ankleidezimmer, Laufsteg, Chauffeur oder auch als Freizeitgestalter. Bei einem Gewinnspiel können Zuschauer einengewinnen. Das Kreuzfahrtunternehmen nutzt im Anschluss an die Ausstrahlung zusätzlich die Möglichkeiten imund verlängert durch den Einsatz eines Switch In die Zielgruppenansprache. In diversen Titeln vonsoll via Co-branded-Advertorials auf die Sendung aufmerksam gemacht werden., Director Marketing & Brand Strategy bei AIDA Cruises, sagt: "Das Konzept der Ad Alliance hat uns mit der unmittelbaren Nähe zum Primetime-Special der Shopping Queen und unserer Zielgruppe sofort überzeugt. In Kombination mit der Print-Verlängerung ist eine wunderbare Inszenierung der AIDA-Welten gelungen, die die Individualität und Vielfalt der AIDA Kreuzfahrten auf einzigartige Weise unterstreicht."



© BVDW

Der(BVDW) hat die europäische Werbebranche vor einerund spricht von "". Europäische Unternehmen sollen demnach nicht auf US-Zertifizierungen für den deutschen oder europäischen Markt setzen. Der BVDW hat mit der(DTI) ein eigenes Quality Framework geschaffen, das aus der deutschen Perspektive heraus nationale und internationale Qualitätsstandards digitaler Werbung vereint. Im Rahmen der DTI kündigt der Verband neue Standards an, die vor allem den Bereich Verifizierung (Viewability, Invalid Traffic, Brand Safety) betreffen. Die US-Studie beruhe auf "", die untersuchten Publisher würden nicht genannt und auch das Volumen und die Art der in Deutschland untersuchten Kampagnen sei unklar.sagt: "Die Studie und die Zertifizierung bei dem amerikanischen Anbieter haben Verkaufszwecke und dienen nicht dazu, die Qualität des deutschen oder europäischen Marktes zu erhöhen, sie. Wir raten unseren Mitgliedern von der Teilnahme ab, insbesondere da es mit der Digital Trust Initiative hierzulande ein Quality Framework gibt, das bereits alle Standards berücksichtigt, Transparenz schafft und den Fokus auf die Qualitätssicherung des Marktes legt."



© SpotXchange

Die RTL-Group-Tochterhat in ihrem ""-Report die wichtigstenzusammengefasst. Der Bericht basiert auf Daten von Drittanbietern sowie Eindrücken aus Gesprächen und Interviews, die SpotX mit Werbetreibenden, Vermarktern und anderen Marktteilnehmern geführt hat. Das Ergebnis: Neue Angebote stärken den, das traditionellewird sich demund neuen Entwicklungen weiter, der wachsende Fokus auf Transparenz und Regulierung begünstigt Investitionen in das Datenmanagement und die Nutzung personenbezogener Daten fördert Innovationen in der Vermarktung und präzisiert die Auslieferung von Spots. Den kompletten Report finden Sie hier . "Der Branchenreport macht deutlich, dass sowohl Werbetreibende als auch Vermarkter bereit sein müssen, sich an die sich verändernden Bedingungen anzupassen. Sei es bei der Verteilung ihrer Werbebudgets oder bei der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Wertsteigerung ihres Inventars", sagt, Mitbegründer und CEO von SpotX. "und die gesamte Branche wird sich mit der zunehmenden Regulierung auseinandersetzen müssen. Dennoch gehen wir davon aus, dass sich die technologischen Voraussetzungen weiter verbessern werden. Die absehbaren Entwicklungen stimmen bereits jetzt positiv – angefangen bei den Fortschritten im Bereich Addressable TV bis hin zur optimierten Datennutzung im OTT-Sektor."



© AGOF

Diehat über den Jahreswechsel ihre, neben einergibt es auf der Startseite ab sofort auch eine "". Dort soll es nicht nur klassischezu lesen geben, sondern auch andere Inhalte. Der Fokus der Artikel liegt auf klassischen agof-Themen, aber auch anderesollen beleuchtet werden. In den kommenden Monaten will die agof auch anderen Bereichen einen Relaunch verpassen. Beim inhaltlichen Blick aufsieht man bei der agof. Neben den allgegenwärtigen Themenist es auch die. Diese werde "in allen Prozessen und Bereichen" ein zentrales Thema in diesem Jahr - allen voran aber im digitalen Marketing. "Denn unsere digitale Werbewelt basiert und agiert zunehmend auf Unmengen von Daten, dazu benötigen wir dringend innovative Systeme und Technologien, die diese verarbeiten und sinnvoll ‘übersetzen’ können. Nahezu untrennbar damit verbunden ist die wachsende Verbreitung von künstlicher Intelligenz, die immer mehr und immer komplexere Automation ermöglicht. Insbesondere die Marketingautomatisierung wird dieses Jahr davon profitieren und einen großen Schritt vorankommen."



© YouTube © YouTube hat eine Liste mit den erfolgreichste Werbevideos des vergangenen Jahres veröffentlicht. Auf Rang eins steht das Immobilienportal Immowelt, schon 2017 stellte Immowelt das erfolgreichste Werbevideo bei Youtube. Auf Rang zwei landeten rockende Babys von Netto, den dritten Platz sicherte sich ein WM-Spot von Edeka. Auch europaweit lag Immowelt übrigens an der Spitze, das Video zählt mittlerweile schon mehr als 24 Millionen Abrufe. Dahinter landete Google mit seiner "Kevin allein zu Haus"-Adaption "Home Alone Again with the Google Assistant". Nachfolgend finden Sie die Top 10 aus Deutschland und Europa.

Die Deutsche Top 10 im Überblick:

Die Europäische Top 10 im Überblick:

Was noch zu sagen wäre…

Wir werden ab heute mit ausgewählten Werbepartnern zusammenarbeiten. Die Koops sind ein Weg, wie wir weiterhin in die besten Inhalte und innovative Technologien investieren können & EUCH auch in Zukunft den besten Sport zu einem günstigen Preis zu bieten. — DAZN DE (@DAZN_DE) 18. Januar 2019

