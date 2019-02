H&M bei "The Voice Kids", TikTok öffnet sich für Werbung

© DWDL / Sat.1

In der neuen Staffel von "The Voice Kids" wird H&M groß in Erscheinung treten. Außerdem: Amazon verdient immer mehr Geld mit Werbung, Facebook hat einen neuen Deutschland-Chef und TikTok öffnet sich mit seinen vier Millionen deutschen Nutzern für Werbung.



05.02.2019 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2019 - 11:59 Uhr

© SevenOne AdFactory © SevenOne AdFactory H&M wird in diesem Jahr erster offizieller Fashion-Partner der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids". SevenOne AdFactory ist dazu mit H&M eine umfangreiche Kooperation eingegangen. Das Modelabel bringt unter anderem eine Merchandise-Kollektion auf den Markt, insgesamt wird es acht Artikel geben, darunter Kleidungsstücke und Accessoires für Kids. Die Kollektion wird im Umfeld der Musikshow vorgestellt und ist ab Ende März in allen deutschen H&M-Geschäften mit Kinderabteilung, ausgewählten Geschäften in Österreich und der Schweiz sowie online auf der Webseite von H&M erhältlich. 90-sekündige TV-Advertorials, die vor dem Format gezeigt werden, sollen Backstage-Einblicke in den Styling-Bereich von H&M gewähren. Die neue Staffel der Castingshow startet am 17. Februar. Tom Schwarz, Geschäftsführer SevenOne Adfactory GmbH, sagt: "Mit der Merchandise-Kollektion für ‚The Voice Kids‘ haben wir unseren integrierten Content-Marketing-Kampagnen einen weiteren Baustein hinzugefügt. Die Kooperation mit H&M zeigt, wie wir unsere starken Senderformate über alle Plattformen und Screens hinweg crossmedial inszenieren."





© Amazon © Amazon Amazon hat seine Werbeeinnahmen im vierten Quartal 2018 auf 3,4 Milliarden Dollar gesteigert, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das knapp einer Verdoppelung. Insgesamt erwirtschaftete Amazon im vergangenen Jahr alleine mit Werbung mehr als zehn Milliarden Dollar, das Unternehmen wächst damit in diesem Bereich immer schneller. Im Vergleich zu anderen Online-Riesen ist Amazon aber noch immer ein vergleichsweise kleiner Werbe-Gigant: Facebook erwirtschaftete 2018 mehr als 50 Milliarden Dollar mit Werbung, für Google sagt das Branchenportal AdAge rund 135 Milliarden Dollar Werbeumsatz voraus. Der gesamte Umsatz von Amazon lag in 2018 bei 72,4 Milliarden Dollar, das war ein Plus von rund 20 Prozent. Der Nettogewinn legte um 63 Prozent auf drei Milliarden Dollar zu. Bei diesen Zahlen-Festspielen außerdem interessant: Netflix hat im vergangenen Jahr rund 1,8 Milliarden Dollar in Werbung investiert. Im Vergleich zu 2016 haben sich die Ausgaben mehr als verdoppelt. Gut möglich, dass diese Zahl auch künftig so hoch bleibt: Um neue Nutzer zu erreichen, müssen diese auf die Produktionen aufmerksam gemacht werden. Neue Nutzer bedeuten neues Wachstum und das braucht Netflix, um seine horrenden Schulden zu zahlen.

© TikTok © TikTok Musical.ly das neue TikTok geworden - und nun steigt die Plattform in die Werbevermarktung ein. Wie "Digiday" berichtet, können Werbungtreibende künftig Anzeigen in der App schalten. Das Newsportal beruft sich dabei auf eine Verkaufspräsentation, die man zugespielt bekommen hat. Als Anzeigenformate sind demnach native Video-Ads im Feed der Nutzer geplant. Aber auch Marken-Takeovers und Gamification-Aktionen sollen möglich sein. Darüber hinaus ist auch geleakt worden, dass TikTok in Deutschland auf 4,1 Millionen aktive Nutzer pro Monat kommen sollen. Die tägliche Nutzungsdauer liegt demnach bei 39 Minuten. Deutschland ist damit der wichtigste Markt in Europa für die chinesische App. Das sind Zahlen, bei denen die Werbebranche durchaus hellhörig wird - schließlich sind bei TikTok vor allem sehr junge Nutzer aktiv.

© Sportdeutschland.TV © Sportdeutschland.TV Gothaer hat mit Sportdeutschland.TV einen Kooperationsvertrag geschlossen. Gothaer ist damit ab sofort offizieller Partner der Sport-Plattform und dadurch mit verschiedenen Werbemaßnahmen sichtbar, darunter unter anderem mit Online-Bannern sowie Pre- und Midrolls. Künftig sollen alle Übertragungen auf der Plattform mit "sichtbarer Unterstützung" der Gothaer gezeigt werden. Die Kooperation beinhaltet zudem einen gemeinsamen Co-Branded-Werbespot, der im TV auf den Sendern der ProSiebenSat.1 Group zu sehen sein wird und die Partnerschaft herausstellt. Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media: "Die umfassende Partnerschaft unterstreicht nochmal deutlich, dass wir mit unserer Vision auf dem richtigen Weg sind. Gemeinsam mit der Gothaer werden wir in diesem Jahr über 1000 zusätzliche Veranstaltungen kostenlos produzieren und auf Sportdeutschland.TV übertragen. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg Sportdeutschland zu medialisieren".

© smartclip © smartclip smartclip kooperiert mit AZ Direct, Experten in Sachen data-driven Multi-Channel-Marketing, und will die personalisierte Ansprache in der Werbung auf das nächste Level heben. Ermöglicht werden soll das durch die Anreicherung der pseudonymisierten Daten des bisherigen ATV-Targetings durch zusätzliche Merkmale aus dem Audience-Targeting-System von AZ Direct. Die so selektierten Zielgruppen können mit individualisierter Werbung angesprochen werden und sind über die programmatische smartclip Plattform ATVx buchbar. Datenschutz sei dabei das oberste Gebot, betonen die beiden Unternehmen. Das patentierte Datenschutzverfahren Data SecureTTP soll die Anonymisierung sowie die Trennung von Adressen und Merkmalen stets sicherstellen, heißt es. "Über unsere Zusammenarbeit mit AZ Direct, bieten wir den Werbetreibenden erweiterte Insights und Zielgruppenanalysen. Marketer können noch besser von den Stärken des linearen Fernsehens verknüpft mit digitalen Vermarktungslogiken profitieren", sagt Thorsten Schütte-Gravelaar, Geschäftsführer der smartclip Addressable TV Plattform. smartclip gehört zur RTL Group, AZ Direct ist ein Unternehmen der Bertelsmann Printing Group.

Personalien

© Facebook

Was noch zu sagen wäre…

Der ehemalige Mediacom-Chefim deutschsprachigen Raum. Seinen neuen Job hat er standesgemäß auf dem sozialen Netzwerk angekündigt, nachdem das "" zuerst darüber berichtet hatte. Künftig arbeitet Krause als. Zuletzt war eifrig spekuliert worden, wohin es Krause ziehen könnte. Er verließnach nur eineinhalb Jahren ( DWDL.de berichtete ). "Schon bei meinen ersten Gesprächen war ich begeistert von den Menschen, mit denen ich nun gemeinsam bei Facebook arbeiten werde. Unser Unternehmensziel ist groß gedacht, wir wollen Menschen ermöglichen zusammenzukommen, um positive und starke Communities zu gestalten", sagt Krause. Gleichzeitig müsse man "" und für einen "" sorgen, so der neue DACH-Chef von Facebook. Krause folgt auf, die im Mai 2017 als Deutschland-Chefin zu Snap wechselte.

"Wir weisen die Daten aus, wie wir sie ausweisen."

ZAW-Sprecherin Anne-Marie Grote zur Kritik an der ZAW-Werbestatistik (Horizont.net)

