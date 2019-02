Solider Start ins Werbejahr für TV, neue Sky-Kampagne

© Pixabay/DWDL

Die Fernsehvermarkter sind laut Nielsen mit einem kleinen Plus ins neue Jahr gestartet, das kann längst nicht jede Mediengattung von sich behaupten. Außerdem: Sky hat eine neue Kampagne mit Elyas M’Barek und RTL II holt seine "Grip"-Eventreihe nach Österreich.



19.02.2019 - 12:22 Uhr von Timo Niemeier

© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com TV-Werbemarkt ist trotz des verhaltenen Jahres 2018 und wenig euphorischen Ausblicken recht solide in das neue Jahr gestartet. Der Brutto-Werbeaufwand im Januar lag laut Nielsen bei 1,02 Milliarden Euro und damit 1,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 stagnierte der Markt, das kleine Plus ist also durchaus ein positives Zeichen. Auch das Radio startete mit einem Plus von rund 3 Prozent, der Bereich Mobile ist mit 22 Prozent weiterhin sehr deutlich im grünen Bereich. Verloren haben im Vergleich zum Januar 2018 Zeitungen (-1,6 Prozent), Publikumszeitschriften (-7,1 Prozent), das Internet (-6,2 Prozent) und das Kino (-19,8 Prozent). Auch der Bereich Out of Home lag zu Beginn des Jahres mit 13,9 Prozent sehr deutlich im Minus. Das konnte auch TV nicht mehr auffangen, insgesamt ging der Brutto-Werbeaufwand im Januar um 1,2 Prozent zurück.

© Sky

Schon zursetzteauf Testimonial, der das Angebot des Senders unterm Weihnachtsbaum anpries, damals kam auch erstmals die neue Kooperation mitzur Sprache ( DWDL.de berichtete ). Nun hatzusammen mitunter dem Motto "Die weltbesten Filme und Serien mit Sky Q aus einer Hand" eine neue Kampagne für Sky gestartet - und in der geht es ausschließlich um. Als Botschafter ist erneut Elyas M’Barek im Einsatz. Die Werbemaßnahmen kommen überregional inzum Einsatz. Herzstück ist ein 40-sekündiger Spot , der den Mehrwert des Angebots spielerisch veranschaulichen soll: M’Barek begibt sich darin auf eine- von "Das Boot" bis "Haus des Geldes"., Vice President Brand Communications bei Sky Deutschland, sagt: "Mit Sky Q bieten wir unseren Kunden das beste Fernseherlebnis. Und das wird jetzt noch besser: Durch die Integration von Netflix (auf Sky Q) bekommen Kunden die Inhalte von Sky und Netflix auf einer Plattform, mit nur einem Abo. Für Serienfans gibt es nichts Besseres." Das Kampagnenbudget liegt im einstelligen Millionenbereich.

© MG RTL © MG RTL Couponing-Portal sparwelt.de, das zur Mediengruppe RTL gehört, startet Partnerschaften mit den Sender-Webseiten von RTL und n-tv. Entstehen sollen zwei neue "Premium Gutscheinportale", das von n-tv ist bereits seit dem 18. Februar online, das von RTL folgt Ende April. Ähnlich wie auf sparwelt.de sollen die User der neuen Portale nicht nur Gutscheine und Rabatte finden, sondern auch redaktionellen Content angezeigt bekommen. "Wir freuen uns sehr mit den Partnerschaften die Zusammenarbeit innerhalb der Mediengruppe RTL Deutschland zu stärken sowie auszubauen und das übergreifende Angebot zu erweitern. Sparwelt fungiert dabei als exklusiver Dienstleister und Experte für den Aufbau des Couponing-Geschäfts in unserem Mutterkonzern. Beide Portale haben mit ihrem jüngsten Relaunch einen großen Schritt getan. Das betrifft nicht nur die Oberflächen, sondern besonders das Angebot. Es sind ideale Partner zum perfekten Zeitpunkt, um nachhaltig weitere Zielgruppen zu erschließen und Produkte der Kunden breiter zu vermarkten und auszuspielen", sagt Sparwelt-Chef Martin Rieß.

© TV-Wartezimmer © TV-Wartezimmer TV-Wartezimmer GmbH & Co. KG ist nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Das Unternehmen bietet im Wartebereich von Arztpraxen und Kliniken deutschlandweit Inhalte und Werbemöglichkeiten an. Nach eigenen Angaben erreicht man so pro Monat sieben Millionen Patienten. Kooperationen hat man unter anderem mit der "Tagesschau", der "Welt" oder dem Ehapa Verlag. Der DOOH-Anbieter steigerte seine Umsätze 2018 um 90 Prozent auf zwei Millionen Euro, die Anzahl der Neukunden legte demnach um 60 Prozent zu. Erstmals warben laut TV-Wartezimmer Unternehmen wie CP Gaba, ARAG oder die Paul Hartmann AG im Programm. "TV-Wartezimmer hat sein stärkstes Vertriebsjahr der 15-jährigen Firmengeschichte hinter sich. Uns ist es gelungen, die Relevanz des Touchpoints bei den Werbekunden deutlicher zu machen. Die Pluspunkte für unser Medium sind erstens eine klar definierte Zielgruppe, die in der Wartesituation offen für Werbung ist, zweitens eine ablenkungsarme Umgebung, drittens vielseitige Selektions- und Targetingmöglichkeiten sowie eine absolute Brand-Safety im Premium-Programm", sagt Claudius von Soos, Leiter Media-Sales.

© El Cartel Media © El Cartel Media RTL II und der DAZ-Verlag holen ihre Veranstaltungsreihe "Grip - Das Motorevents" in diesem Jahr erstmals auch nach Österreich. Neben drei Terminen in Deutschland macht die Reihe zum ersten Mal bei unseren Nachbarn Halt. Am 1. September findet das Event am Red Bull Ring in Spielberg statt. 2018 kamen mehr als 43.000 Besucher zum Nürburgring, an den Sachsenring und nach Bispingen, um das Programm zu sehen. Die Unternehmen versprechen ein Programm für Kinder, Offroad-Challenges, Heli-Flüge und "rasante Runden in Drift- und Renntaxis". Auch die "Grip"-Moderatoren werden vor Ort sein. Kunden und Sponsoren können an den vier Tagen ihre Marke auf verschiedenen Wegen präsentieren, so gibt es für die Besucher unter anderem eine Experience-Meile. Die Vermarktung liegt bei El Cartel Media und Image Entertainment Events.

