Amazon macht etliche Kinderserien kostenfrei verfügbar

Kitas und Schulen geschlossen, zahlreiche Freizeitaktivitäten nicht mehr möglich - dadurch steigt aktuell auch der Bedarf nach Kinderfernsehen rapide. Amazon macht daher nun eine Reihe an Kinderformaten kostenfrei verfügbar.



23.03.2020 - 12:24 Uhr von Uwe Mantel 23.03.2020 - 12:24 Uhr

Amazon Prime Video hat als Reaktion auf die Corona-bedingten Einschränkungen im Alltag auch der ganz kleinen Mitglieder der Gesellschaft ein kostenfreies Angebot mit Inhalten für Kinder gestartet. Unter amazon.de/gratisfueralle stehen diese nun zum Abruf bereit. Um die Inhalte nutzen zu können, ist zwar ein Amazon-Account notwendig, aber keine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft. Auch die Prime-Video-App kann mit diesen Inhalten kostenfrei genutzt werden, etwa auf Tablets oder Smart-TVs.

Beinhaltet sind Amazon Originals aus dem Kinder- und Familienbereich wie "Creative Galaxy", "Stinky & Dirty" oder "Tumble Leaf", ausgewählte Familienfilme und TV-Serien in Zusammenarbeit mit den Partnerstudios sowie weitere Inhalte wie "Feuerwehrmann Sam", "Peppa Pig". Die Inhalte werden in die Rubriken Vorschulalter, 6-11-Jährige und "Lieblingsfilme und -serien" eingeteilt. Amazon will darüber hinaus Möglichkeiten prüfen, weitere Inhalte kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

