An Realityshows mangelt es TVNow, dem Streamingdienst der Mediengruppe RTL, wahrlich nicht. Dennoch hat man offenbar nicht genug und mit "Ex on the Beach" nun das nächste Format zum Abruf bereitgestellt. Das Konzept kurz erklärt: Singles leben in einer Villa zusammen, nach und nach stoßen aber ihre jeweiligen Ex-Partner zur Runde hinzu. Während die einen die große Liebe neu entfachen wollen, haben die anderen nur Rache im Kopf. Die Idee ist nicht neu und basiert auf dem gleichnamigen MTV-Format, das in Großbritannien schon seit Jahren erfolgreich zu sehen ist.

In der von RTL Studios produzierten deutschen Adaption wissen die Singles zuerst gar nicht, was da auf sie zukommt. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Würden sie das Konzept kennen, hätten sie vermutlich gar nicht mitgemacht oder viel mehr Geld verlangt. Und so gibt es ein großes Hallo, als die Kandidaten am Strand erfahren, wie die Sendung, an der sie da teilnehmen, überhaupt heißt. "Ich hoffe nicht, dass mein Ex-Freund rein kommt", sagt eine der Kandidatinnen. Was schon etwas ulkig ist, nachdem sie gerade erfahren hat, dass das ja genau der Sinn der Sendung ist.

Wer keine manchmal stumpfen Reality-Formate mag, wird auch an "Ex on the Beach" keinen Spaß haben. Wer sich darauf einlässt, erlebt Drama und lustige Momente. So stellt sich einer der Kandidaten als "Columbus der Liebe" vor, eine andere Teilnehmerin hat Fingernägel von hier bis zum Mond und Ferhat ist der festen Überzeugung, er sei ein "Harmonierer", was noch in der ersten Folge widerlegt wird. "Es gibt Männer und dann gibt es Gigi", sagt eben dieser Gigi, der immer den Eindruck macht, er befinde sich auf Valium.





Es ist auch Gigi, der als erstes mit Walentina auf ein Date gehen darf. Dort tauschen sich die beiden intellektuell aus und lernen einander besser kennen. "Du hast voll die krassen Augen", sagt er zu ihr. "Eeeeeecht?", ist seine Antwort. Gigi gibt dann auch schnell zu verstehen, dass er Walentinas Po am liebsten heiraten würde. Und dann spricht er einen Satz in die Kameras, der es in die ewigen Reality-Geschichtsbücher schaffen wird: "Ich glaub ich hab mich mehr auf ihr Po verliebt als in ihr."





Es wird aber noch philosophischer. Als dann endlich die erste Ex-Freundin eines Kandidaten eingeführt wird, begrüßt sie ihn vor zwei anderen Teilnehmern mit den Worten "Hallo, du Fremdgeher". Ihr Ex-Freund Falk versucht sich daraufhin zu erklären und sagt: "Klar macht man Fehler. Aber auch Fehler macht man auf den Bezug, das Fehler gemacht wurden."

So züchtet man sich den eigenen Reality-Nachwuchs heran

Bei den Kandidaten haben TVNow und RTL Studios also ganze Arbeit geleistet - allerdings haben die sich oft auch schon in anderen Formaten verdingt. Einige von ihnen waren schon bei "Temptation Island" zu sehen, andere haben bei "Are You The One?" mitgemacht. Das alles waren keine riesengroße Erfolge, weshalb man die Teilnehmer dieser Shows nicht kennen muss. Und dennoch liefern die genannten Sendungen beständig neue Reality-Sternchen, die man danach eben auch in Formaten wie "Ex on the Beach" zweit- oder drittverwerten kann. Und wenn es ganz gut läuft, winken später ja vielleicht sogar Auftritte in den Realityshows von RTL. So züchtet man sich in Köln also den eigenen Reality-Nachwuchs heran.

Ähnlich wie in anderen Formaten dieser Art müssen die Kandidaten gleich zu Beginn viele Fragen über ihr Sexleben beantworten und versichern immer wieder, dass sie sehr aufgeschlossen sind und dass wirklich alles passieren könne. Diese Masche der TV-Macher zieht offenbar auch noch nach Jahren. Ob die Zuschauer aber mehr als diesen Teaser erwarten können, oder ob es nur bei Streitereien und Konflikten bleibt, werden die nächsten Wochen zeigen. In Großbritannien kommt "Ex on the Beach" bereits auf elf Staffeln - bis dahin ist es für TVNow noch ein weiter Weg.

TVNow zeigt ab sofort immer dienstags neue Ausgaben von "Ex on the Beach". Bei RTL ist das Format ab dem 15. September immer am späten Dienstagabend zu sehen.