Mit den Allestestern aus "Hot oder Schrott" fährt Vox nun schon seit Jahren gute Quoten ein. Das Konzept ist schnell erklärt: Die Teilnehmer bekommen nicht-alltägliche Produkte nach Hause geschickt und testen sie. Danach entscheiden sie, ob das getestete Produkt Hot oder Schrott ist. Und weil Sex im deutschen Fernsehen bekanntlich immer geht, startet bei Vox heute der inoffizielle "Hot oder Schrott"-Ableger "Lust oder Frust - Die Sexbox".

Anders als "Hot oder Schrott" wird "Lust oder Frust" nicht von Endemol Shine Germany produziert, sondern von Tresor TV. Die Sendung basiert auf dem Crackit Productions Format "The Good Girl’s Guide to Kinky Sex" und ist auch ziemlich schnell erklärt: Paare bekommen darin sogenannte Sexboxen zugeschickt. Darin befinden sich Sextoys und andere Gadgets rund um die schönste Nebensache der Welt. Diese werden dann getestet und die Kandidaten entscheiden: Lust oder Frust?

Der Vergleich zu "Hot oder Schrott" liegt also nahe. Der wohl größte Unterschied: Während beim Endemol-Shine-Format alle Produkte ausgiebig gezeigt und getestet werden können, ist es bei "Lust oder Frust" etwas anders. Wenn die männlichen Teilnehmer etwa einen Gips-Klon ihres besten Stückes anfertigen, ist es nur verständlich, dass die Kamera nicht voll drauf hält. Draußen bleibt das Produktionsteam auch, wenn sich die Pärchen mit verschiedenen Toys selbst befriedigen.

Die Sendung funktioniert trotzdem gut, weil der Cast stimmt. Getestet werden die Sexboxen weitgehend von "Normalos". Na gut, eine Teilnehmerin hat 50.000 Likes auf TikTok und eine andere war schon mal bei "Catch The Millionaire" und "Adam sucht Eva". Im Großen und Ganzen sind es aber unverbrauchte Gesichter, die bei Vox die Sextoys testen. Und die Bandbreite ist groß: Da ein Paar, das sehr experimentierfreudig ist. Ein anderes hat noch nie Spielzeug im Bett genutzt und sieht Sex ohnehin als "Mittel zum Zweck" an.

Höhepunkt am späten Abend?

Immer wieder kommt es zu lustigen Situationen. Etwa dann, wenn einer der Herren selbstbewusst sagt, er habe einen "schönen Penis". Seine Frau erwidert daraufhin: "Ich muss ihn nicht jeden Tag sehen." Als die Paare den Dildo inklusive Saugnapf (für eine Befestigung an der Wand) auspacken, stellt ein Mann fest: "Das sieht ja aus wie ein Türgriff!". Und der gleiche Mann bekommt später sichtbar große Augen, als er befürchtet, er müsse sich sechs Eier gleichzeitig einführen. Es hat unbestritten einen Unterhaltungswert, wie sich die Pärchen mit den Gadgets beschäftigen und dabei teilweise erst einmal rätseln müssen, was man damit nun genau anstellen soll.

Sehr sehenswert ist die Sendung auch für alle Herren, die noch einen Namen für ihr bestes Stück suchen. Willy, Jonny und Liebesknochen sind nur drei Beispiele, die die Teilnehmer von "Lust oder Frust" parat haben. Im Unterhaltungswert steht das neue Format "Hot oder Schrott" in nichts nach. Der Cast ist gut gewählt und das Problem, dass man längst nicht so viel zeigen kann wie bei den "Allestestern", hat man pragmatisch gelöst. So filmen die Paare teilweise selbst, bevor es richtig los geht. Ganz so viele Zuschauer wie "Hot oder Schrott" wird man aber wohl erst einmal nicht erreichen, denn Vox zeigt "Lust oder Frust - Die Sexbox" in der Late Prime. Aber auch dort sind ja Quoten-Höhepunkte möglich.

Vox zeigt "Lust oder Frust? - Die Sexbox" ab sofort immer montags ab 22:15 Uhr.