TVNow zündet den Serien-Turbo und bringt im April zwei weitere exklusive Serien an den Start. Den Anfang macht "Mirella Schulze rettet die Welt" von Showrunner Ralf Husmann am Donnerstag, den 8. April. Zwei Wochen später folgt schließlich mit "Tilo Neumann und das Universum" auch noch eine neue Serie mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. In beiden Fällen handelt es sich um Dramedys, die zunächst acht Folgen umfassen.

Die neue Husmann-Serie erzählt, was es für eine deutsche Durchschnittsfamilie bedeutet, wenn die 13-jährige Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg tritt. In die Rolle der jungen Klimaschützerin Mirella schlüpft Tilda Jenkins ("Zeit der Geheimnisse"). Ihre Eltern werden gespielt von Jördis Triebel ("Dark") und Moritz Führmann ("Merz gegen Merz"), die Rollen der Geschwister übernehmen Maximilian Ehrenreich ("Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft") und Ella Lee ("Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde").

In "Tilo Neumann und das Universum" spielt Christoph Maria Herbst einen unglücklichen Gymnasiallehrer, der sein Leben ordentlich vor die Wand gefahren hat: Ehefrau weg, Teenagertochter sauer, Schulden, Alkohol, Drogen. Als er nach einer durchzechten Nacht Schluss machen will, hört er plötzlich eine Stimme (Elena Uhlig) - und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als das Universum höchstselbst.

Produziert wird "Mirella Schulze rettet die Welt" von MadeFor, hinter "Tilo Neumann und das Universum" steht Network Movie. Alle acht Drehbücher der Serie mit Herbst stammen von Sonja Schönemann, die auch als Creative Producerin fungiert. Und auch Ende März wird Christoph Maria Herbst bei TVNow zu sehen sein: In dem Doku-Thriller "Der große Fake - Die Wirecard-Story" spielt er den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun (DWDL.de berichtete).

TVNow auch auf Panasonic-Fernsehern

Unterdessen hat die Mediengruppe RTL Deutschland angekündigt, dass TVNow neuerdings auch über die Smart-TV-App auf Panasonic-Fernsehern genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um 4K-Fernseher ab Modelljahr 2018. Die Kooperation sei "neben den zuletzt geschlossenen Kooperationen mit großen Plattformpartnern ein weiterer wichtiger Schritt, um unser starkes Wachstum weiter voranzutreiben", sagte TVNow-Co-Geschäftsleiter Henning Nieslony.