Wer regelmäßig "Die Höhle der Löwen" sieht, könnte den Eindruck gewinnen, dass Amiaz Habtu nur eine Frage beherrscht. Egal, ob ein Deal zustande kommt oder nicht - viel tiefgründiger als "Wie fühlt ihr euch?" wird's leider selten, wenn Habtu die Gründerinnen und Gründer im Stile eines Fußball-Reporters befragt, nachdem sie den Pitch vor den millionenschweren "Löwen" hinter sich gebracht haben.

Aussagen über Habtus Talent, eine Show zu moderieren, fallen somit schwer. Umso schöner, dass er ab sofort eine Sendung präsentieren darf, in der es naturgemäß um mehr geht als nur um eine Frage: Eine Quizshow. "Let the music play" nennt sich das von Banijay produzierte Sat.1-Format, das auf dem früheren Vox-Erfolg "Hast Du Töne?!" beruht und einst den Grundstein für Matthias Opdenhövels spätere Karriere legte.

Ob man Amiaz Habtu zu dem seit Jahren brachliegenden Sendeplatz im Vorabend-Nirvana von Sat.1 wirklich gratulieren kann, sei einmal dahingestellt. Fakt ist jedoch: Das "Hit-Quiz", so der Untertitel, passt bestens zu ihm, immerhin macht Habtu schon seit vielen Jahren selbst Musik. "Ich kenne keine Berührungsängste", ließ er im Vorfeld der ersten Ausgabe wissen, "denn ich höre House, Deep House, Pop, Soul, kölsche Musik, Hip-Hop, Western Songs, Urban Dance und Eurodance."

© Sat.1/Stefan Neumann Amiaz Habtu und die Studio-Band "Wolf and the Gang".

Als Moderator von "Let the music play" agiert Habtu somit trittsicher - und mit sichtlich großem Spaß, auch wenn sein Smalltalk mit den Kandidatinnen und Kandidaten kaum tiefgründiger ausfällt als bei der "Höhle der Löwen". Pflichtgemäß fragt er die Lebensläufe ab, will etwa von "Take That"-Fan Ines wissen, wie sie sich fühlte, als Robbie Williams in den 90ern die Band verließ, oder von Hobbysänger Dino, welche Song-Tipps er für den nächsten Karaoke-Abend bereithält.

Zum Glück bleibt nicht sonderlich viel Zeit für den Austausch von Belanglosigkeiten, weil "Let the music play" mit seinen verschiedenen Song-Raterunden ein beachtliches Tempo vorzuweisen hat und fast keine Minute vergeht, in der der Sendungsname nicht Programm ist. "Die Show, für die die 'Lauter'-Taste erfunden wurde", kündigt Amiaz Habtu zu Beginn an und verspricht damit nicht zu viel, weil die Studio-Band unter der Leitung von "Heavytones"-Chef Wolfgang Dalheimer ("Wolf and the Gang") ganz hervorragende Musik macht.

Und so erweist sich "Let the music play" als wahrlich vielversprechender Vorabend-Neustart, der keineswegs nur echte Musik-Nerds anspricht - dafür sorgt alleine schon die Song-Auswahl, bei der selbst gelegentliche Hörerinnen und Hörer herkömmlicher Popwellen die Chance haben, den einen oder anderen Punkt zu erzielen.

"Let the music play - Das Hit-Quiz", montags bis freitags um 19:00 Uhr, Sat.1