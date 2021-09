Sollten Sie am Sonntagabend zufällig bei Vox gelandet sein, könnte es Ihnen so gegangen sein wie dem Autoren dieser Textes. Gut möglich also, dass Sie sich kurz darüber gewundert haben, warum in der "Höhle der Löwen" neuerdings Publikum zugelassen ist und wieso Ralf Dümmel plötzlich so aussieht wie Steffen Henssler. Tatsächlich sind Sie nicht in der "Höhle der Löwen" gelandet, sondern in einer neuen Show namens "Die leckerste Idee Deutschlands", mit der Vox sich gewissermaßen ein Stück weit selbst kopiert. Und das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass Amiaz Habtu die Moderation übernommen hat.

Ähnlich wie in dem Dauerbrenner, der jüngst bereits in die zehnte Staffel gestartet ist, stehen auch im Zentrum der neuen Show Gründerinnen und Gründer im Mittelpunkt, die mit ihren Ideen überzeugen wollen. Doch es in der "Höhle der Löwen" um Erfindungen aller Art geht, fokussiert sich "Die leckerste Idee Deutschland", logisch, rein auf Start-ups aus den Bereichen Food und Drink. Der Ramsch bleibt also draußen. Außerdem geht's nicht um Anteile, sondern ausschließlich um einen Platz im Regal einer Supermarkt-Kette direkt am nächsten Tag. Die Kette wiederum darf sich im Gegenzug über äußerst prominente Erwähnungen zur besten Sendezeit freuen darf. Das ist es wohl, was man im Fernsehgeschäft unter einer Win-Win-Situation versteht.

Bis entschieden ist, welches Produkt der Sieger ist, gehen fünf Pitch-Runden in Duell-Form über die Bühne, an deren Ende "Testesser" aus verschiedenen Bereichen wie "Influencer", "Köche", "Singles", "Sportler" oder "Eltern" ihr Urteil fällen. Dass es freilich auch sportliche Eltern oder Single-Köche gibt, sei an dieser Stelle mal nur nebenbei erwähnt. Sie alle dürfen jedenfalls abstimmen - freilich erst, nachdem eine prominente Jury ihren sprichwörtlichen Senf abgibt. Diese besteht neben Henssler auch aus Jana Ina Zarrella, Mirja Boes, Ex-Trainer und Supermarkt-Chef Holger Stanislawski und Inka Bause. Letztere wiederum ist, wenn man Amiaz Habtus Worten glauben darf, auch deshalb dabei, weil sie "beruflich ganz nah dran an der Landwirtschaft" ist. Wegen "Bauer sucht Frau", Sie verstehen?

© TVNOW / Pervin Inan-Serttas Steffen Henssler, Inka Bause, Jana Ina Zarella, Mirja Boes und Holger Stanislawski (v.l.) bilden die Jury in der neuen Vox-Show "Die leckerste Idee Deutschlands".

Mit der Kombination aus Duellen, Jury-Urteilen und Voting mutet "Die leckerste Idee Deutschlands" zwischenzeitlich an wie eine Variante von Stefan Raabs Erfindershow "Das Ding des Jahres", wirkt durch durch den Food-Fokus aber stringenter, weil sich Dattel-Kokos-Riegel und Kartoffeldönerbratwurst im Zweifel besser miteinander vergleichen lassen als Staubsaugeraufsätze und klappbare Holztreppen.

Der Jury kommt bei in der neuen Vox-Show vor allem die Rolle der Vorkoster zu. Viel erhellender als die Frage, ob die Produkte mehr oder weniger gut munden, ist selten zu erwarten. Jana Ina Zarrella etwa hält den getesteten Algensalat für eine positive Überraschung. "Gut, aber speziell", so ihre Meinung über das Produkt. Dazwischen liefert jedoch Steffen Henssler, was man von ihm erwartet: Laute Sprüche. "Das ist Nutella für echte Männer", platzt es aus dem Koch heraus, als er das sogenannte "Bacon Jam" eines Kölner Burgerbraters probiert. Das, findet er, sei "voll auf die Fresse". Für echte Abwechslung sorgt zwischen all den Verkostungen aber vor allem Holger Stanislawski, weil er eben nicht nur den Geschmack beurteilt, sondern auch die Frage aufwirft, ob die Produkte eine Chance haben, von der Kundschaft ins Einkaufskörbchen gelegt zu werden.

Vox erfindet das Band-an-Band-Duell

Während der Ablauf letztlich einigermaßen erwartbar ist, kommt "Die leckerste Idee Deutschlands" optisch durchaus ungewöhnlich daher. Die Studiokulisse erweckt den Anschein, man habe sich in eine alte Markthalle verirrt, und dass das Abstimmungsergebnis nach jeder Voting-Runde nicht in schlichter Balken-Form aufgelöst wird, sondern die Produkte nebeneinander so lange auf Kassenbändern befördert werden, bis jenes mit den wenigsten Stimmen zuerst stehen bleibt, ist ein ebenso kreativer wie passender Kniff; gewissermaßen ein Band-an-Band-Duell. Da hat die Produktionsfirma RTL Studios ganze Arbeit geleistet.

Was bleibt, ist die Frage, ob "Die leckerste Idee Deutschlands" auch eine gute ist, sprich: ob Vox sie tatsächlich braucht, wo man mit der "Höhle der Löwen" doch das nach wie vor sehr ansehnliche Original im Programm hat. Bleibt aus Sicht des Senders also zu hoffen, dass der Supermarkt-Partner ein hübsches Sümmchen überwiesen hat. Über die weitere Zukunft der "leckersten Idee" wird das Publikum entscheiden. Beim Einkauf - und mit der Fernbedienung.