In der Küche ist keine Zeit für Zimperlichkeiten. Wo Wiener Schnitzel, Grillteller und Sonntagsbraten passgenau rausgehen müssen, sind klare Ansagen und derbe Worte mitunter an der Tagesordnung. Ein exakt solcher Sprachgebrauch ist mittlerweile auch eines der Kennzeichen der TV-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler geworden. Mälzer, Hauptakteur des populären "Kitchen Impossible" und Henssler, eben solcher bei "Grill den Henssler", standen bis dato im Fernsehen eher selten im direkten Wettstreit. Wenn aber, dann waren das große Feste für die Fangemeinde, wie etwa fast 14 Prozent Marktanteil einer "Mälzer vs. Henssler"-Folge von "Kitchen Impossible" im März 2020 zeigten. Es sei ein bisschen wie Real Madrid gegen FC Barcelona, quasi ein El Clasico der deutschen Fernsehgastronomen.

Es fehlen die imposanten Bilder

"Mälzer und Henssler liefern ab!" wird vor allem von der Popularität der Protagonisten und ihrer Rivalität getragen. "Gegen jeden anderen hätte ich keinen Ehrgeiz", sagt Mälzer irgendwann in dieser Premierenfolge – und unabhängig davon, wie wahr das nun ist, lebt die Sendung von exakt diesem Duell. Das reine Konzept, das die Welten "Kitchen Impossible" und "Grill den Henssler" verbindet, hat den ein oder anderen inhaltlichen Mängel. Es fehlt das, was die beiden Originale besonders macht. "Kitchen Impossible" lebt nicht zuletzt erheblich von den imposanten Bildern, war immer auch eine Reise in fremde und ferne Regionen. Eindrucksvoll, wie auf den Faröer Inseln Steckrüben mit Algensoße zubereitet wurden, Fischblase in China oder Erdnusssuppe in Afrika. "Grill den Henssler" ist der große Unterhaltungsspaß, lebt vom Tempo, der Hektik und prominenten Nicht-Gastronomen, die mit Henssler in den Wettstreit treten. Oder wie es Tim Mälzer sagt: "Kitchen Impossible" sei Kulinarik, "Grill den Henssler" Pommes.



Der Vox-Neustart muss vor allem mit Bildern aus einer Hamburger Küche auskommen, garniert mit Eindrücken aus den Häusern und Wohnungen derer, die bestellen. Eine Großfamilie mit afrikanischen Wurzeln war dies im Auftakt genau wie befreundete Nachbarn mit Vorliebe für's Maritime, die ihren eigenen Auftritt im Fernsehen nebensächlicherweise vermutlich nicht selbst schauen können, da sie sich immer sonntags zum gemeinsamen "Tatort"-gucken treffen.

© RTL / Hendrik Lüders Zu Besuch: Judith Rakers schaut bei Mälzer und Henssler vorbei. Wie das der Sendung helfen soll, bleibt unklar.





"Mälzer und Henssler liefern ab!" ist zudem mit rund 160 Minuten ohne Werbepausen zu lang, weil es optisch und mit Blick auf die Aufgabenstellungen nicht wirklich Abwechslung bietet. Es lädt eher dazu ein, Versatzstücke davon einzuschalten und irgendwann weiterzuziehen. Kurzum: Als Special ist der Neustart vor allem wegen der Protagonisten eine nette Ergänzung, doch die mangelnde Vielfalt lässt daran zweifeln, dass dieses Vox-Sonntagabend-Format einen ähnlichen Siegeszug antreten wird wie "Grill den Henssler" oder "Kitchen Impossible".

Eine weitere Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab!" zeigt Vox am Sonntag, 3. Oktober 2021 um 20:15 Uhr.