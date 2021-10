Welche Maßstäbe gelten für eine gelungene Premiere der inzwischen 15. Staffel von "Das Supertalent", der ersten nach der Ära Dieter Bohlen in der Jury? Ist Lob gerechtfertigt, wenn man als Zuschauender mindestens einmal in der Episode Gänsehaut hatte, mindestens einmal mitgelacht, sich einmal gewundert, einmal gestaunt hat? War die Show also gut, wenn man in diesen zweieinhalb Stunden nur selten nach Ablenkung suchte? Wenn das also die Messlatte für eine gute Show ist, dann haben RTL und UFA Show & Factual eine gute Premiere der neuen Staffel des RTL-Samstagabend-Dinos hingelegt – und das trotz des Chaos, das zu Beginn der Produktion ausgebrochen war.

© RTL / Stefan Gregorowius

Dass zum Ende sogar echte Spannung aufkommt, liegt schlicht daran, dass die konzeptuelle Änderung, dass zum Schluss jeder Episode festgelegt wird, welche Auftretenden es sicher ins Halbfinale schaffen. Die wahrlich schlechten Zeiten scheint "Das Supertalent" also hinter sich gelassen zu haben, was vor allem daran liegt, dass eine neue Ernsthaftigkeit eingezogen ist. Die Tatsache, dass der einstige "Chef-Juror" Dieter Bohlen in diesem Text kaum vorkommt, verdeutlicht zudem, dass das Format früher vermutlich weder insbesondere an ihm krankte, noch dass der Pop-Titan nun schmerzlich vermisst wird. Die Stars stehen eben auf der Bühne – solange es welche sind und solange sie in ein angemessenes Rampenlicht gestellt werden, werden sich die Zuschauenden daheim entsprechend unterhalten fühlen.

"Das Supertalent": samstags um 20:15 Uhr bei RTL.