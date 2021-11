Schloss Neuschwanstein, das Brandenburger Tor, der Kölner Dom oder auch der Münchner Marienplatz sind Touristenmagneten. Die beliebteste Sehenswürdigkeit steht aber in Hamburg und ist das Miniatur Wunderland - und das bereits zum vierten Mal in Folge. Und auch im Fernsehen ist das Thema bereits groß: Nitro und DMAX haben Sendungen im Programm, in denen es um das Miniatur Wunderland und andere Modellbauer geht. Kabel Eins erzielte im Mai mit einer Doku über die Hamburger Einrichtung starke Quoten und nun will man mehr.

In dem neuen Format "Deutschland beste Miniaturbauer" treten fünf Teams gegeneinander an und müssen eine möglichst kreative Miniatur-Welt schaffen. Als Gewinn winkt eine Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland. Wenn Kabel Eins alle Folgen der Reihe gezeigt hat, wird es wohl kaum weniger Besucherinnen und Besucher in Hamburg geben, die ins Miniatur Wunderland gehen. Aus Marketingsicht ist die Sendung für sie natürlich eine gute Sache.

Doch wie sieht es bei den Zuschauerinnen und Zuschauern aus? Für Modellbau-Fans ist das Format, das von RedSeven Entertainment produziert wird, sicherlich ein Muss. Und auch für alle anderen ist es durchaus interessant, einen Einblick in eine Welt zu bekommen, die oft zwischen Chaos und Kreativität schwankt. Da erfährt man dann, dass sich alle fünf Teams in unterschiedlichen Bereichen auskennen. Die einen nutzen vor allem die Modelliermasse Fimo (ein bisschen wie Knete, nur ganz anders) für ihre Arbeit, andere Setzen auf Kartons und das nächste Team hat sich Eisenbahnen verschrieben. Die Bandbreite an Kandidatinnen und Kandidaten ist tatsächlich groß.

Es ist schon eine andere Welt, in die "Deutschland beste Miniaturbauer" die Menschen vor den TV-Geräten zieht. "Wer nicht ein bisschen bekloppt ist, hat im Modellbau nichts zu suchen", sagt einer der Juroren vom Miniatur Wunderland und bringt es damit ziemlich gut auf den Punkt. Es ist schon sehr speziell, wenn der Opa des Teams "Familie" darüber sinniert, warum eine vollelektrische Anlage nichts für ihn ist (da musste selbst der erwachsene Sohnemann im Hintergrund schmunzeln). Die Teams werden beim Einkaufen ihrer Modellteile begleitet und die Kamera ist auch bei den Arbeiten mit dabei. Da wird gesägt, gemalt und geklebt - 3G lässt grüßen.

© Kabel Eins Die Jury von "Deutschlands beste Miniaturbauer" - zum großen Teil leider ohne Tine Wittler.

Das alles ist schon ziemlich nerdig und es ist fraglich, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei über mehrere Wochen hinweg dranbleiben. Denn den Sieger gibt’s erst kurz vor Weihnachten. Auch der Vergleich mit "Lego Masters" hinkt. Bei der RTL-Show gibt es in jeder Woche eine andere Herausforderung und am Ende einer jeden Folge muss dann auch ein Team die Show verlassen. Bei "Deutschlands beste Miniaturbauer" arbeiten alle Teams bis zum Ende an ihrem einen Projekt, dadurch gibt es vor allem zu Beginn noch wenig zu sehen. Insgesamt haben die Modellbauerinnen und Modellbauer drei Monate Zeit und 5.000 Euro Budget zur Verfügung, um ein möglichst starkes Modell zum Thema Wasser zu kreieren. (Und dann soll sich auch noch irgendwas bewegen und Licht wäre auch nicht schlecht).

Roland Emmerich lässt grüßen

Neben drei Männern vom Miniatur Wunderland ist auch Tine Wittler als Jurorin von Kabel Eins angekündigt worden. Genau - die Tine Wittler, die über Jahre hinweg das Nachmittagsprogramm von RTL prägte und die Kabel Eins deshalb auch heute noch als "Do it Yourself"-Expertin bezeichnet. Die große Enttäuschung nach Folge eins: Tine Wittler war gar nicht da. Stattdessen kommentieren die drei Miniaturbauer aus Hamburg immer wieder die Zwischenschritte der Teilnehmenden und geben ihnen, sobald sie ihren Joker ziehen, auch gute Tipps. Und natürlich gehen sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten auch durch das Miniatur Wunderland - bessere PR kann man sich kaum vorstellen. Tine Wittler wird wohl erst zum Finale die fertigen Werke begutachten.

Weil das Ganze für die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch irgendwie spannend sein soll (was es in Folge eins naturgemäß noch nicht sehr ist, weil viel geredet und geplant wird), hat RedSeven in der Postproduktion ein wenig Hand angelegt - und überdreht. Als das Team "Karton" bei den Miniaturbauern in Hamburg steht, um sich Tipps zu holen, zeigt sich ein Experte unsicher, ob das Thema Wasser alleine durch den Einsatz von Wasserdampf genügend abgebildet ist. Was folgt ist eine dramatische Musikuntermalung, bei der auch Roland Emmerich seinen Spaß hätte.

"Deutschlands beste Miniaturbauer" begleitet ohne Zweifel sehr kreative Menschen und gibt einen Einblick in ihre Welt. Allerdings ist die Sendung eher eine begleitende Doku-Reihe als Wettkampfshow, was sie ein wenig zäh wirken lässt. Ob die Sendung am hart umkämpften Sonntagabend ein genügend großes Publikum erreicht, ist daher sehr zweifelhaft. Zumal sich die Masse der Menschen vor den Bildschirmen vielleicht mal in das Miniatur Wunderland begeben, wenn sie in Hamburg sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie über mehrere Wochen hinweg verfolgen wollen, welche Dinge sich Miniaturbauer ausdenken.

"Deutschlands beste Miniaturbauer" ist ab sofort immer sonntags ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins zu sehen.