Eigentlich sollte es ja eine Strafe sein, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwoch für eine Stunde im Nachmittagsprogramm von ProSieben auftauchten, um dem geneigten Publikum mit telefonischem Rat zur Seite zu stehen. Doch je länger das Special mit dem Untertitel "Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" andauerte, desto mehr konnte man vor dem Fernseher das Gefühl bekommen, dass es dem Duo, das am Abend zuvor gegen den Haussender verloren hatte, durchaus Spaß machte, seinen Senf abzugeben.

Tatsächlich hatten Joko und Klaas über eine Stunde hinweg ziemlich freie Hand, auch wenn ProSieben sie in das enge Korsett einer Call-in-Show zwängte. Doch in der Studiokulisse, in der sich am Abend wieder Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel abmühen werden, machten die beiden das Beste aus der Situation – mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Wurschtigkeit, auch wenn Letzteres klar überwog. So wie kurz vor dem Ende, als Joko auf das im Anschluss folgende Boulevardmagazin "taff" im Anschluss verwies und Klaas mit wenigen Worten für eine süffisante Einordnung sorgte: "Die Tagesschau von ProSieben."

Nächtliche Domian-Atmosphäre war zwischen "Big Bang Theory" und "taff" freilich nicht zu erwarten, weshalb dann schon die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichlich absurd anmuteten. Wie sie die Schlange nennen soll, die sie gemeinsam mit ihrem Freund kaufen will, fragte eine junge Frau namens Jules, woraufhin Klaas erst den Namen Steffen vorschlug, um schließlich die Sinnlosigkeit des Anliegens auf den Punkt zu bringen: "Die kommt doch eh nicht, wenn man sie ruft. Ist doch scheißegal, wie sie heißt."

© Screenshot ProSieben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt mussten eine Stunde lang Fragen beantworten - ernst wurde es erwartungsgemäß eher selten.

Ein anderer Zuschauer wollte wissen, was er seiner verhassten Schwiegermutter zu Weihnachten schenken soll. "Gift zum Beispiel", entfuhr es Klaas. Einer Anruferin, die sich über gebrauchte Geschenke einer Freundin ärgerte, riet er später, den Kontakt abzubrechen. Und als eine junge Frau erfahren wollte, wie sie darauf reagieren soll, dass ihr Bruder neuerdings ausgerechnet den Mathelehrer hat, mit dem sie einst ein Techtelmechtel hatte, mussten sich Joko und Klaas erstmal zur Beratung zurückziehen. "Wenn dein Bruder sehr schlecht ist in Mathe", so der folgende Ratschlag von Klaas, "könntest du mit ein paar gezielten Informationen, hier und da platziert, die Note vielleicht auf 'ne 2 hochpetern." Lebenshilfe mal anders.

Klar, dass zwischendurch auch Zeit war für Überraschungsanrufer. So wurden Matthias Schweighöfer und Elias M'Barek jeweils kurz in die Live-Show geschaltet, was mitunter ein wenig an alte "Interaktiv"-Zeiten von Viva erinnerte. Und auch wenn die Sendung letztlich völliger Quatsch war, so zeigte sie doch eines: Es darf im Nachmittagsprogramm gerne häufiger überraschend zugehen. Dafür braucht es nicht zwangsläufig Joko und Klaas, aber vielleicht doch die eine oder andere Sitcom-Wiederholung weniger.