Ich habe mich bereit gefühlt für ein ganz neues Erlebnis. Aber die erste Überraschung kam schließlich schon, bevor alles anfing. Mit vielem hatte ich gerechnet, doch das war wirklich nicht zu erwarten.



Na? Neugierig? So soll das auch sein. Direkt am Anfang richtig reinhauen und dann in der weiteren Zeit versuchen, den Erwartungen gerecht zu werden. Kann das überhaupt gut gehen? Probieren wir's mal. Die neue Produktion des UFA Serial Drama Labels "Afterglow – Alles nur Show?!" wirft den Blick hinter die Kulissen einer fiktiven Datingshow – und eröffnet damit eine ganze Reihe an immer neuen Dramen. In zehn Teilen, die über fünf Wochen hinweg veröffentlicht werden, erleben Zuschauerinnen und Zuschauer Höhen und Tiefen – und das planbar fast im Minutentakt.

Zehn Folgen von "Afterglow – Alles nur Show?!" sollen bei Prime Video, OnlyFans und Patreon veröffentlicht werden.