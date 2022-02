Im "Bachelor"-Universum zusammen gefunden, im "Sommerhaus der Stars" die Beziehung einer Belastungsprobe unterzogen und sich nach dem Schlussstrich bei "Prominent getrennt" wieder begegnet – die neue RTL-Reality-Show klingt nach nicht weniger als einer perfekten Ergänzung, um inzwischen so genannte Reality-Persönlichkeiten weiterhin mit Aufträgen zu versorgen. Man könnte meinen, jene Reality-Persönlichkeiten, die sich nicht mehr Trash-TV-Sternchen nennen wollen, eigentlich aber im klassischen Sinne lediglich (immer) wiederkehrende Fernsehshow-Kandidatinnen und -Kandidaten sind, haben angesichts all dieser Spielflächen derzeit gut lachen. Das trifft beim neuen RTL-Reality-Format "Prominent getrennt" - wie auch "Das Sommerhaus der Stars" produziert von Seapoint - freilich nicht auf alle zu.

Diesen Eindruck erwecken zumindest Carina Spack und Serkan Yavuz, zwei Menschen, die man kennen muss, will man das Reality-TV-Diplom haben. Andernfalls: nicht. Carina und Serkan jedenfalls lernten sich kennen, als er erstmals bei "Bachelor in Paradise" teilnahm, doch die Beziehung scheiterte so grandios, dass selbst der Anblick eines Pärchenbildes aus besseren Zeiten so störend ist, dass Serkan es kurzerhand abnimmt und umdreht. Zahlreiche schön gerahmte Bilder im Treppenbereich zieren die Villa in Südafrika, die Schauplatz von "Prominent getrennt" und Schauplatz des Geschehens rund um insgesamt acht Ex-Pärchen ist. Doch so spektakulär wie bei Carina und Serkan geht es bei den anderen nicht zu.

Große über den einladenden Betten aufgehängte Schiefertafeln zeigen, was die Produzentinnen und Produzenten sich ausgedacht haben. Carina & Serkan steht da - doch ein Bett zu teilen, das ist für die beiden, die gekonnt nicht einmal ein Wort miteinanderwechseln, viel zu viel des Guten. Nach ausführlicher Zeremonie also wandert Serkan auf das Sofa im Wohnbereich. Neben den beiden ehemaligen "Bachelor"-Teilnehmenden mischen in der Auftaktstaffel von "Prominent getrennt" auch noch mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten, von Jenny Elvers und Alex Jolig sowie Doreen Dietl und Patrick Eid (mehr) bis Cecilia Asoro und Markus Kok (weniger), mit. Der Cast ist dabei durchaus geschickt zusammengestellt, befinden sich die Duos doch jeweils in ganz unterschiedlichen Beziehungsstadien.

Haben Carina und Serkan zumindest zu Beginn noch die Maske des Schweigens auf, kommen Alex und Jenny deutlich besser miteinander klar und im Falle der ehemaligen "Ex on the Beach"-Teilnehmenden Michelle und Gigi wird schnell klar, dass zwischen beiden sogar noch eine gewisse Anziehungskraft besteht. Diese Gesamtkonstellation verspricht Spannung für die weiteren Folgen und Konflikte, die auch in "Prominent getrennt" zumindest anfangs spürbar anders ausgetragen werden als zu schlimmsten "Sommerhaus"-Zeiten. Das heftige Shitstorms nach sich ziehende Skandalfernsehen wird mit diesem RTL-Neustart (Gott sei Dank) nicht wiederbelebt.

Weit entfernt von jeglicher Eskalation

Stattdessen reiht sich die Produktion aus Südafrika in eine Reihe mit harmlosen, teils aber auch belanglosen Reality-Formaten, die ihre Sendezeit auch mit nicht allzu kreativen Spielen füllen. Einige Meter über dem Erdboden müssen die Ex-Paare bei "Prominent getrennt" gemeinsam so schwingen, dass sie aufgehängte Karten erreichen – aufeinander abgestimmte Vibes sind quasi von Vorteil. Nachteilig ist es da, wenn am Abend zuvor zu viel Alkohol floss, wie Gigi erleben musste, während ihm leicht keuchend Flüssigkeit aus dem Mund lief.

Dass nicht alle Teilnehmende die recht einfachen Redewendungen korrekt im Gedächtnis hatten und dann Kuriositäten heraus kommen wie "Reden ist Gold. Schweigen ist besser" darf freilich als Teil der Gesamtshow verstanden werden, es ist gewissermaßen aber auch sinnbildlich. Für ganz hartgesottene Trash TV-Fans dürfte "Prominent getrennt" eine konsequente Weitererzählung der Geschichten rund um die Gesichter des deutschen Reality-Univerums zu sein. Doch vielleicht wäre – so sinnvoll diese Idee auf dem Reißbrett aussieht – es auch besser gewesen, auf die nächste Variation der Couple-Shows zu verzichten, um die Originale zu stärken. Verknappung als Strategie. Auch wenn das wohl nicht das ist, was Influencerin Lena Schiwora bei der Kreation ihrer Redewendung "Reden ist Gold. Schweigen ist besser" ausdrücken wollte.

RTL zeigt "Prominent getrennt" ab Dienstag, 22. Februar immer um 20:15 Uhr. Jeweils sieben Tage vorab stehen die Folgen bei RTL+ im Premium-Bereich zum Abruf bereit.