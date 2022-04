Dass Musik einen großen Einfluss auf Menschen hat, ist hinlänglich bekannt. 2020 war es, da stemmte das ZDF das Projekt, an Demenz erkrankten Menschen über das gemeinsame Musizieren in einen Chor wieder etwas mehr Lebensfreude und -qualität zu ermöglichen. Und in der Tat: Der Demenz-Chor hat sogar ein Abschlusskonzert gegeben, wenngleich dieses coronabedingt erst 2021 über die Bühne ging. In einem neuen ZDF-Factual-Format, für das Red Seven Entertainment verantwortlich zeichnet, wird nun der Frage nachgegangen, welchen Einfluss gemeinsames Musizieren auf Heranwachsende aus eher benachteiligten Gesellschaftsschichten hat.

© ZDF / Oliver Ziebe Verwaschene Fassaden, nur etwas gelb im grau: Die Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg" in Gropiusstadt im Berliner Bezirk Neukölln.

Zusammen mit den Kindern begibt er sich quasi auf die Reise in eine für die angehenden Musikerinnen und Musiker sicherlich doch recht fremde Welt. Eine Welt, die aber allzu schnell gefällt, nicht nur denjenigen, die vor dem Fernseher zuschauen. "Mein Herz wurde von der Geige verwickelt", sagt etwa ein Mädchen in die Kamera, als Profis ihnen vorstellen, welche Instrumente es überhaupt gibt. Andere schließen die Augen, andere wippen und bewegen sich zu den (klassischen) Klängen. Es sind berührende Bilder, die die Kameras von RedSeven Entertainment an diesem sommerlichen Nachmittag auf dem Schulhof in Berlin eingefangen haben.



Um dem Bildungsauftrag des ZDF auch ganz sicher und deutlich erkennbar gerecht zu werden, ist in die 45 Minuten langen Episoden immer noch eine andere, wissenschaftliche Komponente verwoben. Gebraucht hätte es diese vielleicht gar nicht, weil sie die Emotionen hin und wieder bricht. Da sie aber eher sparsam eingesetzt wird, ist sie gutes Mittel zum Zweck. Zwei Experten nämlich begleiten das Projekt und dürfen dann, wie beispielsweise Neurologe Prof. Dr. Eckart Altenmüller, erklären, welche physikalischen Eigenschaften die Geige so attraktiv machen.

Geht ans Herz

Es sind ans Herz gehende Momente, wenn etwa die Kinder der Klasse 4D der Schule mitten im Sportunterricht überrascht werden mit der Entscheidung, welches Instrument nun für sie ausgewählt wurde. Es sei ein bisschen so gewesen als sei Gott aus dem Himmel gekommen und hätte ihr zugehört, erzählt dabei Viertklässlerin Tabea. Es sind Momente, in denen eine emotionale, spannende und unvorhersehbare Heldenreise startet. Nicht nur für die vor Ort Beteiligten, sondern auch für die Beobachtenden an den TV-Geräten, ist unklar, welches Kind sich durchbeißen und wachsen wird und wer gewaltige Hürden zu nehmen hat. Dass es Rückschläge auf der Reise gibt, war schon in winzigen Ausschnitten direkt zu Beginn der Premierenfolge zu sehen. Momente der Ungeduld, der Trauer über vermeintliche Rückschläge und damit einhergehende Enttäuschung, auch sie sind Teil dieser ehrlichen Dokumentation. Nein, die Trompete sei nicht ihr Wunsch gewesen, spricht ein Mädchen in die Kamera, nicht ohne gleich hinzuzufügen: "Das Gute ist: Dadurch, dass ich die Trompete bekommen habe, kann ich meinen Vater jetzt ganz schön nerven."

"Don't Stop The Music": Ab sofort in der Mediathek. Von Dienstag bis Donnerstag um 22:15 Uhr im ZDF. ZDFneo zeigt an Karfreitag um 19:30 Uhr das Abschlusskonzert.