"Gell, es ist normal, dass Leute Angst haben vor'm Kochen?" fragt Kandidatin Lena während sie in einer Pfanne Fett erhitzt, nur um dann beim Reinlegen eines Stückes Entenbrust nachzulegen mit der Frage: "Sind schon Leute beim Kochen gestorben?", auf die ihr Freund Lukas einige beschwichtigende Worte parat hat. Angst ist beim Sat.1-Vorabendneustart "Doppelt kocht besser" aber gänzlich Fehl am Platz. Das bemerkt im Verlauf der 45 Minuten netto auch Lena, die – so viel sei verraten – das Studioset lebend verlassen hat.

Auf den Ton kommt es an

So ist das vom sympathischen Alex Kumptner (sammelte Sat.1-Erfahrung jüngst bei "Kühlschrank öffne Dich") sowohl im Studio als auch vor dem Greenscreen kommentierte Format bei Weitem nicht nur eine Kochchallenge, sondern sehr deutlich auch eine Sendung über zwischenmenschlichen Umgang. Es braucht Teamwork, Einfühlungsvermögen, Gelassenheit und eine geschickte Kommunikation, um die von Kumptner vorgegebenen Gerichte zuzubereiten. Dieser und letztlich die drei einflüsternden Personen testen die Menüs und küren mittels Punktevergabe Siegerinnen oder Sieger.



Holztöne dominieren das aus drei Küchen bestehende Set – die jeweiligen Kochbereiche sind ebenso wie die darin Arbeitenden in drei Farben gehalten. Die Küche links in gelb, rechts wird in rot gebruzzelt, mittig dominiert grün als Farbe. Zuschauerinnen und Zuschauer haben somit eine bessere Orientierung.

Bei der Auswahl der Teilnehmenden legen die ersten Folgen des Vorabendneustarts die Latte gleich sehr hoch – nicht nur Lena weiß zu gefallen, auch Schiedsrichter Robert ("Und das nächste Mal machst du, was ich dir sage") oder in Folge zwei Marc, der einen Topflappen aus Versehen am Herd anzündet, haben Unterhaltungswert. "Doppelt kocht besser" ist dabei keine Show, die sich über Missgeschicke in der Küche lustig macht, sondern vielmehr ein Format, das darstellt, was gelingen kann, wenn Kräfte vereint werden. Insofern weiß es so gut zu unterhalten, dass die Episoden schnell am Zuschauenden vorbeiziehen.

Sat.1 zeigt "Doppelt kocht besser" montags bis freitags um 19 Uhr, wiederholt werden die Episoden jeweils um 10 Uhr.