Eines dürfte zweifelsfrei feststehen: Die neue Jörg-Pilawa-Show "Zurück in die Schule" wird zahlreiche Schülerinnen und Schüler neidisch machen. Denn die Promis haben Prüferinnen und Prüfer, die sich wohl jeder, der die Schulbank drückt, wahrlich wünschen würde. "Denk nochmal nach", hieß es da etwa großzügig, als Marcel Reif bei der mündlichen Deutschprüfung nicht so ganz richtig lag. Einen Punkt bekam der bekannte Sportkommentator später in der Verkehrsprüfung auch dafür, lediglich in seiner Antwortumschreibung "das Richtige gemeint zu haben". So wohlwollend, so schade ist die doch laxe Bewertung, verdeutlicht sie schließlich anschaulich, dass es "Zurück in die Schule" nicht um ein Kräftemessen geht. Die neue Pilawa-Show ist kein Quiz, sondern eine sympathische Unterhaltungsshow.

Schon erprobt

Was vor einigen Monaten bei "Kannste Kanzleramt?" schon wunderbar funktionierte, ist auch in der neuen Pilawa-Show alles andere als ein Rohrkrepierer. Es sind die Kinder, die die Sendung eigentlich tragen – und die Promis, die für weiteres Salz in der Suppe sorgen. Reif etwa, der erzählt, wie schwer es für ihn war, als Achtjähriger, der frisch in der Bundesrepublik angekommen, kein Deutsch sprach, wieder in die erste Klasse zu müssen – und damit entsprechende Reaktionen bei der Mini-Lehrerin hervorruft.



Interessant ist auch, dass Jörg Pilawa in diesem Format großteils keine Fragen stellt. Er hält die unterschiedlichen Bestandteile stattdessen zusammen, leitet von einem zum anderen über. Die mündlichen Prüfungen werden im Studio von einem fünfköpfigen Lehrerkollegium abgenommen, Pilawa unterstützt hier nur. Im Kern besteht "Zurück in die Schule" aus fünf einzelnen Teilen, die wenig miteinander zu tun haben. Der Reihe nach sieht das Fernsehpublikum vier Prominente, in der Auftaktfolge neben Reif und Heindle noch Gülcan Kamps und Patrick Lindner, bei ihrem Schulbesuch und den jeweiligen mündlichen Prüfungen. Das bietet der Show immer wieder Ein- und Ausschaltmöglichkeiten. Erst zum Schluss der sicherlich etwas zu lang geratenen Folge sind dann wieder alle Promis bei einer schriftlichen Prüfung im Einsatz.

"Zurück in die Schule", mittwochs um 20:15 Uhr, Sat.1