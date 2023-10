Mit Blick auf den Schliersee feierte Sat.1 vergangene Woche im exklusiven Rahmen eine „Hütten-Premiere“ für seine neue tägliche Serie „Die Landarztpraxis“, die es schafft, gleichermaßen außergewöhnlich und höchst gewöhnlich zu sein. Mit zunächst einmal 60 Folgen ist sie der nächste Versuch von Sat.1-Chef Daniel Rosemann am Vorabend Stabilität ins Programm zu bekommen und setzt damit auf eine Sympathieträgerin wie man vielleicht keine bessere hätte finden können für dieses Genre bei diesem Sender mit dieser Zielgruppe: Caroline Frier als Ärztin, die es von Berlin aufs Land zieht - unter natürlich anfangs mysteriösen und nicht ganz offengelegten Gründen.

Die Weichen der Story werden sehr schnell und eindeutig gestellt. Dr. Sarah König (Caroline Frier) gerät in der ihr gar nicht mal ganz so fremden Idylle des fiktiven Örtchens Wiesenkirchen am Schliersee zwischen zwei Männer und ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Entwickeln sich neue Gefühle zu ihrem alten Freund, dem Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck)? Oder erobert „der kernige Bergretter“ Max Raichinger (Alexander Koll) ihr Herz? Es fällt nicht schwer zu verstehen, was an der neuen Sat.1-Serie gewöhnlich ist. Doch grundsätzlich ist nichts falsch daran, es zur Abwechslung am Vorabend mit einem Genre zu probieren, das bei der Konkurrenz immer noch und bei Sat.1 früher einmal sehr erfolgreich war.

Ungewöhnlich wird die von Filmpool Entertainment produzierte Serie durch ihren Look: Die sicher nicht mit dem größten Budget ausgestattete Produktion wurde on location gedreht, liefert daher nicht nur Herzschmerz über die Story sondern auch schöne heile Welt in Bildern. Mehr Eskapismus geht nicht. Dank manch schwenkendem Weitblick über das Alpenpanorama aber auch der Hochglanz-Inszenierung mancher Spielszene vermittelt sich ein Glossy Look, den mancher erwartbare Dialog aus der Hölle aber dann schon wieder auf das Niveau täglicher Serien herunterholt. Einen Preis fürs beste Drehbuch wird „Die Landarztpraxis“ kaum gewinnen. Tröstlich: Schon seit Jahren beweisen enorme Erfolgsformate wie „Traumschiff“ oder „Bergdoktor“, dass geliebte Charaktere und schöne Bilder manchmal genug sind.

Und mit Caroline Frier als Protagonistin punktet „Die Landarztpraxis“ nicht nur dank der Sympathie-Werte, bei denen sie ihrer Schwester Annette in nichts nachsteht. Der inhaltliche Clou: Mit Katharina Hirschberg („Bini & Tina“) als Teenager-Tochter Leo ist die hier erzählte Geschichte eine reifere Version von „Eine Frau zwischen zwei Männern“, die so in keiner privaten täglichen Serie im Mittelpunkt stand. Es ist gemacht für die von Sat.1-Chef Daniel Rosemann angepeilte Zielgruppe der Frauen ab 40, auch weil sich in die erzählten Liebeleien die zusätzliche Ebene der Verantwortung und Anstand mischt.

„Darf ich mir diese Gefühle erlauben?“ So oder so lautet ist die Frage, die sich Caroline Friers Figur bei einem unerwartet romantischen Picknick in der zweiten Folge stellt. Mit Tochter, Karriere und einem zu dem Zeitpunkt ungelösten Rätsel aus der Vergangenheit schleppt sie schließlich Verantwortung mit sich herum. In all dem erwartbaren Herzschmerz der zum Genre gehört, spürt man dabei die Absicht, das Rationale nicht aus dem Blick zu verlieren, um dem Publikum vor dem Bildschirm zu versichern, dass man die Komplexität des Lebens der Zuschauerinnen verstanden hat. Es darf schließlich auch am Schliersee nicht alles zu einfach sein, sonst löst man noch Frust aus vor dem Screen.

Fraglich bleibt, ob diese Sensibilität, der schicke Look und eine Sympathieträgerin reichen, wenn doch manche Dialoge nicht anders als hölzern zu beschreiben sind. Wird das Publikum darüber hinweg schauen, weil es sich verliebt in Frier und Schliersee? Je schlimmer die Nachrichten aus aller Welt gerade sind, je willkommener dürfte die schöne heile Welt sein. Doch: Wird das Publikum die neue Serie zu ihrem Start heute überhaupt finden, bei so vielen Strategie-Wechseln im Tagesprogramm von Sat.1 und kaum großer Aufmerksamkeit für den Neustart? Eine Frage, die für den Sender wie ihren Chef gleichermaßen von Bedeutung ist.

"Die Landarztpraxis" läuft ab heute montags bis freitags um 19 Uhr bei Sat.1. Vorerst wurden 60 Folgen der neuen Serie von Filmpool Entertainment produziert.