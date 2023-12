Auf der Alm, da gibt's koa Sünd – das ist spätestens seit einem vor über 70 Jahren erschienenen Film bestens bekannt. Doch dieser Sinnspruch wackelte gewaltig, als ProSieben 2004, 2011 und schließlich auch 2021 diverse "Prominenz" in eine Almhütte steckte, um mit Eskapaden aus deren Zusammenleben Quote zu machen. Ganz so tief wie "Alm"-Ableger "Die Burg" sank "Die Alm" zwar nie, ganz aus dem deutschen Fernsehen verschwinden will die Idee aber ebenfalls nicht. Von der "Alm" ist nach dem unter dem Strich doch schwachen Abschneiden der jüngsten Staffel zwar nichts mehr in Sicht, dafür haben Joyn und ProSieben sich nun beim österreichischen ATV bedient und schicken doch wieder Reality-Personen auf über 1300 Metern in eine Berghütte. Nicht auf eine Alm, sondern in ein ganz besonderes Forsthaus.

© Joyn/Nadine Rupp 9 Duos mischen mit. Die meisten haben (reichlich) Reality-Erfahrung.

Stell-Dich-Ein auf kleinem Balkon

Dass der Großteil der Handlung auf einem wenige Quadratmeter großen Balkon (samt sprudelndem Whirlpool) stattfindet, ist gut und schade zugleich. Noch bei warmem Wetter gedreht, suchten die "Promis" ganz offenbar die frische Luft – somit blieb ihnen nur der Balkon. Dabei hat das urige Forsthaus doch noch etwas mehr zu bieten. Die intensive Balkon-Nutzung führt gleichzeitig aber dazu, dass die ganze Gruppe oftmals eng beisammen ist. Dass das – in jeder Form – die Interaktion untereinander fördert, hat unlängst das wieder stärkere "Promi Big Brother", das auf unterschiedliche Bereiche verzichtete, zur Schau gestellt.





Ein Zur-Schau-Stellen ist freilich auch "Forsthaus Rampensau", dass sich in der Gilde der deutschen Reality-Shows letztlich auf einem harmlosen und wenig auffallenden Mittelfeldplatz einreihen dürfte. Es zeigt aber sehr gut, woran sich Macherinnen und Macher solcher Programme in naher und mittlerer Zukunft werden messen lassen müssen. Das Finden von Personen, die in Bezug auf Trash-Formate kaum verbraucht sind. Die Töchter von Danni Büchner mögen hier ein gutes Beispiel sein, Florian und John, besser bekannt als Erkan & Stefan ein Weiteres. Letztere haben in den ersten "Forsthaus"-Folgen zwar für wenig Unterhaltendes gesorgt, dieses Risiko ist aber eben einzugehen, wenn es darum geht, in einem überstrapazierten Genre für frischen Wind zu sorgen. Somit bleibt die Erkenntnis: Auf der Alm, da gibt's vielleicht doch a Sünd, aber net vui Neues.

