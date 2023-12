Seinen 60. Geburtstag feierte das ZDF eigentlich schon im Frühjahr. So gesehen wirkt es leicht verspätet, dass der Sender jetzt eine neue Show gestartet hat, in der es um das Fernsehen der vergangenen sechs Jahrzehnte geht. Doch das Warten hat sich gelohnt, immerhin hat das ZDF mit Oliver Welke und Bastian Pastewka zwei ausgewiesene Fernsehexperten für seine spätabendliche Nostalgie-Stunde gewinnen können, die sich erklärtermaßen auch privat fast nur über das Fernsehen unterhalten.

Das Konzept ist schnell erklärt: Gemeinsam schauen sich die beiden durch das Fernsehprogramm früherer Jahre und kommentieren die alten, vor allem aber häufig skurrilen Ausschnitte, die sie wahlweise von der Redaktion serviert bekommen oder sich zur gegenseitigen Belustigung selbst ausgesucht haben. "Alter Archivkrempel, der eh schon bezahlt ist", bringt es Welke auf den Punkt und stichelt sogleich gegen das ZDF. "Wenn wir helfen können", sagt er, "dann holen wir das Geld für den 'Schwarm' jetzt eben wieder rein."

Schon beim Titel der Sendung, "Wiedersehen macht Freude", setzt das Zweite übrigens auf Wiederverwertung, hat es doch nicht nur schon in den 70er Jahren eine Show dieses Namens mit dem längst verstorbenen Elmar Gunsch gegeben, sondern auch zu Beginn der 90er Jahre. Deren Moderatorin – Birgit Schrowange – ist allerdings zugegebenermaßen besser in Erinnerung geblieben das damalige Format, sodass Oliver Welke und Bastian Pastewka kaum befürchten müssen, mit ihrer Neuinterpretation dahinter zurückzufallen.

Die neue Version, gewissermaßen eine Art "TV total" für Fernsehnostalgiker, wirkt schon alleine wegen des humorigen Ansatzes ungleich frischer – auch wenn das für die gezeigten Archivschnipsel freilich nicht so recht gilt. Die sind zwar ein Spiegel ihrer Zeit, aber mitunter bemerkenswert schlecht gealtert. Etwa, wenn im "Report Baden-Baden" aus dem Jahr 1965 von sogenannten "Gammlern" die Rede ist, die von der Polizei zur Arbeit in die Braunkohlegrube gebracht werden, oder der Moderator des westdeutschen DDR-Magazins "drüben" über ein Ehepaar spricht, "das sich angeblich gut daran gewöhnt hat, dass beide in verschiedenen Schichten tätig sind".

© ZDF/Julia Feldhagen Torsten Sträter ist in der Premieren-Folge von "Wiedersehen macht Freude" zu Gast bei Oliver Welke und Bastian Pastewka.

Nicht minder skurril muten auch die Ausschnitte aus einer ARD-Show namens "Quiz-Party" an, die Hans Rosenthal Anfang der 70er Jahre moderierte, bevor er mit dem Straßenfeger "Dalli Dalli" Fernsehgeschichte schrieb. Das Konzept, Bewohner zweier Altenheime wahlweise im Jojo-Spiel oder beim Zählen von Goldfischen gegeneinander antreten zu lassen, dürfte selbst für damalige Verhältnisse von bemerkenswerter Piefigkeit gewesen sein.

Das Gegenteil dazu hat wenig später Torsten Sträter im Gepäck, der den Gastgebern die Kindersendung "Ratz und Rübe" zeigt, eine Art "Hallo Spencer auf Crack", wie der Komiker anmerkt, woraufhin sich Welke an eine Folge erinnert, in der die beiden Puppen-Figuren abwechselnd mehr oder weniger anstößige Worte für Geschlechtsteile formulierten. "Wofür genau gab's den Grimme-Preis? Fürs Absetzen", fragte Sträter und hatte die Lacher auf seiner Seite.

"Wiedersehen macht Freude", das ist Fernsehen von Nerds für Nerds – und ist vor allem deshalb gelungen, weil sich die Redaktion nicht für die naheliegenden Ausschnitte entschieden hat und damit bisweilen selbst die beiden Gastgeber zu überraschen weiß. Oliver Welke und Bastian Pastewka wiederum laufen immer dann zur Hochform auf, wenn sie sich in Details verlieren, die beim schnellen Hinsehen aus dem Blick geraten. So wie eine schreckliche Schuss-Szene aus einem 50 Jahre alten türkischen Film namens "Karate Girl", der längst nicht nur die berechtigte Frage aufwirft, wie ein Schuss eigentlich zwei Einschusslöcher verursachen kann.

Leider fehlt es der neuen ZDF-Show bisweilen an Tempo und mitunter geht es arg gemächlich zu beim Nostalgie-Abend mit Welke und Pastewka. Den Spaß am Fernsehen von Gestern trübt das allerdings kaum – und ob man sich auch in 60 Jahren noch an diese Show erinnern wird, muss ja glücklicherweise nicht heute geklärt werden.

"Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude", Freitag um 22:30 Uhr im ZDF