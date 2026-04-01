"Holla die Waldfee" heißt ein relativ neues Lied von Schlagersänger Heino. Der Satz kommt Branchenbeobachtern aber wohl auch in den Sinn, wenn sie auf die Quoten der Heino-Doku schauen, die Vox am Dienstag erstmals im Programm hatte. Die ersten beiden Folgen der vierteiligen Reihe "Heino - Karamba, Karacho, Kult" fielen beim Publikum völlig durch. Insgesamt sahen 660.000 und 630.000 Menschen zu. Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen bei 2,8 und 2,5 Prozent.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden ebenfalls diese 2,8 und 2,5 Prozent gemessen - auch hier sind das schlechte Werte. Mit dieser Performance hat Heino Vox schließlich auch den Tagesmarktanteil verhagelt. Während bei den 14- bis 49-Jährigen nur 4,8 Prozent gemessen wurden, waren in der erweiterten Zielgruppe etwas bessere 5,3 Prozent drin.

Sehr zufrieden sein kann man im Gegensatz zu Vox bei RTLzwei. "Armes Deutschland" erreichte in der Primetime 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren 300.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,3 Prozent, besser lief es für die Sozialreportage zuletzt im Juli 2020 - also vor annähernd sechs Jahren. Auch "Hartz Rot Gold" lag am späten Abend noch bei ziemlich guten 5,9 Prozent, die "Armes Deutschland"-Wiederholung nach Mitternacht kam sogar auf 11,7 Prozent. Und so lag RTLzwei am Dienstag bei einem sehr guten Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent.

Auch Kabel Eins lag am Dienstagabend beim jungen Publikum vor Vox. Den Film "Kung Fu Panda" sahen insgesamt zwar nur 440.000 Menschen, in der Zielgruppe waren aber dennoch 5,5 Prozent Marktanteil drin. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent ist Kabel Eins jedoch das schwächste der acht großen Vollprogramme am Dienstag gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;