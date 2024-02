Glaubt man den kolportierten Zahlen, dann hat die längst zum Web-Phänomen erhobene Survival-Show "7 vs. Wild" zuletzt mitunter Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt – teils in den ersten Stunden nach Veröffentlichung. Naheliegend also, dass die RTL-Gruppe von diesem Erfolg ein Stückchen abhaben möchte und sich die Adaptionsrechte an einem wohl deutlich unbekannterem Format gesichert hat. Einem Format aber, von dem die "7 vs. Wild"-Crew selbst zugibt, dass es möglicherweise eine Art Inspiration gewesen sei.

Selbstgespräche

62 Minuten lang geht es im "Alone"-Auftakt (neben der Ankunft aller Teilnehmenden) zunächst um Grundsätzliches wie Lagerbau und erste Nahrungssuche. Dabei muss man es als Beobachter durchaus mögen, dass die Isolation der Kandidatinnen und Kandidaten natürlich auch dazu führt, dass es in "Alone" keinerlei Dialoge gibt. Alle sind angehalten stets mit sich selbst zu sprechen, immer zu kommentieren wieso etwas gerade passiert. Das ist für Publikum, das bisher in der Welt von Survival-Formaten nicht zuhause war, ungewohnt und vielleicht sogar störend. "7 vs. Wild" hatte sich zuletzt in diesem Punkt angepasst und die dritte Staffel, die über eine Auswertung bei Freevee einem noch breiteten Publikum zugänglich gemacht wurde, zu einer Runde gemacht, in der Zweierteams unterwegs waren.



Das Konzept von "Alone" ist in diesem Punkt wirklich ein anderes – und soll schließlich auch eine Publikumsnische erreichen, die eine entsprechende Form der Selbstpräsentation im Netz bereits bestens gewohnt ist. Insofern kann man sich in "Alone" auch trauen regelmäßig Bilder mit dem Charme von Rohmaterial zu senden. Hauptsache der Regen plätschert im Hintergrund unaufhörlich.



Spannend ist die Idee von "Alone" auch deshalb, weil man die Sendung guten Gewissens dem aufkeimendem Trend des "Slow TV" zuordnen kann. Logischerweise verzichtet das Format gänzlich auf Konflikte, von den inneren, denen sich alle teilnehmenden Personen stellen, mal abgesehen. Stattdessen wirkt über den Bildschirm die schier grenzenlose Natur: Nebelschwaden, Seen, Wälder, Strand und immer wieder auch: von Schnaufen unterbrochene Stille.

Die erste Ausgabe von "Alone" ist ab sofort bei RTL+ verfügbar. Die weiteren Folgen werden wöchentlich donnerstags veröffentlicht.