am 01.09.2024 - 13:00 Uhr

"Darmprobleme haben viele Gesichter", sagt Olivia Jones und verspricht: "Wir bringen Licht ins Dunkel des Darms." Eigentlich bei RTL als Fachkraft für Dschungel-Angelegenheiten im Einsatz, widmet sich Jones in einem neuen Format des Streamingdienstes RTL+ einem ebenso ungewöhnlichen wie ernsten Thema, der Darmgesundheit.

Die farbenfrohe Drag-Queen hätte man eher nicht erwartet, wenn es um das Tabuthema rund ums stille Örtchen geht, doch Jones versichert direkt zu Beginn, dass sie selbst "jahrelang mit einem fiesen Reizdarm zu kämpfen" hatte. Man nimmt es ihr also ab, wenn sie im Gespräch mit Betroffenen betroffen schaut. So wie bei André, der in der ersten Folge beschreibt, wie sehr er unter Morbus Crohn, einer chronischen Entzündung des Darms, leidet. Sehr bildhaft erzählt er von einem Missgeschick, bei dem er einmal "mit meiner offenen Poperze den Hang runtergerutscht".

Was lustig klingt, stellt sich jedoch schnell als Belastung heraus. "Ich komme da nicht raus und es kann mir auch keiner helfen. Mit 35", sagt er, ehe Olivia Jones übernimmt: "… möchte man nicht die meiste Zeit auf dem Klo verbringen."

Umso besser, dass Olivia Jones nur das Vorgespräch führt und schließlich echte Experten übernehmen. Nicola Steenfatt, eine Koloproktologin, und der Assistenzarzt David Reckers, gehen – im wahrsten Sinne des Wortes – noch tiefer und versuchen dem jungen Mann gezielt zu helfen. Dass sie dabei zu einer einer anschaulichen Sprache greifen, dürfte ganz im Sinne der erhofften Enttabuisierung sein. Sie werde seinen "Auspuff" kontrollieren, lässt Steenfatt wissen und stellt nach der analen Untersuchung mit einer Messsonde nüchtern fest: "Der äußere Schließmuskel hat ein bisschen Trainingsbedarf."

Wenig später darf Reckers zudem noch anhand von Schokolinsen, Riegeln und Pudding sein "Darmwissen" an Olivia Jones weiterreichen – ehe "Holy Sh*t!!" einen Zeitsprung nach vorne macht und erklärt, wie es André nach erfolgter Ernährungsumstellung mit Porridge, Heidelbeeren und weniger Zucker sowie dem ärztlich verordneten Po-Training ergangen ist. Deutlich mehr Energie habe er bekommen, sagt der Patient. Und wichtiger noch: "Ich hab jetzt wirklich die Glückswurst! Die perfekte Wurst. Fest! Wunderbar!"

Man mag das alles etwas verstörend finden. Doch der Ansatz, möglichst unverkrampft und mit niedriger Hemmschwelle über Darmprobleme zu sprechen, dürfte ganz im Sinne der Aufklärung sein. So gesehen haben RTL+ und die Produktionsfirma ITV Germany mit "Holy Sh*t!!" eine echte Scheiß-Sendung abgeliefert – allerdings im besten Sinne.

"Holy Sh*t!! Darmgeschichten mit Olivia Jones", ab sofort bei RTL+